Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3134581
Zee SalaamIndian Muslimभारत की जीत पर निकली बाइक रैली, शाजापुर में मस्जिद के पास फेंका गया सुतली बम

भारत की जीत पर निकली बाइक रैली, शाजापुर में मस्जिद के पास फेंका गया सुतली बम

Ujjain Clash News: मध्य प्रदेश के उज्जैन और शाजापुर में भारत की क्रिकेट जीत के जश्न के दौरान विवाद हो गया. पटाखे फोड़ने का मामला मारपीट में बदल गया. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को काबू में किया और जांच शुरू कर दी है.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Mar 09, 2026, 12:55 PM IST

Trending Photos

भारत की जीत पर निकली बाइक रैली, शाजापुर में मस्जिद के पास फेंका गया सुतली बम

MP News: मध्य प्रदेश के दो अलग-अलग जिलों में भारत की क्रिकेट जीत के जश्न के दौरान तनाव और लड़ाई-झगड़े हो गए. रविवार रात उज्जैन और शाजापुर में जश्न के दौरान लड़ाई-झगड़े बढ़ गए, जिसके बाद पुलिस को दखल देना पड़ा. पहली घटना उज्जैन के चिमनगंज थाना इलाके की राज रॉयल कॉलोनी में हुई. बताया जा रहा है कि कुछ युवक पटाखे फोड़कर भारत की जीत का जश्न मना रहे थे. 

पटाखे चलाने को लेकर दो युवकों में बहस हो गई. शुरू में यह मामूली बहस थी, लेकिन देखते ही देखते लड़ाई बढ़ गई और दोनों पक्षों के लोग आपस में भिड़ गए. चश्मदीदों के मुताबिक, मामला देखते ही देखते बिगड़ गया, जिससे जमकर मारपीट हुई, जिसमें कई लोग घायल हो गए. घायलों को तुरंत मेडिकल जांच के लिए ज़िला अस्पताल ले जाया गया. घटना के बाद कुछ देर के लिए इलाके में तनाव फैल गया. 

पुलिस ने क्या कहा?
घटना की जानकारी मिलने पर चिमनगंज पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू में किया. स्टेशन हाउस ऑफिसर गजेंद्र पचोरिया ने बताया कि भारत की जीत के बाद पटाखे फोड़ने को लेकर दो युवकों के बीच झगड़ा मारपीट में बदल गया. उन्होंने बताया कि घायलों का मेडिकल चेकअप कराया गया है और कानूनी कार्रवाई की जा रही है. 

Add Zee News as a Preferred Source

शाजापुर में क्यों हुआ विवाद
वहीं, शाजापुर जिले में भी ऐसी ही घटना हुई. युवक बाइक रैली निकालकर भारत की T20 वर्ल्ड कप जीत का जश्न मना रहे थे. इसी बीच, किला रोड पर पीपलपट्टा मस्जिद के पास कथित तौर पर कुछ युवकों ने पटाखा फेंका. बम धमाके से नाले का कीचड़ मस्जिद की दीवार पर गिर गया, जिससे स्थानीय लोग गुस्सा हो गए. घटना की खबर मिलते ही बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए, जिससे इलाके में तनाव पैदा हो गया. पुलिस तुरंत पहुंची और स्थिति को काबू में किया.

यह भी पढ़ें:- UK: रामनगर में रात के अंधेरे में चल रहा था खेल, पुलिस छापे में 3 किलो गौ मांस बरामद

CCTV में कैद हुआ मंजर
बताया जा रहा है कि पूरी घटना का CCTV फुटेज भी सामने आया है. इसमें कई युवक बाइक पर जश्न मनाते दिख रहे हैं, और उसी समय, एक युवक पटाखा फेंकता हुआ दिख रहा है. घटना के बाद पीपलपट्टा मस्जिद कमेटी ने थाने में शिकायत दर्ज कराई और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की. पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. CCTV फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान करने की कोशिश की जा रही है.

About the Author
author img
Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

TAGS

mp newsShajapur NewsUjjain Clash Newsujjain news

Trending news

muslim news
मुंबई में ATS ने अचानक मारा छापा, इन मुस्लिम छात्रों पर कट्टरपंथ फैलाने का आरोप
muslim news
जुनैद-नासिर हत्याकांड का आरोपी मोनू मानेसर बेल पर रिहा, हीरो की तरह हुआ स्वागत
Qatar condemns Iran attack Saudi Arabia
'नागरिक इलाकों पर हमला बर्दाश्त...', सऊदी पर ईरान के हमले के बाद भड़का कतर
Saudi Arabia Missile Strike Al Kharj
सऊदी अरब में रिहायशी इलाके पर मिसाइल गिरने से 2 की मौत, एक भारतीय घायल
muslim news
मोजतबा खामेनेई बने ईरान के नए सुप्रीम लीडर, ट्रंप ने जताई नाराज़गी
iran israel war
ईरान-इजरायल जंग से तेल बाजार में भूचाल, कीमतें 115 डॉलर के पार
Uttarakhand news
UK: रामनगर में रात के अंधेरे में चल रहा था खेल, पुलिस छापे में 3 किलो गौ मांस बरामद
muslim news
मुजफ्फरनगर में नमाज पढ़ने जा रहे मौलाना की पिटाई, भाई अब्दुल रहमान ने की ये मांग
iran news
ईरान-इजरायल जंग में रूस किसका दे रहा है साथ? तेहरान के बयान से खुला बड़ा राज
muslim news
मोजतबा खामेनेई के रूप में मिला ईरान को नया सुप्रीम लीडर, देश में जश्न का माहौल