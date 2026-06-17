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Muharram 2026: नए इस्लामी साल की शुरुआत के साथ ही देशभर में मुहर्रम को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं. साल 2026 में मुहर्रम भारत में शुक्रवार (26 जून) को मनाए जाने की संभावना जताई जा रही है. इस दिन को लेकर खासकर छात्रों के बीच उत्सुकता है कि क्या उन्हें स्कूलों में अवकाश यानी छुट्टी मिलेगी या नहीं. हालांकि, इस समय देश के ज्यादातर स्कूलों में समरवेकेशन है, जबकि कई स्कूल, कॉलेज, प्राइवेट ऑफिस और सरकारी ऑफिस खुले रहते हैं.
दरअसल, मुहर्रम भारत में एक गजेटेड हॉलिडे है, यानी भारत सरकार या राज्य सरकार के जरिये ऑफिशियली घोषित छुट्टी है. जिसके चलते इस दिन स्कूल, कॉलेज और सरकारी ऑफिस बंद रहते हैं. इस दिन ज्यादातर प्राइवेट ऑफिस और दूसरे जगहों पर भी छुट्टी होती है.
मुहर्रम 2026 को लेकर देश के अलग-अलग राज्यों में अवकाश यानी छुट्टी की स्थिति भी सामने आ गई है. कई राज्यों ने पहले ही इसकी घोषणा कर दी है, जबकि कुछ जगहों पर यह केंद्र सरकार के हॉलीडे कैलेंडर के मुताबिक लागू होगा. ऐसे में यह जानना जरूरी है कि कब कहां पर छुट्टी होगी, जिससे पहले से ही किसी काम को करने के लिए शेड्यूल तैयार किया जा सके.
भारत के अलग-अलग राज्यों में मुहर्रम पर कब होगी छुट्टी?
आंध्र प्रदेश में साल 2026 के लिए मुहर्रम अवकाश को लेकर रिवाइज्ड शेड्यूल जारी किया गया है. नए आदेश के मुताबिक, 16 जून को घोषित वैकल्पिक अवकाश को बदलकर 25 जून कर दिया गया है, जबकि सामान्य अवकाश 26 जून को रहेगा. यानी इस राज्य में मुहर्रम के मौके पर अलग-अलग तारीखों पर अवकाश देखने को मिलेगा.
अब बात करते हैं, देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की. मुहर्रम के पाक मौके पर उत्तर प्रदेश में 26 जून को गजेटेड हॉलिडे घोषित किया गया है. इस दिन पूरे राज्य में स्कूल, कॉलेज और सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे. राजधानी दिल्ली में भी 26 जून को अवकाश रहेगा, यहां सभी सरकारी कार्यालय, स्कूल और बैंक इस दिन बंद रहेंगे, क्योंकि इसे गजेटेड हॉलिडे माना गया है.
इसी तरह केरल में मुहर्रम का अवकाश गुरुवार (25 जून 2026) को है. इस दिन राज्य में स्कूल, कॉलेज और सरकारी ऑफिस बंद रहेंगे. जम्मू-कश्मीर में मुहर्रम और यौमे आशूरा के मौके पर शुक्रवार (26 जून 2026) को अवकाश रहेगा. यहां इस दिन खास माहौल रहता है. साथ ही कई जगहों पर जुलूस भी निकाले जाते हैं.
अन्य प्रमुख राज्यों में 26 जून 2026 को व्यापक अवकाश रहने की संभावना है. इनमें महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्य शामिल हैं. इन राज्यों में स्कूल, कॉलेज और सरकारी दफ्तर बंद रह सकते हैं.
भारत में मुहर्रम की अहमियत
भारत में मुहर्रम को गजेटेड हॉलीडे के रूप में माना जाता है, इसलिए इस दिन सरकारी ऑफिस, डाकघर और बैंक बंद रहते हैं. वहीं, कई इस्लामिक दुकानें, कारोबार और अन्य संस्थान या तो बंद रहते हैं या सीमित समय के लिए खुलते हैं. इस दिन सार्वजनिक परिवहन पर भी असर पड़ सकता है, इसलिए यात्रियों को स्थानीय परिवहन विभाग से गाड़ियों की आवाजाही की जानकारी लेकर ही निकलने की सलाह दी जाती है.
मुहर्रम 2026 कब शुरू होगा?
सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और कई खाड़ी के देशों में इस्लामी नए साल 1448 हिजरी की शुरुआत 16 जून 2026 से मानी जा रही है. इसी दिन से मुहर्रम शुरू होता है. मुहर्रम इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना है. यह महीना धार्मिक लिहाज से कई मायनों में खास है. हालांकि, अरब देशों की तुलना में भारत में मुहर्रम की शुरुआत 17 जून 2026 से माना जा रहा है, और यौमे आशूरा 26 जून को होगा.