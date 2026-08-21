/मुंबई हमले के गुनहगारों पर कसा शिकंजा, हाफिज सईद समेत 6 के खिलाफ गैरहाजिरी में ट्रायल

मुंबई पुलिस ने छह फरार पाकिस्तानी आतंकियों के खिलाफ उनकी गैरमौजूदगी में मुकदमे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है. इन छह आरोपियों में लश्कर-ए-तैयबा का संस्थापक हाफिज सईद, जकी-उर-रहमान लखवी और साजिद मीर जैसे नाम शामिल हैं. इनके अलावा अबू अल-कामा, आसिम उर्फ अबू काहफा और मेजर अब्दुल रहमान पाशा भी इस मामले में आरोपी है. ये सभी आतंकी इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं और अब तक इन्हें भारतीय अदालत के सामने पेश नहीं किया जा सका है.