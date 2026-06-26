राज्य चुनें
Muharram Tazia Procession Accident: उत्तर प्रदेश में मुहर्रम के मौके पर ताजिया जुलूस निकाले जाते हैं, इस दौरान हर साल बिजली के हाईटेंशन तार की चपेट में ताजिया के आने से लोगों की जान जाने की खबरें आती हैं. इस साल भी उत्तर प्रदेश के एटा और रतलाम में हाईटेंशन तार के चपेट में ताजिया के आने से लोगों की मौत हुई है. लोगों ने इस मौत के लिए बिजली विभाग की लापरवाही को जिम्मेदार बताया है. सरकार की तरफ से भी छोटे ताजिया बनाने के निर्देश दिए जाते हैं, ताकि इस तरह की कोई दुर्घटना न हो.
उत्तर प्रदेश के एटा में ताजिया निकालने के दौरान बड़ा हादसा हुआ है. यहां हाईटेंशन तार से ताजिया टच होने की वजह से 4 लोग करंट की चपेट में आ गए. इस हादसे में एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई है और तीन अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हैं. घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची. वहीं, घायलों को अलीगंज CHC अस्पताल में भर्ती कराया गया. इलाज के दौरान डॉक्टरों ने एक व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया. वहीं, तीनों घायलों का इलाज जारी है. स्थानीय लोगों ने इस घटना को लेकर बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है. फिलहाल पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया है. वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच-पड़ताल में जुटी है.
रतलाम में हाईटेंशन तार की चपेट में आई ताजिया, कई लोगों की मौत
दूसरी घटना, रतलाम जिले के हतनारा गांव में देर रात मोहर्रम के ताजिया जुलूस के दौरान बड़ा हादसा हो गया. जुलूस जब गांव से गुजर रहा था, तभी हाईटेंशन बिजली लाइन से ताजिया टकरा गई. इसके बाद ताजिया उठाकर चल रहे लोगों और आसपास मौजूद भीड़ में अफरा-तफरी मच गई. हादसे में एक दर्जन से ज्यादा लोग करंट की चपेट में आ गए. सबसे पहले ताजिये के आगे चल रहे लोग जमीन पर गिरे, फिर पीछे चल रहे लोग भी करंट से प्रभावित हो गए. मौके पर चीख-पुकार मच गई. हादसे का live वीडियो भी वायरल हुआ है, जिसमें करंट की चपेट में आने से भगदड़ मचती दिखाई दे रही है.
हाईटेंशन तार की चपेट में आने से 3 की मौत, 9 घायल
घायलों को तत्काल परिजन और ग्रामीण रतलाम मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे. यहां डॉक्टरों ने जांच शुरू की, जिसमें तीन लोगों की धड़कन नहीं मिली. लेकिन औपचारिक कार्रवाई पूरी होने से पहले परिजन दो मृतकों और कुछ घायलों को लेकर वहां से निकल गए. इससे प्रशासन में हड़कंप मच गया. एसडीएम और सीएसपी ने शहर के विभिन्न अस्पतालों में तलाश शुरू कराई. देर रात जिला अस्पताल में एक और शव मिला, जबकि 9 अन्य घायल मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल में इलाज कराते हुए मिले. फिलहाल प्रशासन ने दो लोगों का शव बरामद कर लिए हैं, लेकिन एक अन्य शव को लेकर अब भी स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी है. देर रात तक प्रशासन पूरे मामले की जांच-पड़ताल में जुटा रहा.