/मुख्तार अंसारी नेटवर्क पर शिकंजा, बीवी अफसा अंसारी के वेपन लाइसेंस में बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में कथित माफिया मुख्तार अंसारी के करीबियों पर पुलिस का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है. अब मुख्तार अंसारी की बीवी अफसा अंसारी के वेपन लाइसेंस में बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है. अफसा अंसारी गिरफ्तारी से बचने के लिए लंबे वक्त से फरार है और उनके खिलाफ इनाम भी रखा गया है. इस मामले की जांच में हथियारों की खरीद-बिक्री के रिकॉर्ड संदिग्ध मिले हैं, जबकि वेपन से जुड़ी अहम पत्रावली भी अभिलेखागार से गायब पाई गई है. पुलिस ने इस मामले में अफसा अंसारी और तत्कालीन वेपन लिपिक के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है. पुलिस ने कहा है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.