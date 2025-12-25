एक मुगल बादशाह जो खुद पीता था शराब, लेकिन पशु वध और शराब बिक्री पर लागाया था पूर्ण प्रतिबंध

Mughal Emperor Jahangir: मुगल बादशाहों ने लगभग तीन सौ वर्षों (1526ई. से 1857) तक भारत पर राज किया, इसे सजाया, सवारा और मरने के बाद इसी मिट्टी में दफन हुए. कुछ लोग मुगल बादशाहों को लूटेरे, आक्रांता और विध्वंसकारी भी बताते हैं. इन मुगल बादशाहों में से एक बादशाह ऐसा भी था, जो खुद तो शराब पीने का आदी था, लेकिन राजगद्दी पर बैठते ही, फरमान जारी किया कि शराब और सभी मादक पदार्थों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया जाए. साथ ही इस बादशाह ने पशु वध और अन्य चीजों पर भी प्रतिबंध लगाया था.

मुगल बादशाह अकबर का बेटा जहाँगीर, जिन्हें सलीम के भी नाम से जाना जाता है. जाहांगीर ने 1605 ई. में मुगल तख्त को संभाला, राजगद्दी पर बैठते ही जाहंगीर ने 12 फरमान जारी किए. इनमें सबसे चौंकाने वाली फरमान शराब और मदक पदार्थों और पशु वध पर प्रतिबंध लगाना था. क्योंकि जहांगीर खुद शराब पीने का बहुत सौखिन था.

जहांगीर ने पशु वध पर प्रतिबंध लगाया.

बादशाह जहांगीर ने पशु वध पर पूरी तरह प्रतिबंध नहीं लगाया, बल्कि जहांगीर के जन्म 18 रबी-उल-अव्वल से लेकर आयु के जितने वर्ष हो गए हों, उतने दिनों तक के लिए पशु वध पर प्रतिबंध लगाया था.

जकात और अन्य टैक्स पर रोक

बादशाह जहांगीर ने राजगद्दी पर बैठते ही जकात टैक्स, तमगा और मीरबहरी नामक टैक को खत्म कर दिया. साथ ही गागीरदारों द्वारा लगाए जाने वाले टैक्स भी खत्म कीर दिया.



जहांगीर ने नाक-कान काटने की सजा खत्म की

बादशाह जहांगीर ने नाक-कान काटने की सजा खत्म की. दरअसल, जहांगीर से पहले यह नियम था कि अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के मकान पर कब्ज करने पर नाक-कान काटे जाते थे. लेकिन बादशाह जहांगीर ने फरमान जारी किया कि कोई भी व्यक्ति किसी अन्य के मकान पर अधिकार न करें, साथ ही इस अपराध के लिए किसी व्यक्ति के नाक-कान नहीं काटे जाएँ.