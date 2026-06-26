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ताजिया जुलूस पर बिजली का कहर, हाईटेंशन तार की चपेट में आने से कई लोगों की मौत

Muharram Tazia Procession Accident: मुहर्रम के दौरान उत्तर प्रदेश के एटा और मध्य प्रदेश के रतलाम में ताजिया जुलूस के समय हाईटेंशन तार से संपर्क होने के कारण दर्दनाक हादसे हुए. इन घटनाओं में कई लोग करंट की चपेट में आए, चार लोगों की मौत हुई और कई अन्य घायल हो गए. पुलिस और प्रशासन मामले की जांच में जुटे हैं. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jun 26, 2026, 10:21 AM IST|Updated: Jun 26, 2026, 10:21 AM IST
ताजिया जुलूस पर बिजली का कहर, हाईटेंशन तार की चपेट में आने से कई लोगों की मौत
Image Credit: AI निर्मित फोटोSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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