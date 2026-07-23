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मुख्तार अंसारी नेटवर्क पर शिकंजा, बीवी अफसा अंसारी के वेपन लाइसेंस में बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में पुलिस जांच के दौरान मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसा अंसारी के हथियार लाइसेंस में कथित अनियमितताओं का मामला सामने आया है. रिकॉर्ड में खरीद-बिक्री से जुड़ी कई अहम जानकारियां और दस्तावेज गायब पाए गए हैं. पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच तेज कर दी है और दोषियों पर कार्रवाई की बात कही है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jul 23, 2026, 11:06 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 11:06 PM IST
मुख्तार अंसारी नेटवर्क पर शिकंजा, बीवी अफसा अंसारी के वेपन लाइसेंस में बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा

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