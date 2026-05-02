बुलडोजर एक्शन के डर में मस्जिद कमेटी ने खुद ही चलाया हथौड़ा; ध्वस्त हो रही तीन ऐतिहासिक मीनारें

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के मुगलसराय में बुलडोजर कार्रवाई के डर से जामा मस्जिद कमेटी ने खुद ही तीन ऐतिहासिक मीनारें गिरा दीं. प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने के लिए तीन दिन का समय दिया था. कमेटी का कहना है कि ऐसा न करने पर पूरी मस्जिद को नुकसान हो सकता था, इसलिए यह फैसला लिया गया. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के मुगलसराय में एक बार फिर बुलडोजर कार्रवाई का डर है. इस कार्रवाई के डर से मुस्लिम समाज ने खुद ही जामा मस्जिद के तीन ऐतिहासिक मीनारों को ध्वस्त कर रहा है. प्रशासन ने तीन दिन की मोहलत दी थी, आज (2 मई) को अल्टीमेटम के आखिरी दिन मस्जिद कमेटी ने खुद ही जामा मस्जिद के तीन ऐतिहासिक मीनारों पर हथोड़ा चलाया. मस्जिद कमेटी का कहना है कि अगर खुद से मीनार पर हथौड़ा नहीं चलाते तो प्रशासन बुलडोजर कार्रवाई करेगी, जिससे संबंधित मस्जिद को ज्यााद नुकसान पहुंचने का डर था.

मुगलसराय जामा मस्जिद के सामने बुलडोजर लगा हुआ है, जो मीनार के मलबे को हटा रही है. PWD द्वारा दी गई 3 दिन की मोहलत खत्म होने के आखिरी दिन मस्जिद कमेटी की ओर से खुद ही मीनार को ध्वस्त करने की कार्रवाई शुरू की. ​बुलडोजर की भारी तोड़फोड़ और नुकसान से बचने के लिए कमेटी ने यह फैसला लिया है.

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मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक PWD ने इस जामा मस्जिद को सरकारी जमीन (सड़क) की भूमि पर अतिक्रमण करने का आरोप लगाया था और अतिक्रमण वाले हिस्से को हटाने के लिए तीन दिन की मोहलत दी थी. PWD के नक्शे के मुताबिक मस्जिद का कुछ हिस्सा सार्वजनिक भूमि और सड़क के दायरे में आ रहा था. प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया था कि यदि तय समय में अतिक्रमण नहीं हटा तो बुलडोजर कार्रवाई किया जाएगा

संबंधित जामा ​मस्जिद के सेक्रेटरी मोहम्मद मोबिन ने प्रशासन पर आरोप लगाया कि कथित अतिक्रमण को हटाने के लिए बहुत कम समय दिया गया. उन्होंने कहा कि अगर हम खुद इसे नहीं हटाते, तो बुलडोजर चलता जिससे पूरी इमारत को खतरा हो सकता था। भारी मन से हमें अपनी तीन मीनारों को भी तोड़ना पड़ रहा है. ​मौके पर बुलडोजर तैनात है जो मस्जिद कमेटी द्वारा गिराए गए मलबे को तुरंत सड़क से साफ कर रहा है ताकि यातायात बाधित न हो.