Raisen News: रेप के आरपी की गिरफ्तारी न होने पर मस्जिद और मुस्लिम मोहल्ले में तोड़फोड़

Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में पांच दिन पहले एक नाबालिग लड़की से हुए रेप के मामले में आरोपी सलमान की गिरफ्तारी न होने से नाराज़ हिन्दूवादी संगठनों ने मस्जिद और मुसलिम मोहल्ले के घरों पर पत्थरबाज़ी की और जय श्री राम के नारे लगाए. घटना के बाद से इलाके में तनाव का माहौल है. भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है.
नई दिल्ली: मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में नाबालिग से असमतदरी के एक मुल्जिम की गिरफ्तारी न होने से नाराज़ हिन्दू संगठनों के लोगों ने भारी बवाल किया है. लोगों की उग्र भीड़ ने न सिर्फ मुल्जिम के घर पा हमला किया बल्कि गाँव की मस्जिद में भी पत्थरबाजी की.
पुलिस के मुताबिक, सलमान नाम के एक नौजवान पर नाबालिग हिन्दू लड़की से रेप का आरोप लगाया गया है. मुकदमा दर्ज होने के बाद से ही आरोपी सलमान फरार है और पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार कोशिश कर रही है.
आरोपी की गिरफ्तारी न होने से हिंदू समाज ने लोगों ने गौहरगंज में विशाल धरना-प्रदर्शन किया और सलमान को गिरफ्तार कर फांसी की सजा मांग की. वहीं इसके समर्थन में इलाके के व्यापारियों ने बाजार बंद रखे और जगह-जगह रैलियां निकाली गईं. जब उग्र भीड़ पुलिस को इस मामले में ज्ञापन देकर लौट रही थी, तो भीड़ ने आरोपी, इलाके के मुसलमानों और मस्जिद को निशाना बनाकर उसमें पत्थरबाजी और तोड़फोड़ की. भीड़ ने जय श्री राम के नारे लगाए. 5 दिन बाद भी आरोपी सलमान के पुलिस की गिरफ्त से बाहर होने पर हिंदूवादी दलों ने पुलिस और प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर फ़ौरन उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है, तो और उग्र प्रदर्शन होगा.
उधर, भीड़ की हिंसा के बाद पुलिस ने दावा किया है कि आरोपी को पकड़ने के लिए 30 टीम गठित की गई है. आरोपी पर पुलिस ने पहले 20 हज़ार का इनाम रखा था, जिसे बढ़कर अब 30 हज़ार कर दिया है. इस घटना के बाद से इलाके में तनाव का माहौल है. पुलिस में मामले की गंभीरता को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात कर दिया है.
वहीँ इस पूरे मामले में कांग्रेस ने सरकार को घेरा है. नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा है कि क्या सरकार को शर्म नहीं आती है? क्या परिवार के दर्द को सरकार नहीं समझ पा रही है? यह मध्य प्रदेश के लिए शर्मनाक है? अब तक आरोपी को क्यों नहीं पकड़ पाए, क्या बैठक करने से पकड़ लेंगे?
