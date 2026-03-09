भारत की जीत पर निकली बाइक रैली, शाजापुर में मस्जिद के पास फेंका गया सुतली बम

MP News: मध्य प्रदेश के दो अलग-अलग जिलों में भारत की क्रिकेट जीत के जश्न के दौरान तनाव और लड़ाई-झगड़े हो गए. रविवार रात उज्जैन और शाजापुर में जश्न के दौरान लड़ाई-झगड़े बढ़ गए, जिसके बाद पुलिस को दखल देना पड़ा. पहली घटना उज्जैन के चिमनगंज थाना इलाके की राज रॉयल कॉलोनी में हुई. बताया जा रहा है कि कुछ युवक पटाखे फोड़कर भारत की जीत का जश्न मना रहे थे.

पटाखे चलाने को लेकर दो युवकों में बहस हो गई. शुरू में यह मामूली बहस थी, लेकिन देखते ही देखते लड़ाई बढ़ गई और दोनों पक्षों के लोग आपस में भिड़ गए. चश्मदीदों के मुताबिक, मामला देखते ही देखते बिगड़ गया, जिससे जमकर मारपीट हुई, जिसमें कई लोग घायल हो गए. घायलों को तुरंत मेडिकल जांच के लिए ज़िला अस्पताल ले जाया गया. घटना के बाद कुछ देर के लिए इलाके में तनाव फैल गया.

पुलिस ने क्या कहा?

घटना की जानकारी मिलने पर चिमनगंज पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू में किया. स्टेशन हाउस ऑफिसर गजेंद्र पचोरिया ने बताया कि भारत की जीत के बाद पटाखे फोड़ने को लेकर दो युवकों के बीच झगड़ा मारपीट में बदल गया. उन्होंने बताया कि घायलों का मेडिकल चेकअप कराया गया है और कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

शाजापुर में क्यों हुआ विवाद

वहीं, शाजापुर जिले में भी ऐसी ही घटना हुई. युवक बाइक रैली निकालकर भारत की T20 वर्ल्ड कप जीत का जश्न मना रहे थे. इसी बीच, किला रोड पर पीपलपट्टा मस्जिद के पास कथित तौर पर कुछ युवकों ने पटाखा फेंका. बम धमाके से नाले का कीचड़ मस्जिद की दीवार पर गिर गया, जिससे स्थानीय लोग गुस्सा हो गए. घटना की खबर मिलते ही बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए, जिससे इलाके में तनाव पैदा हो गया. पुलिस तुरंत पहुंची और स्थिति को काबू में किया.

CCTV में कैद हुआ मंजर

बताया जा रहा है कि पूरी घटना का CCTV फुटेज भी सामने आया है. इसमें कई युवक बाइक पर जश्न मनाते दिख रहे हैं, और उसी समय, एक युवक पटाखा फेंकता हुआ दिख रहा है. घटना के बाद पीपलपट्टा मस्जिद कमेटी ने थाने में शिकायत दर्ज कराई और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की. पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. CCTV फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान करने की कोशिश की जा रही है.