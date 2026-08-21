/मुंबई हमले के गुनहगारों पर कसा शिकंजा, हाफिज सईद समेत 6 के खिलाफ गैरहाजिरी में ट्रायल

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Mumbai 26/11 Attack Case: मुंबई पर हुए आतंकी हमले को करीब 18 साल होने जा रहे हैं, जिसने पूरे मुल्क को हिला दिया था. 26 नवंबर 2008 की वह रात आज भी मुंबई के इतिहास के सबसे खौफनाक पन्नों में दर्ज है. अब इतने लंबे अरसे के बाद इस हमले के पीछे साजिश रचने वाले उन पाकिस्तानी आतंकियों पर कानून शिकंजा कसने की कोशिश तेज हो गई है, जो आज तक भारत की अदालत के सामने पेश नहीं हुए.
मुंबई पुलिस ने छह फरार पाकिस्तानी आतंकियों के खिलाफ उनकी गैरमौजूदगी में मुकदमे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है. इन छह आरोपियों में लश्कर-ए-तैयबा का संस्थापक हाफिज सईद, जकी-उर-रहमान लखवी और साजिद मीर जैसे नाम शामिल हैं. इनके अलावा अबू अल-कामा, आसिम उर्फ अबू काहफा और मेजर अब्दुल रहमान पाशा भी इस मामले में आरोपी है. ये सभी आतंकी इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं और अब तक इन्हें भारतीय अदालत के सामने पेश नहीं किया जा सका है.
गैरहाजिरी में चलेगा मुकदमा
मुंबई पुलिस ने इन छह फरार आरोपियों के खिलाफ उनकी गैरहाजिरी में मुकदमा चलाने की प्रक्रिया बाकायदा शुरू कर दी. इस कानूनी कार्रवाई का मकसद उन आरोपियों के खिलाफ भारतीय अदालत में कार्रवाई आगे बढ़ाना है, जो मुल्क से बाहर हैं और भारतीय न्यायिक प्रक्रिया से बचते आ रहे हैं.
इस मामले में विशेष सरकारी वकील उज्ज्वल निकम अदालत के सामने एक उद्घोषणा रिपोर्ट पेश कर सकते हैं. इस रिपोर्ट के जरिए अदालत से उन आरोपियों के खिलाफ औपचारिक तौर पर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू करने की मांग की जाएगी, जो भारतीय न्यायिक प्रक्रिया के सामने पेश नहीं हो रहे हैं.
26/11 हमला आखिर क्या था?
26 नवंबर 2008 को मुंबई में 10 आतंकियों के एक ग्रुप ने समुद्री रास्ते से शहर में दाखिल हुए थे, और फिर सिलसिलेवार ढंग से ताबड़तोड़ हमला शुरू कर दिया था. आतंकियों ने मुंबई के कई अहम और भीड़भाड़ वाले ठिकानों को निशाना बनाया. यह हमला करीब चार दिनों तक चला और इस दौरान 166 लोगों की जान चली गई, जबकि करीब 300 लोग जख्मी हुए थे.
इस हमले ने न सिर्फ मुंबई बल्कि पूरे भारत और दुनिया को हिलाकर रख दिया था. आतंकवादियों ने शहर के कई मशहूर ठिकानों पर हमला किया. इनमें ताज महल पैलेस होटल, ओबेरॉय ट्राइडेंट, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस रेलवे स्टेशन, लियोपोल्ड कैफे और नरीमन हाउस जैसे अहम स्थान शामिल थे.
26/11 के नाम से मशहूर यह हमला भारत के इतिहास के सबसे खतरनाक आतंकी हमलों में गिना जाता है. इस वारदात के बाद भारत ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी पॉलिसी को और सख्त किया. देश की साहिली सिक्योरिटी का इंतिजाम में बड़े बदलाव किए गए. खुफिया जानकारी शेयर करने की व्यवस्था को मजबूत किया गया और आतंकवाद से निपटने वाले सुरक्षा ढांचे में भी बड़े पैमाने पर सुधार किए गए.
आतंकियों को सजा हुई तो क्या होगा?
अब सवाल यह है कि अगर गैरहाजिरी में चलने वाली कानूनी कार्रवाई के बाद इन आरोपियों को दोषी करार दिया जाता है तो आगे क्या होगा? ऐसी स्थिति में उन्हें सजा सुनाई जा सकती है. अगर भविष्य में ये आरोपी भारत लाए जाते हैं तो दोषसिद्धि के बाद उनके खिलाफ सजा और दंड की कार्रवाई तत्काल आगे बढ़ाई जा सकेगी.
हाफिज सईद पर एक और मामले में भी वारंट
हाफिज सईद के खिलाफ हाल के दिनों में एक और अहम कानूनी कार्रवाई शुरू की गई है. इस साल जुलाई में जम्मू की एक अदालत ने 22 अप्रैल 2025 को हुए पहलगाम आतंकी हमले के मामले में उसके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया था. इस हमले में 26 लोगों की जान गई थी.
यह वारंट नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की ओर से दाखिल की गई सप्लीमेंट्री चार्जशीट के बाद जारी हुआ था. जांच एजेंसी ने इस चार्जशीट में लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक हाफिज सईद को इस हमले का मुख्य साजिशकर्ता बताया था.