सिहोरा हिंसा में नया मोड़; बलवाईयों को राहत, तरावीह पढ़ रहे 49 नमाजी गिरफ्तार!

Muslims Arrested in Sihora Violence Case: मध्य प्रदेश के जबलपुर के सिहोरा में मंदिर-मस्जिद लाउडस्पीकर विवाद हिंसक झड़प में बदल गया. इस मामले में पुलिस ने 49 लोगों को गिरफ्तार किया. इसके कार्रवाई के बाद पुलिस पर पक्षपात करने और हिंदूवादी संगठनों के दबाव में कार्य करने के आरोप लगने शुरू हो गए हैं. वहीं कई मीडिया रिपोर्ट्स में गिरफ्तार लोगों को लेकर कई चौंकाने वाले दावे किए गए हैं. 

 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Feb 22, 2026, 06:58 PM IST

Sihora Violence Case: मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के सिहोरा में बीते दिनों हिंदूवादी संगठनों का तांडव के बाद अब प्रदेश पुलिस की कार्यशैली सवालों के घेरे में हैं. सिहोरा कस्बे में मस्जिद में नमाज और मंदिर में आरती को लेकर शुरू हुआ यह विवाद हिंसक झड़प में बदल गया था. आजाद चौक इलाके में मंदिर और मस्जिद आमने-सामने होने की वजह से बढ़े तनाव के बीच पथराव, ड़फोड़ और विरोध प्रदर्शन की घटनाएं सामने आईं, सके बाद पुलिस ने बड़े पैमाने पर कार्रवाई करते हुए कई लोगों को गिरफ्तार किया और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी.

मिली जानकारी के मुताबिक, जबलपुर जिले के सिहोरा स्थित आजाद चौक में पत्थरबाजी और तोड़फोड़ की घटना के बाद 49 लोगों को गिरफ्तार किया गया. हालांकि, अब पुलिस की इस कार्रवाई पर सवाल खड़े होने लगे हैं. आरोप है कि पुलिस ने इस मामले में सिर्फ अल्पसंख्यकों के खिलाफ कार्रवाई की, जबकि इसके उलट आरोपियों को छोड़ दिया. मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ प्रत्यक्षदर्शियों दावा है कि गिरफ्तार किए गए लोग उस समय तरावीह की नमाज पढ़ रहे थे और उनका हिंसा से कोई ताल्लुक नहीं है.

जबलपुर के पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय ने बताया कि शुरुआत में पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए हल्का बल प्रयोग किया, लेकिन स्थिति काबू में नहीं आने पर आंसू गैस के गोले भी दागे गए. बाद में वरिष्ठ पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और आसपास के जिलों से अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सूर्यकांत शर्मा ने बताया कि अब तक 49 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और अन्य लोगों की पहचान कर आगे कार्रवाई की जा रही है.

बता दें, इससे पहले बीते शुक्रवार (20 फरवरी) को हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने सिहोरा थाने का घेराव किया. वे सड़क पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे और अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाने की मांग की. स्थानीय पार्षद और मुस्लिम नेता अरशद खान ने घटना पर दुख जताते हुए कहा कि एक मजार को नुकसान पहुंचाया गया, जबकि उनके लिए मंदिर और मजार दोनों का समान महत्व है. उन्होंने यह भी दावा किया कि इस मामले में 10 से 12 निर्दोष लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है.

About the Author
author img
Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

TAGS

mp newsSihora Violencemuslim news

