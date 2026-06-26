हाईटेंशन तार की चपेट में आने से 3 की मौत, 9 घायल

घायलों को तत्काल परिजन और ग्रामीण रतलाम मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे. यहां डॉक्टरों ने जांच शुरू की, जिसमें तीन लोगों की धड़कन नहीं मिली. लेकिन औपचारिक कार्रवाई पूरी होने से पहले परिजन दो मृतकों और कुछ घायलों को लेकर वहां से निकल गए. इससे प्रशासन में हड़कंप मच गया. एसडीएम और सीएसपी ने शहर के विभिन्न अस्पतालों में तलाश शुरू कराई. देर रात जिला अस्पताल में एक और शव मिला, जबकि 9 अन्य घायल मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल में इलाज कराते हुए मिले. फिलहाल प्रशासन ने दो लोगों का शव बरामद कर लिए हैं, लेकिन एक अन्य शव को लेकर अब भी स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी है. देर रात तक प्रशासन पूरे मामले की जांच-पड़ताल में जुटा रहा.