MP News: 'बाप-दादा मर गए मुगलों की चड्डी धोते-धोते'...पोस्ट पर मचा बवाल, शिकायत दर्ज

MP News: मध्य प्रदेश के आमला कस्बे में हिंदू संगठनों ने भारी हंगामा किया. मामला एक पोस्ट का है जिसें शख्स ने लिखा था,"बाप दादा मर गए मुगलों की चड्डी धोते धोते और बेटा कहता है कि इस्लाम खत्म कर देंगे."

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Oct 31, 2025, 10:47 AM IST

MP News: मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के आमला कस्बे से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक पोस्ट को लेकर हिंदू संगठनों की धार्मिक भावनाएं आहत हो गईं और वह थाने में केस दर्ज करने पहुंच गए. पुलिस ने इस मामले में जांच करने की बात कही है.

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, एक मुस्लिम शख्स के जरिए सोशल मीडिया पर साझा की गई एक आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर विवाद खड़ा हो गया. पोस्ट के वायरल होते ही हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता आमला थाने पहुंच गए और एक मुस्लिम युवक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करने लगे. रतेड़ा कला गांव के रहने वाले हसन खान जिनके  पिता का नाम असलम खान है, उसने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट @haran_khan_786 से एक विवादित पोस्ट साझा किया था. 

लड़के ने क्या किया था पोस्ट

हिंदू संगठनों का आरोप है कि इस पोस्ट में हिंदू धर्म और पूर्वजों के प्रति आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी. पोस्ट में लिखा था,"बाप दादा मर गए मुगलों की चड्डी धोते धोते और बेटा कहता है कि इस्लाम खत्म कर देंगे."

यह पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल होते ही इलाके में आक्रोश फैल गया. बड़ी तादाद में हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता थाने पहुंचे और आरोपी के खिलाफ साइबर अपराध समेत कठोर धाराओं में मामला दर्ज करने की मांग की.

क्या है संगठनों का आरोप

कार्यकर्ताओं ने पुलिस को वायरल पोस्ट के स्क्रीनशॉट सौंपे और कहा कि ऐसी टिप्पणियां समाज में वैमनस्य फैलाने का काम करती हैं. उनका कहना था कि यह पोस्ट पूर्वजों की महानता, बलिदान और पराक्रम का अपमान है, इसलिए आरोपी को कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए.

पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है और हिंदू संगठनों को आश्वासन दिया है कि आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल पुलिस पोस्ट की सत्यता और तकनीकी पहलुओं की जांच कर रही है. 

Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

mp newshindu sangathanmuslim news

