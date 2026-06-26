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मुहर्रम में सिर्फ मातम नहीं, खास पकवानों की भी है रिवायत; आखिर क्यों बनते हैं लजीज खानें?

Muharram Dishes List: इस्लाम में मुहर्रम के महीने को मज़हबी ऐतबार से काफी अहमियत दी गई है. मुस्लिम समुदाय के लोग खासकर भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में, खास लजीज खाने बनाए जाते हैं. इन खानों को रिश्तेदारों और ज़रूरतमंदों को बांटा जाता है. आइये जानते हैं, वो कौन से खाने हैं और उनका इतिहास क्या है?

Written ByRaihan Shahid
Published: Jun 26, 2026, 05:35 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 05:45 PM IST
मुहर्रम में सिर्फ मातम नहीं, खास पकवानों की भी है रिवायत; आखिर क्यों बनते हैं लजीज खानें?
Image Credit: (प्रतीकात्मक एआई तस्वीर)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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