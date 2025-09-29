Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2941748
Zee SalaamIndian Muslim

मौलाना इफराहीम हुसैन बने उत्तर प्रदेश के मुफ्ती? इस मुगल प्रिंस ने किया है नियुक्त

UP Mufti Appointment: अलीगढ़ के मौलाना चौधरी इफराहीम हुसैन को कथित तौर पर उत्तर प्रदेश का मुफ्ती नियुक्त किया गया. हालांक, उनकी नियुक्ति को लेकर कुछ तथ्य स्पष्ट नहीं पाए हैं. मुफ्ती नियुक्त होने के बाद उन्होंने कहा कि उनका मकसद मुस्लिम समाज में इंसाफ, हक और सही रहनुमाई देना है.

 

Written By  Zee Salaam Web Desk|Edited By: Raihan Shahid|Last Updated: Sep 29, 2025, 11:06 PM IST

Trending Photos

मौलाना इफराहीम हुसैन बने यूपी के मुफ्ती!
मौलाना इफराहीम हुसैन बने यूपी के मुफ्ती!

Aligarh News Today: उत्तर प्रदेश को सोमवार (29 सितंबर) मिला नया मुफ्ती. अलीगढ़ के मशहूर आलिमे दीन और इस्लामिक मामलों के जानकार मौलाना चौधरी इफराहीम हुसैन को पूरे प्रदेश का मुफ्ती नियुक्त किया गया है. यह ऐलान मुगल शाही परिवार के वारिस प्रिंस याकूब हबीबुद्दीन तुलसी ने किया. इस ऐलान के साथ ही मुस्लिम समाज में नई उम्मीद और नई रहनुमाई की शुरुआत मानी जा रही है.

अलीगढ़ में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मौलाना इफराहीम हुसैन ने साफ कहा कि उनकी तरजीह अब मुस्लिम समाज के हक, इंसाफ और सही रहनुमाई करने पर होगी. उन्होंने कहा कि आगे से समाज में किसी भी तरह के जुल्म, नाइंसाफी और हक-नाहक के मामलों में वह आवाज उठाएंगे और सही राह दिखाने का काम करेंगे. 

यूपी का मुफ्ती नियुक्ति को लेकर संदेह

मौलाना इफराहीम हुसैन का उत्तर प्रदेश का मुफ्ती नियुक्त किए जाने को लेकर कई तरह के संशय हैं. जैसे कि कथित मुगल शाही परिवार के वारिस प्रिंस याकूब हबीबुद्दीन तुलसी के जरिये उनको मुफ्ती नियु्क्त किए जाने का अधिकार, क्या उत्तर प्रदेश सरकरा की तरफ से दिया गया? अगर नहीं तो वह किस संगठन के इमाम नियुक्त किए गए हैं? इसको लेकर जब मौलाना इफराहीम से कांटैक्ट करने की कोशिश की गई तो संपर्क नहीं हो पाया.

Add Zee News as a Preferred Source

मौलाना इफराहीम हुसैन ने यह भी स्पष्ट किया कि उनका सबसे बड़ा मकसद इस्लाम और शरीयत की सही तालीम और जानकारी आम जनता तक पहुंचाना है. उन्होंने कहा कि मेरी कोशिश रहेगी कि समाज का गरीब, यतीम, मिस्कीन और कमजोर तबका अब अपने हक से वंचित नहीं रहेगा. इनकी लड़ाई लड़ना और इन्हें इंसाफ दिलाना उनकी जिम्मेदारी होगी.

कथित मुफ्ती नियुक्त होने पर क्या कहा?

प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौलाना इफराहीम हुसैन ने कहा कि समाज में फैली बुराइयों को खत्म करना भी उनकी प्राथमिकता होगी. उन्होंने कहा कि हलाल-हराम, जायज-नाजायज और शरीयत से जुड़े मसलों पर सही दिशा-निर्देश दिए जाएंगे ताकि लोग किसी तरह की गलतफहमी या गुमराही का शिकार न हों.

मौलाना इफराहीम हुसैन ने यह भी कहा कि लंबे समय से मुस्लिम समाज को सही रहनुमाई और मजबूत नेतृत्व की कमी महसूस हो रही थी, लेकिन अब समय आ गया है कि इंसाफ और सही मार्गदर्शन के लिए ठोस कदम उठाए जाएं. मौलाना का कहना है कि वह समाज को सही दिशा में ले जाने और उसके अधिकार दिलाने के लिए हमेशा सक्रिय रहेंगे.

क्या होता है मुफ्ती?

दरअसल, इस्लाम में मुफ्ती वह धार्मिक विद्वान होता है जो शरीयत (इस्लामी कानून) के मुताबिक फतवे देता है, लोगों के धार्मिक और सामाजिक सवालों का हल बताता है. समाज को सही मार्गदर्शन देता है और हलाल-हराम, जायज-नाजायज, सही-गलत जैसी चीजों की जानकारी देता है. साफ शब्दों में कहें तो इस्लाम के जरिये जिंदगी गुजारने का तरीका बताता है. 

About the Author
author img
Zee Salaam Web Desk

TAGS

UP Newsaligarh newsUP Muftimuslim news

Trending news

UP News
मौलाना इफराहीम हुसैन बने उत्तर प्रदेश के मुफ्ती? इस मुगल प्रिंस ने किया है नियुक्त
muslim in garba
गरबा में मुसलमान, मुर्गा और सिंगर सलमान; तिलक लगाकर मूर्ती के सामने करवाया सजदा!
UP News
पुलिस बोली, देश में लोकतंत्र खत्म कर शरिया कानून लागू करना चाहते थे; धरे गए 4 नौजवान
UP News
मौलाना तौकीर रजा के करीबियों पर गिरी गाज, नदीम खां और नफीस पर पुलिस ने कसा शिकंजा
iran news
ईरान ने इजराइली जासूस को दी फांसी; मोसाद का था सबसे भरोसेमंद एजेंट!
Rajasthan news
बांसवाड़ा: मुस्लिम लड़के के गरबा पंडाल में घुसने पर बवाल, VHP ने लगा दिया ये इल्जाम
Maharashtra news
पैगंबर (स.अ.) की शान में गुस्ताखी; इंसाफ मांगने गए मुस्लिमों पर पुलिस ने बरसाए डंडे!
Haryana news
ज्योति के बाद हरियाणा से एक और Pak जासूस गिरफ्तार; मोबाइल देखकर दंग रह गई पुलिस
Pakistan
Pakistan में शहबाज सरकार के खिलाफ भारी बवाल, सड़कों पर क्यों उतरे हैं लोग?
Azam Khan news
क्या सच में जेल में अब्दुल्ला आज़म को थी मारने की साजिश; किसके दावे से छिड़ी बहस?
;