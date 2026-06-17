मुहर्रम 2026 कब शुरू होगा?

सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और कई खाड़ी के देशों में इस्लामी नए साल 1448 हिजरी की शुरुआत 16 जून 2026 से मानी जा रही है. इसी दिन से मुहर्रम शुरू होता है. मुहर्रम इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना है. यह महीना धार्मिक लिहाज से कई मायनों में खास है. हालांकि, अरब देशों की तुलना में भारत में मुहर्रम की शुरुआत 17 जून 2026 से माना जा रहा है, और यौमे आशूरा 26 जून को होगा.