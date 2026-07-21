/13 साल की उम्र में तख़्त पर बैठने वाला शहनशाह अकबर; जिसने तलवार से ज़्यादा दिलों पर हुकूमत की

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Mughal Emperor Akbar: 13 साल का एक बच्चा, जिसके सर पर हिंदुस्तान का ताज. अनपढ़ था, लेकिन उसने हिंदुस्तान को पढ़ना सिखा दिया. तलवार से नहीं, दिलों को जीतकर उसने आधी दुनिया से बड़ी सल्तनत बनाई. जज़िया ख़त्म किया, राजपूतों को गले लगाया, और मंदिर-मस्जिद के बीच इबादत-ख़ाना बना दिया. वो कौन था जिसे दुश्मन भी अकबर-ए-आज़म कहते थे. आज की तारीख़ में जब सियासत को मज़हब के चश्मे से देखा जाता है, तो 400 साल पुरानी एक हुकूमत की कहानी याद आती है. कहानी जलालुद्दीन मुहम्मद अकबर की, जिसे दुनिया अकबर-ए-आज़म के नाम से जानती है. अकबर का मतलब होता है - सबसे बड़ा, और वाक़ई वो मुग़ल सल्तनत का सबसे बड़ा बादशाह साबित हुआ.
सन 1542, उमरकोट में पैदाइश, जब उसके वालिद हुमायूँ के पास अपना तख़्त भी नहीं था. 13 साल की उम्र, जब आम बच्चे खेलते हैं, अकबर को पंजाब का गवर्नर बना दिया गया और फिर 1556 में हुमायूँ की मौत के बाद, महज़ 13 साल की उम्र में ही उसके सर पर हिंदुस्तान का ताज रख दिया गया. शुरुआत आसान नहीं थी, दिल्ली पर हेमू का क़ब्ज़ा था। लेकिन पानीपत की दूसरी जंग में बैरम ख़ाँ की रहनुमाई में अकबर ने हेमू को शिकस्त दी और मुग़लिया परचम फिर से लहरा दिया. अकबर सिर्फ़ तलवार का बादशाह नहीं था, वो तदबीर का बादशाह था. उसने समझा कि हिंदुस्तान पर हुकूमत हिंदुस्तानियों के दिल जीतकर ही की जा सकती है.
उसने मालवा फ़तह किया, गुजरात पर क़ब्ज़ा किया जहाँ से समुंदर का तिज़ारती रास्ता खुलता था, बंगाल को सल्तनत में मिलाया, और फिर कश्मीर, सिंध और कंधार तक मुग़ल झंडा लहरा दिया. लेकिन सबसे बड़ी कामयाबी थी राजपूतों के साथ उसका सुलूक, जहाँ पहले के हुक्मरानों ने राजपूतों से सिर्फ़ जंग की, अकबर ने उनसे रिश्ता जोड़ा. आमेर के राजा बिहारी मल की बेटी से निकाह किया, राजपूत राजकुमारों को अपनी फ़ौज में बड़े-बड़े मनसब दिए, सूबेदार बनाया. उसने जज़िया और तीर्थ-कर जैसे भेदभाव वाले टैक्स ख़त्म कर दिए. नतीजा ये हुआ कि राजपूत उसकी ताक़त बन गए, दुश्मन नहीं.
अकबर ने हुकूमत को एक निज़ाम दिया. मनसबदारी निज़ाम। हर अफ़सर को 10 से 5000 तक का मनसब, ओहदा सीधे बादशाह से। जागीरें घूमती रहती थीं, ताकि कोई अफ़सर अपनी रियासत का मालिक न बन जाए. साथ में दीवान और ख़बरनवीसों का ऐसा जाल बिछाया कि सल्तनत के हर कोने की ख़बर सीधे आगरा पहुँचती थी. अकबर खुद मुसलमान था, पाँच वक़्त का नमाज़ी, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। उसने फ़तेहपुर सीकरी में इबादत-ख़ाना बनवाया जहाँ हिंदू पंडित, पारसी पुजारी, जैन मुनि और ईसाई पादरी सब बैठकर मज़हब पर बहस करते थे. वहीं से दीन-ए-इलाही का तसव्वुर आया, जिसका मक़सद सभी मज़हबों की अच्छी बातों को एक साथ लाना था.
वो अनपढ़ था, लिख-पढ़ नहीं सकता था, लेकिन उसने संस्कृत के ग्रंथों का फ़ारसी में तर्जुमा करवाया, अपने दरबार में तानसेन जैसे संगीतकार और बीरबल जैसे नवरत्नों को जगह दी और इसीलिए फ़तेहपुर सीकरी की वो इमारतें आज भी हिंदू-मुस्लिम तहज़ीब के संगम की गवाही देती हैं. इसी सफ़र में 1605 में आगरा में अकबर ने आख़िरी साँस ली, और तख़्त अपने बेटे सलीम यानी जहाँगीर के हवाले कर गया. अकबर की सबसे बड़ी उपलब्धि सिर्फ़ ज़मीन फ़तह करना नहीं, बल्कि दिलों को फ़तह करना था.. एक ऐसा निज़ाम बनाना जहाँ इंसाफ़ मज़हब देखकर नहीं होता था। और यही वजह है कि आज भी तारीख़ उसे अकबर-ए-आज़म कहती है। आपको क्या लगता है, आज के दौर में अकबर की सुलह-कुल की सियासत की कितनी ज़रूरत है?