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मुंबई हमले के गुनहगारों पर कसा शिकंजा, हाफिज सईद समेत 6 के खिलाफ गैरहाजिरी में ट्रायल

Pakistan-linked Mumbai Terror Attack: मुंबई पुलिस ने 26/11 आतंकी हमले के करीब 18 साल बाद पाकिस्तान में बैठे खूख्वार आतंकियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है. इसके तहत मौजूदा छह फरार आरोपियों के खिलाफ उनकी गैरहाजिरी में मुकदमे की कार्रवाई शुरू की गई है. इनमें हाफिज सईद, जकी-उर-रहमान लखवी और साजिद मीर समेत अन्य आरोपी शामिल हैं. इस आतंकी हमले में 166 बेगुनाह लोगों की जान गई थी.

Written ByAfsar Alam
Published: Aug 21, 2026, 04:27 PM IST|Updated: Aug 21, 2026, 04:27 PM IST
मुंबई हमले के गुनहगारों पर कसा शिकंजा, हाफिज सईद समेत 6 के खिलाफ गैरहाजिरी में ट्रायल
Image Credit: (फाइल फोटो)

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