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Ujjain News: मध्य प्रदेश के उज्जैन में सिंहस्थ 2028 की तैयारियों के तहत प्रस्तावित सड़क चौड़ीकरण को लेकर धार्मिक स्थलों को हटाया जा रहा है. इस बीच उज्जैन के शहर काजी खलीकुर्रहमान ने प्रशासन को साफ संदेश देते हुए कहा है कि विकास कार्यों के नाम पर किसी भी प्रकार का भेदभाव स्वीकार नहीं किया जाएगा. उन्होंने कार्रवाई में समानता और पारदर्शिता बनाए रखने की मांग की है.
जुम्मे की नमाज के बाद छत्री चौक में मौजूद शाही मस्जिद में मीडिया से बातचीत करते हुए शहर काजी ने कहा, “चश्मे के नंबर बराबर होने चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक की नजर कमजोर रहे और दूसरे की तेज हो जाए.” शाही मस्जिद के काजी ने कहा कि अगर मस्जिद पर बुलडोजर चल रहा है तो मंदिर और दूसरे धार्मिक स्थलों पर भी बुलडोजर एक्शन होना चाहिए. सिर्फ मस्जिद पर बुलडोजर न चले. उन्होंने आगे कहा कि अगर किसी एक समुदाय के धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया गया और दूसरे समुदाय के स्थलों को छोड़ दिया गया, तो यह नाइंसाफी मानी जाएगी.
काजी ने की ये अपील
शहर काजी ने कहा कि अतीत में भी विकास परियोजनाओं के दौरान मुस्लिम समाज को नुकसान उठाना पड़ा है. उन्होंने कहा, “पहले भी हमें नुकसान पहुंचा है, इसलिए इस बार हम चाहते हैं कि कोई भी फैसला पूरी निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ लिया जाए.” उन्होंने यह भी साफ किया कि उनका विरोध सिर्फ मस्जिदों और मजारों तक सीमित नहीं है. अगर चौड़ीकरण के दौरान मंदिरों या अन्य धार्मिक स्थलों को भी नुकसान पहुंचता है, तो वे उनके पक्ष में भी आवाज उठाएंगे. शहर काजी ने कहा कि उनका उद्देश्य किसी धर्म विशेष का पक्ष लेना नहीं, बल्कि सभी धार्मिक स्थलों के साथ समान व्यवहार सुनिश्चित करना है.
क्या है पूरा मामला
गौरतलब है कि सिंहस्थ 2028 को देखते हुए उज्जैन में कई विकास परियोजनाएं प्रस्तावित हैं. इनमें सड़क चौड़ीकरण और यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में अतिक्रमण हटाने और निर्माण कार्यों की योजना शामिल है. इसी प्रक्रिया के तहत कुछ धार्मिक स्थलों के प्रभावित होने की संभावना जताई जा रही है, जिससे स्थानीय स्तर पर चिंता बढ़ी है. शहर काजी ने प्रशासन से अपील की कि किसी भी कार्रवाई से पहले सभी पक्षों से संवाद किया जाए और स्पष्ट नीति बनाई जाए. उन्होंने कहा कि अगर कार्रवाई निष्पक्ष और सभी पर समान रूप से लागू होगी तो समाज उसका सम्मान करेगा. लेकिन अगर पक्षपात हुआ तो लोगों में असंतोष बढ़ सकता है.