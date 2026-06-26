/मुहर्रम में सिर्फ मातम नहीं, खास पकवानों की भी है रिवायत; आखिर क्यों बनते हैं लजीज खानें?

डॉक्टर नुरुल होदा के मुताबिक, कर्बला में हजरत इमाम हुसैन (रजि.) और उनके साथियों को फुरात के पानी से कई दिनों तक महरूम रखा गया था. उनकी इसी प्यास की याद में जगह-जगह ठंडा पानी, शरबत और दूध की सबील लगाई जाती है, ताकि राहगीरों और जरूरतमंदों को पानी पिलाया जा सके. उन्होंने बताया कि इसके अलावा कई लोग इमाम हुसैन (रज़ि.) की याद में नियाज का खाना तैयार कर गरीबों और जरूरतमंदों को खिलाते हैं. यह दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और तेलंगाना समेत कई राज्यों में मुहर्रम पर जगह-जगह सबील बांटते हुए मुस्लिम समुदाय का दिख जाना आम बात है.