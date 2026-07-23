/मुख्तार अंसारी नेटवर्क पर शिकंजा, बीवी अफसा अंसारी के वेपन लाइसेंस में बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा

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Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में कथित माफिया मुख्तार अंसारी के करीबियों पर पुलिस का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है. अब मुख्तार अंसारी की बीवी अफसा अंसारी के वेपन लाइसेंस में बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है. अफसा अंसारी गिरफ्तारी से बचने के लिए लंबे वक्त से फरार है और उनके खिलाफ इनाम भी रखा गया है. इस मामले की जांच में हथियारों की खरीद-बिक्री के रिकॉर्ड संदिग्ध मिले हैं, जबकि वेपन से जुड़ी अहम पत्रावली भी अभिलेखागार से गायब पाई गई है. पुलिस ने इस मामले में अफसा अंसारी और तत्कालीन वेपन लिपिक के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है. पुलिस ने कहा है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
इस बात की जानकारी एसपी सिटी डॉ. राकेश कुमार मिश्रा ने दी है. इस दौरान उन्होंने बताया कि आईएस-191 गैंग से जुड़े लोगों के वेपन लाइसेंसों की जांच के दौरान कई गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं. साल 1995 में तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट के जरिए अफसा अंसारी को जारी किए गए वेपन लाइसेंस की जांच में पता चला कि पहले खरीदे गए रिवॉल्वर का कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है. बाद में दूसरा वेपन खरीदा गया, लेकिन पहले हथियार का पूरा विवरण गायब मिला.
दोषियों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई-पुलिस
जांच के दौरान जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय के शस्त्र अभिलेखागार से इस लाइसेंस की खरीद-बिक्री से संबंधित मूल पत्रावली भी गायब पाई गई. पुलिस का कहना है कि मुख्तार गैंग के कई हथियार इसी तरह संदिग्ध परिस्थितियों में रिकॉर्ड से गायब मिले हैं. इसी आधार पर सदर कोतवाली में फरार इनामी अफसा अंसारी और उस वक्त के वेपन लिपिक के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. पुलिस का कहना है कि जांच आगे भी जारी रहेगी और जो भी दोषी मिलेगा, उसके खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.