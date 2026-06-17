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मुहर्रम 2026: आशूरा की तारीख पर सस्पेंस खत्म, यहां देखें राज्यवार छुट्टी की लिस्ट

State-Wise Muharram Holiday in India: मुहर्रम 2026 को लेकर देशभर में स्कूल और दफ्तरों की छुट्टी की स्थिति लगभग साफ हो गई है. अधिकतर राज्यों में 26 जून को अवकाश रहेगा, जबकि कुछ जगह 25 जून को भी छुट्टी है. भारत में मुहर्रम, गजेटेड हॉलीडे की लिस्ट में शामिल है. ऐसे बैंक, सरकारी दफ्तर या अन्य जगह जाने से पहले जान लें कि किस राज्य कब रहेगी छुट्टी?

Written ByRaihan Shahid
Published: Jun 17, 2026, 09:20 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 09:23 PM IST
मुहर्रम 2026: आशूरा की तारीख पर सस्पेंस खत्म, यहां देखें राज्यवार छुट्टी की लिस्ट
Image Credit: (प्रतीकात्मक एआई तस्वीर)

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