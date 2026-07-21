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13 साल की उम्र में तख़्त पर बैठने वाला शहनशाह अकबर; जिसने तलवार से ज़्यादा दिलों पर हुकूमत की

Mughal Emperor Akbar: अकबर मुगल सल्तनत के सबसे प्रभावशाली बादशाहों में गिने जाते हैं. कम उम्र में तख़्त संभालने वाले अकबर ने अपनी हुकूमत को सिर्फ़ जंगों से नहीं, बल्कि इंसाफ़, प्रशासनिक सुधारों और अलग-अलग बिरादरियों को साथ लेकर मजबूत बनाया. उनकी सुलह-कुल की नीति और मजहबी सहिष्णुता आज भी इतिहास में खास जगह रखती है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByShoeb Salmani
Published: Jul 21, 2026, 07:59 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 07:59 PM IST
13 साल की उम्र में तख़्त पर बैठने वाला शहनशाह अकबर; जिसने तलवार से ज़्यादा दिलों पर हुकूमत की
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Shoeb Salmani

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शोएब सलमानी उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से ताल्लुक रखते हैं, जिसे भगवान राम के कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ की तपोभूमि मानी जाती है. शोएब पिछले 3 सालों से  Zee Media Network के Salaam TV में Social Media Senior Executive की हैसियत से जुड़े  हैं. उन्हें डिजिटल और सोशल मीडिया में काम करने का 5 साल से ज्यादा का अनुभव है. Zee से पहले उन्होंने The Quint और Gulistan TV Network में काम किया है. शोएब सलमानी ने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से टीवी जर्नलिज़्म में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है. इससे पहले उन्होंने सिद्धार्थनगर यूनिवर्सिटी से समाजशास्त्र में ग्रेजुएशन और हरियाणा के कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. उन्हें राष्ट्रीय राजनीति, सामाजिक मुद्दे, शिक्षा, अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम, भारतीय मुस्लिम समाज और जनहित से जुड़े मुद्दों पर खबरें करने और सोशल मीडिया कैम्पेनिंग करने में महारत हासिल हैं. शोएब सलमानी तक अपनी बात पहुंचाने का पता: Mohammad.Shoib@zeemedia.com 

 

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