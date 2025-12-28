Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3056722
Zee SalaamIndian Muslim

समीरा खान: 9 साल की उम्र में मां-बाप खोए, फिर साइकिल से 37 देश और 11 पहाड़ किया फतह

Cyclist Sameera Khan Jharkhand Visit: विश्व प्रसिद्ध साइकलिस्ट और पर्वतारोही समीरा खान झारखंड के चतरा जिले के हंटरगंज पहुंचीं, जहां पुलिस और स्थानीय लोगों ने उनका सम्मान किया. वह अब तक 37 देशों का साइकिल से सफर कर चुकी हैं. जबकि 11 पर्वत शिखरों को पार कर चुकीं है. अपने बुलंद हौसले और लगन से समीरा आज लड़कियों के लिए साहस और प्रेरणा की मिसाल हैं.

 

Written By  Salaam Tv Digital Team|Edited By: Raihan Shahid|Last Updated: Dec 28, 2025, 09:44 PM IST

Trending Photos

मशहूर साइकलिस्ट समीरा खान का झारखंड में भव्य स्वागत
मशहूर साइकलिस्ट समीरा खान का झारखंड में भव्य स्वागत

Jharkhand News: दुनिया की लंबी सड़कों से लेकर ऊंचे-ऊंचे पहाड़ों तक, हौसले की एक अनोखी कहानी झारखंड के चतरा जिले के हंटरगंज में देखने को मिली. 37 देशों की साइकिल यात्रा और 11 पर्वत शिखरों को पार कर चुकीं भारत की साहसी पर्वतारोही और विश्व प्रसिद्ध साइकलिस्ट समीरा खान जब हंटरगंज पहुंचीं, तो उनका स्वागत भी उतना ही खास और सम्मान से भरा रहा. यह सिर्फ एक यात्रा का पड़ाव नहीं था, बल्कि संघर्ष, साहस और प्रेरणा से भरे सफर की झलक थी.

भारत की बहादुर पर्वतारोही और विश्व प्रसिद्ध साइकलिस्ट समीरा खान झारखंड के चतरा जिले के हंटरगंज पहुंचीं. जैसे ही उनकी साइकिल यात्रा प्रखंड की सीमा में प्रवेश किया. स्थानीय पुलिस प्रशासन ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया. थाना प्रभारी प्रभात कुमार ने उन्हें फूल और अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया. इसके साथ ही उनके रात के आराम करने समेत दूसरी इंतजामों का भी पूरा ध्यान रखा गया. 

मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव से निकलकर दुनिया भर में अपनी अलग पहचान बनाने वाली समीरा खान का यह सफर किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है. उन्होंने अब तक 37 देशों की साइकिल से कामयाबी से सफर किया है और 11 पर्वत चोटियों पर चढ़ाई की है. इन उपलब्धियों के जरिए उन्होंने भारतीय महिला शक्ति को एक नया आयाम दिया है. बिहार होते हुए जब वह झारखंड में दाखिल हुईं, तो अलग-अलग जगहों पर पुलिस अधिकारियों और स्थानीय लोगों ने उनका सम्मान किया.

Add Zee News as a Preferred Source

हंटरगंज थाना प्रभारी प्रभात कुमार ने इस मौके पर कहा कि समीरा खान पूरे विश्व के लिए प्रेरणा हैं. उनका साहस और संकल्प खास तौर पर युवतियों को आगे बढ़ने की नई दिशा देता है. उन्होंने कहा कि इस तरह की उपलब्धियां यह साबित करती हैं कि अगर इरादे मजबूत हों, तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती.

समीरा खान की उपलब्धियां बेहद खास और चुनौतीपूर्ण हैं. उन्होंने 37 देशों का साइकिल से सफर किया है और 11 पर्वत चोटियों पर चढ़ाई की है, जिनमें से 7 चोटियों पर वह सफलतापूर्वक फतह हासिल कर चुकी हैं. नेपाल की 6,859 मीटर ऊंची अमा डबलाम चोटी पर उनका चढ़ना, दुनिया की कठिन पर्वत चढ़ाइयों में गिना जाता है. इसके अलावा वह दुनिया की कठिन पर्वतमालाओं में शामिल बियाफो ग्लेशियर पर साइकिल चलाने वाली पहली महिला भी हैं. इतना ही नहीं, उहरू पिक और किलिमंजारो पर्वत पर साइकिल चलाने वाली वह पहली भारतीय महिला हैं.

इन बड़ी उपलब्धियों के पीछे संघर्षों की एक लंबी और कठिन कहानी भी जुड़ी हुई है. महज 9 साल की उम्र में उन्होंने अपनी मां को खो दिया था और कुछ ही सालों बाद पिता का साया भी सिर से उठ गया. इतनी कम उम्र में माता-पिता को खोने के बाद हालात बेहद कठिन हो गए थे, लेकिन इन मुश्किलों से लड़कर उन्होंने खुद को मजबूत बनाया. संसाधनों की कमी के बावजूद उन्होंने साइकिल को अपना साथी बनाया और दुनिया देखने के अपने सपने को साकार करने की राह पर निकल पड़ीं.

अपनी यात्राओं के साथ-साथ समीरा खान अब देशभर के स्कूलों में जाकर छात्राओं को प्रेरित भी करती हैं. वह छात्राओं से बातचीत कर उन्हें आगे बढ़ने, सपने देखने और अपने लक्ष्य हासिल करने का हौसला देती हैं. छात्राओं को संबोधित करते हुए समीरा ने कहा कि सपना बड़ा रखना चाहिए, क्योंकि दुनिया सभी के लिए खुली है. उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी सफर की शुरुआत हिम्मत के पहले कदम से होती है.

यह भी पढ़ें: 'हिजाब वाली महिला महापौर' की संभावना से बौखलाए नितेश राणे, महाराष्ट्र सरकार को लेकर कर दिया बड़ा दावा

About the Author
author img
Salaam Tv Digital Team

TAGS

Jharkhand newsCyclist Sameera Khanmuslim news

Trending news

Jharkhand news
समीरा खान: 9 साल की उम्र में मां-बाप खोए, फिर साइकिल से 37 देश और 11 पहाड़ किया फतह
Maharashtra news
'हिजाब वाली महिला महापौर' की संभावना से बौखलाए नितेश राणे, कर दिया बड़ा दावा
Bihar News
कथित प्रतिबंधित मांस के नाम पर दरिंदगी, मुस्लिम शख्स को ठंड में खंभे से बांधकर पीटा
UP News
बरेली: मुस्लिम दोस्तों के साथ बर्थडे मनाना 'अपराध', बजरंग दल ने कैफे घुसकर किया हमला
Delhi News
मुसलमानों को लेकर फिर बोले हिमंता बिस्वा सरमा, CPIM ने कहा- अगर 85% हिंदू आबादी...
Iran Pakistan Deportation
एक ही दिन में 2 हजार अफगान शरणार्थी निकाले गए, तालिबान का ईरान-पाकिस्तान पर आरोप
UP News
कुशीनगर: मुस्लिम मुहल्ले में भड़काऊ नारे, सौहार्द बिगाड़ने की साजिश में 5 गिरफ्तार
jammu kashmir news
होटल फुल, मौसम बेरहम; New Year पर कश्मीर में बारिश-बर्फबारी को लेकर अलर्ट
Humayun Kabir on Mamata Banerjee
"पश्चिम बंगाल में इस बार तख्तापलट जरूर होगा, मुसलमान...", हुमायूं कबीर का बड़ा दावा
Pakistan News
पाकिस्तान एयरलाइंस की फजीहत, उड़ान में एयर होस्टेस की मारपीट कैमरे में कैद