MP News: चेहरा कुचला और झाड़ियों में फेंक दी लाश; दीपक ने की ज़िया की हत्या

MP News: मध्य प्रदेश के शाहगंज से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां दीपक नाम के एक शख्स ने ज़िया नाम की एक महिला की इसलिए हत्या कर दी क्योंकि वह शादी करने के लिए कह रही थी. मामला केवल इतना ही नहीं है, इस बेरहम शख्स ने उस महिला का चेहरा पत्थर से भी कुचला और उसकी लाश को झाड़ियों में फेंक दिया.

झाड़ियों से मिली लाश

9 अक्टूबर 2025 को महिला की लाश झाड़ियों से मिली. शरीर पर कई जगहों पर चोट के निशान थे और साथ ही गला घोटने के भी निशान दिखाई दे रहे थे. चेहरा कुचले जाने की वजह से पुलिस को शनाख्त में काफी दिक्कत हो रही थी. हालांकि, जांच के बाद सामने आया कि मरने वाली महिला का नाम ज़िया कुरैशी है.

पुलिस को यक़ीन था कि महिला का चेहरा इसलिए कुचला गया ताकि उसकी पहचान उजागर न हो सके. सीधे तौर पर उसके आसपास वालों पर पुलिस का शक जा रहा था. पुलिस ने तफतीश की और कुछ ही घंटों में पूरा मामला सामने खुलकर आ गया.

कुछ ही घंटों में सुलझा मामला

पता लगा कि जिया का दीपक उर्फ जस्सी के साथ प्रेम प्रसंग था. वह उससे प्यार करती थी और शादी करना चाहती थी. हालांकि दीपक के दिमाग में खुराफात चल रही थी और वह ज़िया से शादी नहीं करना चाहता था. महिला ने फोर्स किया तो दीपक को कुछ नहीं सूझा और ज़िया की हत्या कर दी.

आरोपी ने कबूल किया जुर्म

आरोपी ने पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल किया और बताया कि ज़िया उस पर लगातार शादी के लिए दबाव बना रही थी. जिसकी वजह से उसने हत्या की और पहचान छिपाने के लिए उसने पीड़िता के चेहरे को पत्थर से कुचल दिया. फिलहाल दीपक पुलिस की रिमांड में है और पुलिस ज्यादा जानकारी जुटाने की कोशिश में है. आरोपी के मोबाइल फोन को जब्त कर लिया गया है.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, स्थानीय लोगों ने इस हत्या की निंदा की है और कहा है कि अगर दीपक को शादी नहीं करनी थी तो महिला को प्रेम जाल में क्यों फंसाया और हत्या के अलावा कई और भी विकल्प हो सकते थे जिससे वह इस रिश्ते से बाहर आ सकता था. ये एक जघन्य अपराध है.