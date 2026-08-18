/फुटबॉल छोड़ा, ट्रैक थामा और रचा इतिहास, मोहम्मद अजमल की रफ्तार ने दुनिया को चौंकाया

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फुटबॉल के मैदान पर गेंद के पीछे दौड़ता एक नौजवान एक दिन ऐसा भी आएगा, जब उसकी रफ्तार दुनिया के सबसे बड़े खेल मंच पर भारत की पहचान बनेगी. शायद उस खिलाड़ी ने भी नहीं सोचा था. इस खिलाड़ी का नाम है मुहम्मद अजमल. उनकी कामयाबी के चर्चे हर जुबान पर हैं.
केरल के मलप्पुरम से निकले अजमल ने पहले फुटबॉल में अपना भविष्य तलाशा, लेकिन किस्मत ने उनके लिए एक अलग रास्ता चुन रखा था. आज वही अजमल अपनी तेज रफ्तार के दम पर देश के उन खिलाड़ियों में शामिल हैं, जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन किया. साल 2025 के अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित 17 खिलाड़ियों में जगह बनाना उनके शानदार सफर की एक और अहम कड़ी है.
अजमल का बचपन खेल के जुनून के साथ गुजरा. जब वह फुटबॉल के मैदान पर पैर से गेंद को छूते थे तो उनकी रफ्तार देखकर डिफेंडरों के लिए उन्हें रोकना आसान नहीं होता था. उनका सपना था कि एक दिन वह भारतीय फुटबॉल टीम की जर्सी पहनें और देश के लिए मैदान में उतरें. अपनी तेज दौड़ के सहारे वह राज्य स्तर के अंडर-19 फुटबॉल मुकाबलों में विरोधी खिलाड़ियों को पीछे छोड़ देते थे.
लेकिन एक मुकाबले ने उनकी जिंदगी की दिशा बदल दी. मैच के दौरान उनके कोच नंदकुमार की नजर अजमल की असाधारण रफ्तार पर पड़ी. कोच ने गौर किया कि गेंद के साथ खेलने के अलावा जब अजमल खाली मैदान में दौड़ते हैं, तब भी उनकी गति बेहद शानदार रहती है. मुकाबला खत्म होने के बाद कोच ने उन्हें अपने पास बुलाया और कंधे पर हाथ रखकर कहा, "अजमल, तुम फुटबॉल के मैदान पर अच्छे हो, लेकिन अगर तुम एथलेटिक्स के सिंथेटिक ट्रैक पर उतरोगे, तो देश के लिए इतिहास रच सकते हो."
एक फुटबॉलर के लिए अपने पहले प्यार यानी फुटबॉल को छोड़ना आसान नहीं होता. लेकिन अजमल ने अपने कोच की बात पर भरोसा किया. उन्होंने फुटबॉल के जूते उतारे और दौड़ के लिए इस्तेमाल होने वाले जूते पहन लिए. उनकी नई शुरुआत 100 मीटर दौड़ से हुई. उन्होंने अपनी स्वाभाविक रफ्तार को और निखारना शुरू किया और धीरे-धीरे उन्हें अहसास हुआ कि उनकी असली ताकत लंबी दूरी की तेज दौड़ में है.
इसी सफर के दौरान अजमल भारतीय नौसेना में शामिल हुए. नौसेना ने उन्हें मुख्य पेटी अधिकारी के तौर पर स्थिरता देने के साथ-साथ खेल के लिए बेहतर सुविधाएं और संसाधन भी मुहैया कराए. अब उनका ध्यान पूरी तरह दौड़ पर था. उन्होंने अपनी क्षमता को समझा और खुद को 400 मीटर की मुश्किल दौड़ के लिए तैयार करना शुरू किया.
साल 2023 अजमल के खेल जीवन का सबसे सुनहरा दौर साबित हुआ. जुलाई में बैंकॉक में आयोजित एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में उन्होंने 4x400 मीटर रिले में रजत पदक जीता. इसी प्रतियोगिता में 400 मीटर व्यक्तिगत दौड़ में उन्होंने 45.36 सेकंड का अपना सर्वश्रेष्ठ समय दर्ज किया.
लेकिन अजमल और भारतीय एथलेटिक्स टीम के लिए इससे भी बड़ा पल अभी बाकी था. अगस्त 2023 में बुडापेस्ट में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप आयोजित हुई. दुनिया की निगाहें अमेरिका और जमैका जैसी दिग्गज टीमों पर थीं, लेकिन भारत की चार सदस्यीय टीम ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया. मुहम्मद अनस, अमोज जैकब, मुहम्मद अजमल और राजेश रमेश की चौकड़ी 4x400 मीटर रिले में इतिहास बनाने के इरादे से ट्रैक पर उतरी.
रिले की तीसरी लेग में अजमल ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी. भारतीय टीम ने 2 मिनट 59.05 सेकंड का समय निकालकर नया नेशनल और एशियाई रिकॉर्ड कायम कर दिया. इस प्रदर्शन के साथ भारत पहली बार विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचा. यह भारतीय एथलेटिक्स के लिए बेहद खास कामयाबी थी और अजमल भी इस ऐतिहासिक प्रदर्शन का अहम हिस्सा बने.
इसके बाद हांगझू एशियाई खेलों में भी अजमल का शानदार सफर जारी रहा. उन्होंने पुरुषों की 4x400 मीटर रिले में स्वर्ण पदक जीता. इसके अलावा मिश्रित रिले में उन्होंने रजत पदक अपने नाम किया. इन उपलब्धियों ने उनके खाते में एक और बड़ी कामयाबी जोड़ दी और अंतरराष्ट्रीय मंच पर उनकी पहचान और मजबूत हुई.
फुटबॉल के मैदान से शुरू हुआ यह सफर आखिरकार पेरिस 2024 ओलंपिक तक पहुंचा. अजमल ने दुनिया के बेहतरीन धावकों के बीच भारत का प्रतिनिधित्व किया. जिस नौजवान का सपना कभी भारतीय फुटबॉल टीम की जर्सी पहनना था, वह अब ओलंपिक में देश की नुमाइंदगी कर रहा था.
अजमल की कहानी सिर्फ पदक और रिकॉर्ड की कहानी नहीं है. यह उस भरोसे की कहानी भी है, जो एक कोच ने अपने खिलाड़ी की रफ्तार को पहचानकर उस पर किया था. अगर नंदकुमार ने उस दिन अजमल की दौड़ में छिपी काबिलियत को नहीं पहचाना होता, तो शायद उनकी जिंदगी का रास्ता कुछ और होता.
आज जब मोहम्मद अजमल ट्रैक पर उतरते हैं तो उनकी दौड़ में सिर्फ जीत की चाहत नहीं होती. उसमें उस भरोसे की झलक भी दिखाई देती है, जिसने उन्हें फुटबॉल से एथलेटिक्स तक पहुंचाया. मलप्पुरम की गलियों से निकलकर ओलंपिक तक पहुंचने वाले अजमल अब देश के लाखों नौजवानों के लिए एक मिसाल हैं. उनकी कहानी बताती है कि कभी-कभी मंजिल वही नहीं होती, जिसका सपना हमने शुरुआत में देखा था. सही दिशा, मेहनत और खुद पर भरोसा हो तो रास्ता बदलकर भी कामयाबी तक पहुंचा जा सकता है.