MP: प्रिंसिपल ने स्टूडेंट्स से लगवाया 'अल्लाह हू अकबर' का नारा, स्कूल में भारी हंगामा

MP News: मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के एक सरकारी स्कूल में एक घटना सामने आने के बाद पूरे इलाके में तनाव फैल गया. अरी पुलिस स्टेशन इलाके के सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल के स्टूडेंट्स ने इल्जाम लगाया कि 1 दिसंबर को गीता जयंती सेलिब्रेशन के दौरान योग के बाद उनसे 16 बार "अल्लाह हू अकबर" का नारा लगवाया गया.

स्टूडेंट्स का इल्जाम है कि स्कूल की एक्टिंग प्रिंसिपल प्रतीक्षा मानगढ़ ने उन पर नारा लगाने का दबाव डाला. जब स्टूडेंट्स घर लौटे, तो उन्होंने अपने परिवार वालों को घटना के बारे में बताया. यह घटना तेजी से बढ़ी और 3 दिसंबर को बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और हिंदू संगठनों के एक्टिविस्ट स्कूल में जमा हो गए. प्रदर्शनकारियों ने प्रिंसिपल को तुरंत हटाने और सस्पेंड करने की मांग की. मामला बढ़ता देख पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को शांत करने की कोशिश की.

आरोपी को किया गया अटैच

वहीं, थोड़ी देर में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर एस.एस. कुमरे स्कूल पहुंचे, लेकिन उन्हें भी गुस्से वाले विरोध का सामना करना पड़ा. हालात को देखते हुए डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर ने फौरन प्रिंसिपल प्रतीक्षा मानगढ़ को स्कूल से हटाने और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के ऑफिस में अटैच करने का ऑर्डर जारी किया. इसके अलावा, सीनियर टीचर धर्मेंद्र कुमार पटले को नया एक्टिंग प्रिंसिपल बनाया गया. ऑर्डर जारी होते ही विरोध शांत हो गया.

हिंदू संगठन ने काटा बवाल

हिंदू उत्सव समिति और संस्कृति बचाओ फोरम के प्रेसिडेंट चंद्रशेखर तिवारी ने पूरे मामले को बहुत गंभीर बताया. उन्होंने कहा कि ऐसी सोच वाले लोग एजुकेशन सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकते हैं. उन्होंने प्रिंसिपल को हटाने और उनके बैकग्राउंड और संभावित एक्सट्रीमिस्ट कनेक्शन की जांच की मांग की. उन्होंने यह भी कहा कि अगर आरोप सही पाए जाते हैं, तो उनके खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज किया जाना चाहिए.

प्रिंसिपल ने दी सफाई

इस बीच, प्रतीक्षा मंगाधे ने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि योग प्रोग्राम के दौरान उनका मकसद सिर्फ धार्मिक सद्भाव का मैसेज फैलाना था. उन्होंने यह भी साफ किया कि उनका मकसद किसी खास धर्म को बढ़ावा देना या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था. मामले की गंभीरता को देखते हुए डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर ने चार मेंबर की जांच कमेटी बनाई है, जिसकी रिपोर्ट आगे की कार्रवाई तय करेगी.