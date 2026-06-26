/मुहर्रम में सिर्फ मातम नहीं, खास पकवानों की भी है रिवायत; आखिर क्यों बनते हैं लजीज खानें?

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Muharram 2026: मुहर्रम आते ही इबादत, मातम और ताजियों के साथ रसोई में भी खास तैयारियां शुरू हो जाती हैं. कहीं खिचड़ा पकता है, तो कहीं मीठा दलिया और खीर बनती है. शिया और सुन्नी समुदाय अपनी-अपनी परंपराओं के मुताबिक खास पकवान तैयार करते हैं. ये खाने सिर्फ स्वाद के लिए नहीं, बल्कि कर्बला की याद, अकीदत और गरीबों, मिस्कीनों के बीच बांटने की परंपरा का भी हिस्सा माने जाते हैं.
इस्लामी साल का पहला महीना मुहर्रम है. यह महीना खास तौर पर कर्बला के शहीदों, विशेषकर हजरत इमाम हुसैन (रज़ि.) और उनके साथियों की कुर्बानी की याद में मनाया जाता है. इसी वजह से कई मुस्लिम समाजों में, खासकर 10 मुहर्रम (आशूरा) के दिन खास पकवान बनाने और उन्हें लोगों में बांटने की पुरानी परंपरा चली आ रही है. हालांकि यह परंपरा अलग-अलग देशों, इलाकों और समुदायों के मुताबिक बदल जाती है.
मुहर्रम और यौमे आशूरा पर क्या बनता है?
भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में मुहर्रम के दौरान खास ऐहतमाम किया जाता है, और लजीज खाने बनाए जाते हैं. यौमे आशूरा पर खिचड़ा सबसे ज्यादा बनाया जाता है. इसे गेहूं, दाल और गोश्त से तैयार किया जाता है. हालांकि, भारत के अलग-अलग हिस्सों में खिचड़ा या खिचड़ी शाकाहारी होता है, जो चावल और भारत में पाई जाने वाली अलग-अलग दालों से बनाई जाती है.
शिया और सुन्नी समुदाय में मुहर्रम के मौके पर खासकर यौमे आशूरा पर इबादत के साथ खाने के बेहतरीन इंतजाम किया जाता है. इसे नियाज के तौर पर रिश्तेदारों, पड़ोसियों और जरूरतमंद लोगों में बांटा जाता है. नियाज के अर्थ है कि अल्लाह के रजा के लिए खानों या दूसरी चीजों को लोगों में बांटना. इसी तरह से मुहर्रम के संदर्भ में नियाज का मतलब होता है कि हजरत इमाम हुसैन (रजि.) और कर्बला के शहीदों की याद में खाना तैयार कर उसे रिश्तेदारों, पड़ोसियों, गरीबों और जरूरतमंदों में बांटना, और अल्लाह की रजा हासिल करना है.
राजस्थान के सीनियर जर्नलिस्ट और शिया समुदाय से ताल्लुक रखने वाले ज़हीन तकवी ने बताया कि मुहर्रम पर हलीम बनाने की खाश परंपरा रही है. यह परंपरा न सिर्फ दिल्ली बल्कि देश के हिस्सों में भी अपनाया जाता है. उन्होंने बताया कि मुस्लिम समुदाय के कुछ परिवार आशूरा के दिन खिचड़ा, मीठी दलिया, खीर या दूसरे मीठे व्यंजन बनाकर फातिहा के बाद लोगों में बांटते हैं, और कर्बला के शहीदों को नजर करते हैं.
सबील क्या है, यह क्यों बांटी जाती है?
जामिया मिल्लिया इस्लामिया के रिसर्च स्कॉलर रहे डॉक्टर नुरुल होदा की इस्लाम की परंपराओं को जानने समझने में खास रूची है. उन्होंने अलग-अलग हिस्सों में जाकर खास पर्वों पर बनने वाले खाने-पीने की चीजों को लेकर लेख भी लिखें. डॉक्टर नुरुल होदा के मुताबिक, मुहर्रम में जो एक चीज हर जगह देखने को मिलेगी, वह है सबील लगाने की परंपरा.
