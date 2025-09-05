MP: 'बाप की जायदाद में बेटी को हिस्सा दिया', ईद मिलादुन्नबी जुलूस में दिलों को छू गया पैगाम

MP Eid Milad un Nabi 2025: देश और दुनिया भर में ईद मिलादुन्नबी आज ( 5 सितंबर) मनाया जा रहा है. इस बीच, मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में भी ईद मिलादुन्नबी का जुलूस पूरे जोश और जुनून के साथ निकाला गया. यहां बच्चे, नौजवान और बुजुर्ग सभी बड़ी संख्या में इस जुलूस में शरीक हुए. इन सब के बीच जुलूस का सबसे खास पहलू यह रहा कि इसमें धार्मिक जोश के साथ-साथ सामाजिक संदेश भी दिया गया.

कई तख्तियों पर “बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ”, “तालिम ही असली रोशनी है” और “मोहब्बत, अमन और शांति” के साथ पानी बचाओ-जिंदगी बचाओ जैसे कई मैसेज लिखे थे. इसकी तारीफ मध्य प्रदेश के रतलाम में ही नहीं बल्कि पूरे देश में हो रही है.

नफरत के खिलाफ मैसेज

देश में नफरत इतनी व्याप्त है कि दक्षिणपंथी विचारधारा वाले लोग एक धर्म विशेष के लोगों की तरफ देखना भी पसंद नहीं करते. इस नफरत को खत्म करने के लिए रतलाम में मुस्लिम समुदाय ने ईद मिलादुन्नबी के मौके पर एक गहरा संदेश दिया है. तख्तियों पर लिखे मैसेज, “अमन-शांति बनाए रखो, दहशतगर्दी मिटाओ” और “नफ़रत छोड़ो, मोहब्बत अपनाओ” ने सबका ध्यान खींचा. मुस्लिम समाज ने साफ कर दिया कि इस्लाम का असली पैगाम अमन, मोहब्बत और इंसाफ है. यह जुलूस सिर्फ जश्न नहीं, बल्कि समाज को जोड़ने और नफरत को मिटाने की पुकार भी था.

Add Zee News as a Preferred Source

मुसलमानों के भीतर की ग़ुरबत को दूर करने के लिए खास पैग़ाम

अमूमन मुस्लिम समुदाय पर यह सवाल उठता रहा है कि यहां बेटियों को तालिम कम दी जाती है. मंडल कमीशन की रिपोर्टों में भी मुसलमानों की लिटरेसी दर को SC-ST से भी बदतर बताया गया था. मगर इस जुलूस ने उन तमाम धारणाओं को तोड़ते हुए समाज के भीतर बदलाव की मजबूत पहल दिखाई. जुलूस में तख्तियों पर लिखे पैगाम- “बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ”, “आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे”, “बेटियों की अच्छी परवरिश करने वाला जन्नत जाएगा, इंशाअल्लाह”, और “बाप की जायदादों में बेटियों को हिस्सा दो” ने लोगों को गहराई से प्रभावित किया.