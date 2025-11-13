पहले मुस्लिम युवकों पर गौरक्षकों का हमला, फिर पुलिसिया एक्शन; जांच में निकला भैंस का मांस

MP News: मध्य प्रदेश के दमोह से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां 9 निर्दोष मुसलमानों से पुलिस ने सरेआम परेड कराई, आरोप था कि उन्होंने गौहत्या की है. हालांकि जब जांच की गई तो पता लगा कि वह भैंस का बछड़ा था. ये मामला पूर्वाग्रह से ग्रसित प्रतीत होता है. लोग कह रहे हैं कि पुलिस को इस मामले में पहले जांच करनी चाहिए थी और फिर किसी नतीजे पर पहुंचना चाहिए था.

क्या हिंदू संगठनों के दबाव में काम कर रही है पुलिस?

आरोप लग रहे हैं कि पुलिस ने हिंदू संगठनों और गौरक्षक दलों के दबाव में यह कदम उठाया और 9 मुस्लिम कसाइयों को परेड कराई. हालांकि, ये लोग शुरुआत से कह रहे थे कि वह गाय नहीं थी बल्कि भैंस थी. पुलिस पर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने उन लोगों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया है जिन्होंने कसाइयों पर गौहत्या करने का आरोप लगाकर हमला किया था.

गौरक्षकों का हमला

पुलिस की इस कार्रवाई को लोग एकतरफा बता रहे हैं. सोशल मीडिया पर लोगों का कहना है कि कसाई बाज़ार में गौरक्षकों ने गौहत्या की अफवाह उड़ाकर लाठियों से हमला किया. जिस पर पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया. वहीं दूसरी ओर जिन आरोपियों पर आरोप साबित नहीं हुआ था, उन्हें सरेआम बेइज्जत कर परेड कराई गई.

गाय नहीं भैंस का बछड़ा: अधिकारी

रिपोर्ट के मुताबिक जिस वक्त हिंदू संगठन और गौरक्षकों ने हमला किया तो दोनों पक्षों में जबरदस्त झड़प हुई थी. पुलिस ने एक पक्ष के खिलाफ एक्शन लिया और बाद में एक अधिकारी ने पुष्टि की वह कोई गाय नहीं थी बल्कि एक भैंस का बछड़ा था.

भारत में पिछले कुछ सालों में गौरक्षकों की आक्रामकता में इज़ाफा देखने को मिला है. ये लोग हरियाणा और उत्तर प्रदेश में रास्ते से गुजरते ट्रकों को कीलों वाली चेन से पंचर कर देते हैं और सरेआम हथियार लहराते हुए दिखते हैं. लेकिन विडंबना तो देखिए, अपने हाथों में कानून लेने के बावजूद इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है.