डॉक्टर नुरुल होदा के मुताबिक, कर्बला में हजरत इमाम हुसैन (रजि.) और उनके साथियों को फुरात के पानी से कई दिनों तक महरूम रखा गया था. उनकी इसी प्यास की याद में जगह-जगह ठंडा पानी, शरबत और दूध की सबील लगाई जाती है, ताकि राहगीरों और जरूरतमंदों को पानी पिलाया जा सके. उन्होंने बताया कि इसके अलावा कई लोग इमाम हुसैन (रज़ि.) की याद में नियाज का खाना तैयार कर गरीबों और जरूरतमंदों को खिलाते हैं. यह दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और तेलंगाना समेत कई राज्यों में मुहर्रम पर जगह-जगह सबील बांटते हुए मुस्लिम समुदाय का दिख जाना आम बात है.
इसी तरह मुहर्रम के महीने में बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और दक्कन के मुसलमानों के घरों मलीदा बनाया जाता है. यह गेहूं की रोटी, घी, गुड़ या चीनी और सूखे मेवों से तैयार किया जाने वाला एक मीठी डिश है. फातिहा के बाद इसे नियाज के रूप में रिश्तेदारों, पड़ोसियों और जरूरतमंदों में बांटा जाता है.
खिचड़ा और मलीदा को लेकर क्या है परंपरा?
मलीदा और खिचड़ा की परंपरा को लेकर मदरसा जामिया अशरफिया आजमगढ़ के अध्यापक और आलिमेदीन मोहम्मद अमीरुद्दीन मिस्बाही ने बताया कि 9वीं और 10वीं मुहर्रम उल हराम का रोजा रखा जाता है. उन्होंने बताया कि खिचड़ा और मलीदा बनाने की परंपरा एक खास वजह से शुरू हई. आमिरुद्दीन मिस्बाही ने दावा किया कि हदीस शरीफ में है कि हलवा यानी मीठी चीज पर फातेहा दिलाना, ऐसे में लोग हलवा न बनाकर मलीदा बनाते और उस पर फातेहा करते हैं.
मौलाना मोहम्मद अमीरुद्दीन मिस्बाही ने दावा किया कि खिचड़ा हजरत नूह (अ.स.) की सुन्नत है. उन्होंने बताया कि जब तूफान के बाद हजरत नूह (अ.स.) की कश्ती जूदी पहाड़ पर रुकी, तो कश्ती (नाव) से निकल सारे लोगों ने एक बड़े बर्तन में जिसके पास जो चीजें थीं, डालकर बनाया गया. उन्होंने बताया कि यह दिन 10वीं मुहर्रम था, इसी निस्बत से इस्लाम में खिचड़ा बनाने की परंपरा शुरू हुई.
"आशूरा पर खर्च करने से बढ़ती पूरे साल रिज्क"
सोशल वर्कर और इस्लामी मामलों के जानकार मोहम्मद मुंतहिर के मुताबिक, मुहर्रम में मलीदा बनाना इस्लाम का ज़रूरी हिस्सा नहीं है, बल्कि यह कई क्षेत्रों में प्रचलित एक सामाजिक और सांस्कृतिक परंपरा है. इसका मकसद कर्बला के शहीदों की याद में लोगों को खाना खिलाना और आपसी भाईचारे को बढ़ावा देना है. उन्होंने अल-मुअजम अल-कबीर की किताब का हवाला देते हुए कहा कि "जिस शख्स ने आशूरा के दिन अपने परिवार पर खुलकर खर्च किया, अल्लाह पूरे साल उसकी रिज्क में इजाफा करेगा."
यह परंपरा कहां से शुरू हुई?
मुस्लिम इतिहासकारों के मुताबिक, कर्बला की घटना के तुरंत बाद किसी खास पकवान को बनाने की कोई मजहबी नियम नहीं है. समय के साथ इराक, ईरान और वेस्ट एशिया में इमाम हुसैन (रज़ि.) की याद में लोगों को खाना खिलाने और नियाज़ बांटने की परंपरा शुरु हुई. बाद में यह परंपरा साउथ एशिया, खासकर भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश तक पहुंची. यहां स्थानीय खानपान और संस्कृति के मुताबिक, खिचड़ा, हलीम, मीठा दलिया और दूसरे लजीज खाने मुहर्रम की रिवायत का हिस्सा बन गए.