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फुटबॉल छोड़ा, ट्रैक थामा और रचा इतिहास, मोहम्मद अजमल की रफ्तार ने दुनिया को चौंकाया

Muhammad Ajmal Success Story: फुटबॉल की गेंद के पीछे दौड़ने वाला एक नौजवान कैसे दुनिया के सबसे बड़े खेल मंच तक पहुंचा? केरल के मोहम्मद अजमल की कहानी किसी फिल्मी सफर से कम नहीं है. कोच की एक सलाह ने उनकी जिंदगी की दिशा बदल दी और फुटबॉल से एथलेटिक्स तक पहुंचाकर उन्हें ओलंपिक का धावक बना दिया.

Written ByMustafa Raza
Published: Aug 18, 2026, 06:15 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 06:15 PM IST
फुटबॉल छोड़ा, ट्रैक थामा और रचा इतिहास, मोहम्मद अजमल की रफ्तार ने दुनिया को चौंकाया
Image Credit: मोहम्मद अजमल (फाइल फोटो)

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Mustafa Raza

Mustafa Raza

मुस्तफ़ा रज़ा दुनिया भर के बरेलवी मसलक वाले मुसलमानों के केंद्र उत्तर प्रदेश के बरेली शहर से ताल्लुक रखते हैं, और ओशो के जबरा फैन भी हैं. वो पिछले 3 सालों से Zee Media Network से जुड़े हैं, जहाँ वो सीनियर सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव की हैसियत से सलाम टीवी के सभी सोशल प्लेटफ़ॉर्म के लिए कंटेंट बनाते हैं. देश- दुनिया की सभी बड़ी खबरों के साथ ब्रेकिंग न्यूज़ और मुस्लिम मुद्दों पर कंटेंट तैयार करने में मुस्तफ़ा रज़ा को महारत हासिल है. मुस्तफ़ा ने पत्रकारिता में मास्टर डिग्री तक की पढ़ाई की है. अपने फील्ड में उन्हें कुल 5 सालों का अनुभव है. Zee से पहले वो साधना टीवी, प्राइम न्यूज़ और सौगंध टीवी के लिए काम कर चुके हैं. मुस्तफ़ा रज़ा तक पहुँचने का पता-  mustafa.raza@zeemedia.com

 

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