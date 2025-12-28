समीरा खान: 9 साल की उम्र में मां-बाप खोए, फिर साइकिल से 37 देश और 11 पहाड़ किया फतह

Jharkhand News: दुनिया की लंबी सड़कों से लेकर ऊंचे-ऊंचे पहाड़ों तक, हौसले की एक अनोखी कहानी झारखंड के चतरा जिले के हंटरगंज में देखने को मिली. 37 देशों की साइकिल यात्रा और 11 पर्वत शिखरों को पार कर चुकीं भारत की साहसी पर्वतारोही और विश्व प्रसिद्ध साइकलिस्ट समीरा खान जब हंटरगंज पहुंचीं, तो उनका स्वागत भी उतना ही खास और सम्मान से भरा रहा. यह सिर्फ एक यात्रा का पड़ाव नहीं था, बल्कि संघर्ष, साहस और प्रेरणा से भरे सफर की झलक थी.

भारत की बहादुर पर्वतारोही और विश्व प्रसिद्ध साइकलिस्ट समीरा खान झारखंड के चतरा जिले के हंटरगंज पहुंचीं. जैसे ही उनकी साइकिल यात्रा प्रखंड की सीमा में प्रवेश किया. स्थानीय पुलिस प्रशासन ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया. थाना प्रभारी प्रभात कुमार ने उन्हें फूल और अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया. इसके साथ ही उनके रात के आराम करने समेत दूसरी इंतजामों का भी पूरा ध्यान रखा गया.

मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव से निकलकर दुनिया भर में अपनी अलग पहचान बनाने वाली समीरा खान का यह सफर किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है. उन्होंने अब तक 37 देशों की साइकिल से कामयाबी से सफर किया है और 11 पर्वत चोटियों पर चढ़ाई की है. इन उपलब्धियों के जरिए उन्होंने भारतीय महिला शक्ति को एक नया आयाम दिया है. बिहार होते हुए जब वह झारखंड में दाखिल हुईं, तो अलग-अलग जगहों पर पुलिस अधिकारियों और स्थानीय लोगों ने उनका सम्मान किया.

हंटरगंज थाना प्रभारी प्रभात कुमार ने इस मौके पर कहा कि समीरा खान पूरे विश्व के लिए प्रेरणा हैं. उनका साहस और संकल्प खास तौर पर युवतियों को आगे बढ़ने की नई दिशा देता है. उन्होंने कहा कि इस तरह की उपलब्धियां यह साबित करती हैं कि अगर इरादे मजबूत हों, तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती.

समीरा खान की उपलब्धियां बेहद खास और चुनौतीपूर्ण हैं. उन्होंने 37 देशों का साइकिल से सफर किया है और 11 पर्वत चोटियों पर चढ़ाई की है, जिनमें से 7 चोटियों पर वह सफलतापूर्वक फतह हासिल कर चुकी हैं. नेपाल की 6,859 मीटर ऊंची अमा डबलाम चोटी पर उनका चढ़ना, दुनिया की कठिन पर्वत चढ़ाइयों में गिना जाता है. इसके अलावा वह दुनिया की कठिन पर्वतमालाओं में शामिल बियाफो ग्लेशियर पर साइकिल चलाने वाली पहली महिला भी हैं. इतना ही नहीं, उहरू पिक और किलिमंजारो पर्वत पर साइकिल चलाने वाली वह पहली भारतीय महिला हैं.

इन बड़ी उपलब्धियों के पीछे संघर्षों की एक लंबी और कठिन कहानी भी जुड़ी हुई है. महज 9 साल की उम्र में उन्होंने अपनी मां को खो दिया था और कुछ ही सालों बाद पिता का साया भी सिर से उठ गया. इतनी कम उम्र में माता-पिता को खोने के बाद हालात बेहद कठिन हो गए थे, लेकिन इन मुश्किलों से लड़कर उन्होंने खुद को मजबूत बनाया. संसाधनों की कमी के बावजूद उन्होंने साइकिल को अपना साथी बनाया और दुनिया देखने के अपने सपने को साकार करने की राह पर निकल पड़ीं.

अपनी यात्राओं के साथ-साथ समीरा खान अब देशभर के स्कूलों में जाकर छात्राओं को प्रेरित भी करती हैं. वह छात्राओं से बातचीत कर उन्हें आगे बढ़ने, सपने देखने और अपने लक्ष्य हासिल करने का हौसला देती हैं. छात्राओं को संबोधित करते हुए समीरा ने कहा कि सपना बड़ा रखना चाहिए, क्योंकि दुनिया सभी के लिए खुली है. उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी सफर की शुरुआत हिम्मत के पहले कदम से होती है.

