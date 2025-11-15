Advertisement
RSS के मार्च का स्वागत करना हुआ गुनाह, वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष फैजान को मिली गर्दन उड़ाने की धमकी

Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश में RSS के पथसंचालन का स्वागत करने पर वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष और वक्फ बोर्ड के चेयरमैन को गर्दन काटने की धमकी दी गई. इस धमकी के बाद पुलिस ने दो युवकों पर मुकदमा दर्ज कर लिया है. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Nov 15, 2025, 03:19 PM IST

Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश के उज्जैन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पथसंचालन का स्वागत करने पर वक्फ बोर्ड अध्यक्ष और डायरेक्टर का गर्दन काटने की धमकी मिलने के बाद हड़कंप मच गया. गर्दन काटने की धमकी देने के आरोप में महाकाल थाने में दो युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. 

दरअसल, आरएसएस के स्थापना दिवस पर मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष और डायरेक्टर फैजान खान ने  RSS के पथसंचलन का स्वागत किया था. इस पथसंचालन का वीडियो मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के चेयरमैन डॉ. सनवर पटेल ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपलोड किया था, जिसके बाद उन्हें भी गर्दन काटने की धमकी मिली. 

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष फैजान खान ने इस धमकी की शिकायत महाकाल थाने में की, जिसके बाद पुलिस ने ताज अंसारी और मोहम्मद फैजल खान पर धमकी देने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया. 

वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष फैजान खान ने बताया कि वे सामाजिक सद्भाव, भाईचारे और संविधान के सम्मान से जुड़े वीडियो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट करते हैं. उन्होंने बताया कि 5 अक्टूबर 2025 को आरएसएस स्थापना दिवस के अवसर पर शहर में निकले पथसंचलन का उन्होंने और चेयरमैन डॉ. पटेल ने तोपखाना क्षेत्र में मंच लगाकर स्वागत किया था, जिसके बाद उनका गर्दन काटने की धमकी दी गई और उनके लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया. 

Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं.

