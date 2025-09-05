MP: 'बाप की जायदाद में बेटी को हिस्सा दिया', ईद मिलादुन्नबी जुलूस में दिलों को छू गया पैगाम
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2909924
Zee SalaamIndian Muslim

MP: 'बाप की जायदाद में बेटी को हिस्सा दिया', ईद मिलादुन्नबी जुलूस में दिलों को छू गया पैगाम

Ratlam Eid Milad un Nabi: मध्य प्रदेश के रतलाम में ईद मिलादुन्नबी का जुलूस धार्मिक उत्साह के साथ निकला, जिसमें बच्चों, नौजावन और बुजुर्गों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया. इस जुलूस के दौरान मुस्लिम समुदाय ने एक बहुत ही खास पैगाम दिया है.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Sep 05, 2025, 03:34 PM IST

Trending Photos

MP: 'बाप की जायदाद में बेटी को हिस्सा दिया', ईद मिलादुन्नबी जुलूस में दिलों को छू गया पैगाम

MP Eid Milad un Nabi 2025: देश और दुनिया भर में ईद मिलादुन्नबी आज ( 5 सितंबर) मनाया जा रहा है. इस बीच, मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में भी ईद मिलादुन्नबी का जुलूस पूरे जोश और जुनून के साथ निकाला गया. यहां बच्चे, नौजवान और बुजुर्ग सभी बड़ी संख्या में इस जुलूस में शरीक हुए. इन सब के बीच जुलूस का सबसे खास पहलू यह रहा कि इसमें धार्मिक जोश के साथ-साथ सामाजिक संदेश भी दिया गया.

कई तख्तियों पर “बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ”, “तालिम ही असली रोशनी है” और “मोहब्बत, अमन और शांति” के साथ पानी बचाओ-जिंदगी बचाओ जैसे कई मैसेज लिखे थे. इसकी तारीफ मध्य प्रदेश के रतलाम में ही नहीं बल्कि पूरे देश में हो रही है. 

नफरत के खिलाफ मैसेज
देश में नफरत इतनी व्याप्त है कि दक्षिणपंथी विचारधारा वाले लोग एक धर्म विशेष के लोगों की तरफ देखना भी पसंद नहीं करते. इस नफरत को खत्म करने के लिए रतलाम में मुस्लिम समुदाय ने ईद मिलादुन्नबी के मौके पर एक गहरा संदेश दिया है. तख्तियों पर लिखे मैसेज, “अमन-शांति बनाए रखो, दहशतगर्दी मिटाओ” और “नफ़रत छोड़ो, मोहब्बत अपनाओ” ने सबका ध्यान खींचा. मुस्लिम समाज ने साफ कर दिया कि इस्लाम का असली पैगाम अमन, मोहब्बत और इंसाफ है. यह जुलूस सिर्फ जश्न नहीं, बल्कि समाज को जोड़ने और नफरत को मिटाने की पुकार भी था.

Add Zee News as a Preferred Source

मुसलमानों के भीतर की ग़ुरबत को दूर करने के लिए खास पैग़ाम
अमूमन मुस्लिम समुदाय पर यह सवाल उठता रहा है कि यहां बेटियों को तालिम कम दी जाती है. मंडल कमीशन की रिपोर्टों में भी मुसलमानों की लिटरेसी दर को SC-ST से भी बदतर बताया गया था. मगर इस जुलूस ने उन तमाम धारणाओं को तोड़ते हुए समाज के भीतर बदलाव की मजबूत पहल दिखाई. जुलूस में तख्तियों पर लिखे पैगाम- “बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ”, “आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे”, “बेटियों की अच्छी परवरिश करने वाला जन्नत जाएगा, इंशाअल्लाह”, और “बाप की जायदादों में बेटियों को हिस्सा दो” ने लोगों को गहराई से प्रभावित किया.

About the Author
author img
Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

TAGS

ratlam newsMP Eid Milad un Nabi 2025

Trending news

Eid Miladunnabi
उलेमा की नसीहत गई तेल लेने, जुलूस-ए-मोहम्मदी में जमकर बजे डीजे; रोकने पर बवाल !
Uttar Pradesh news
मॉल संचालक उस्मान के खिलाफ हिन्दू स्टाफ ने लगाया धर्म- परिवर्तन और यौन शोषण का आरोप
Punjab Flood Relief 2025
'50 लाख की....', पंजाब बाढ़ पीड़ितों के लिए जमीयत ने किया बड़ा ऐलान
hariyana news
इस्लाम से प्रभावित हो दलित परिवार ने बदला धर्म; हिंदूवादी संगठन ने किया प्रदर्शन
Karnataka News
ईद मिलादुन्नबी के दिन Bengaluru में शराब पर प्रतिबंध; मुस्लिम संगठनों ने की थी मांग
Eid Miladunnabi
CM योगी ने दी ईद-ए-मिलादुन नबी की बधाई; राहुल, लालू और तेजस्वी ने किया नज़रअंदाज़!
Delhi News
MP निशिकांत दुबे को जान से मारने की धमकी; मुस्लिम युवकों को फंसाना चाहता था कुंदन
israel news
Jerusalem में यहूदियों को बसा रहा इजरायल, इस्लामिक पहचान मिटाने की कोशिश
war on gaza
गज़ा सिटी पर यहूदी सेना का कब्जा; 40 परसेंट क्षेत्र पर IDF का नियंत्रण?
UP News
दोस्तों से 500 Rs और पार्टी की शर्त ने छीनी सांसें; यमुना की लहरों में समा गया जुनैद
;