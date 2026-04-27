मातम में बदली मेहमाननवाजी; बिरयानी के बाद तरबूजा पार्टी से एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत!

Mumbai News: देश की आर्थिक राजधानी कही जाने वाली मुंबई से एक ही परिवार के चार लोगों की मौत का दर्दनाक मामला सामने आया है. परिवार ने घर में एक प्रोग्राम का आयोजन किया था, और इस दौरान खाना खाने के बाद तरबूज खाते ही उनकी तबियत बिगड़ गई. आनन फानन में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई.

यह पूरा मामला साउथ मुंबई के जेजे रोड का है. आशंका जताई जा रही है कि परिवार के सभी सदस्यों की मौत फूड पॉइजनिंग से हुई है. मृतकों की पहचान अब्दुल्ला (40), उनकी बेटी नसरीन (35) और उनकी दो बेटियां जैनब (13) और आयशा (16) के रूप में हुई है. एक ही परिवार के चार सदस्यों की अचानक मौत से इलाके में दहशत फैल गई.

इस संबंध में पुलिस ने बताया कि 25 अप्रैल को परिवार ने अपने जेजे रोड पर मौजूद घर में एक फैमिली प्रोग्राम का आयोजन किया था. बताया जा रहा है कि प्रोग्राम में परिवार के लोगों ने पांच मेहमानों के साथ मिलकर चिकन बिरयानी खाया. प्रोग्राम खत्म होने के बाद जब मेहमान चले गए, तो परिवार ने तरबूज खाया.

Add Zee News as a Preferred Source

बताया जा रहा है कि तरबूज खाने के महज कुछ ही देर बाद परिवार के सभी लोगों की तबीयत अचानक खराब होने लगी. उन्हें उल्टियां होने लगीं और चक्कर आने लगे. हालत बिगड़ती देख उन्हें आनन फानन में पहले एक निजी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन जब हालत और बिगड़ने लगी तो उन्हें जेजे अस्पताल में भर्ती कराया गया. इलाज के दौरान 26 अप्रैल को चारों की मौत हो गई.

यह भी पढ़ें: निकाह करें व्यापार नहीं; 10 लाख दहेज न मिलने पर टूटी शादी, बरात लेकर नहीं पहुंचा दूल्हा

मनीकंट्रोल ने एक अधिकारी के हवाले से बताया कि शुरुआती जांच में यह मामला तरबूज खाने से हुई मौत का मामला लग रहा है. इसमें अक्सर खाने से पैदा होने वाली बीमारी रिएक्शन कर जाती है. पुलिस के मुताबिक, चूंकि प्रोग्राम में शामिल होने वाले मेहमानों ने सिर्फ बिरयानी खाई थी, इसलिए उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई.

हालांकि, अभी तक यह पूरी तरह साप नहीं हो पाया है कि मौत की असली वजह क्या है. मृतकों का शव परीक्षण किया जा चुका है, लेकिन मौत की सही वजह जानने के लिए "हिस्टोपैथोलॉजी" जांच की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है.

अधिकारियों के मुताबिक, कई बार शव परीक्षण से मौत की वजह साफ हो जाता है, लेकिन कुछ मामलों में असली वजह तुरंत सामने नहीं आती. ऐसे में "हिस्टोपैथोलॉजी" जांच यह समझने में मदद करती है कि मौत स्वाभाविक वजहों से हुई या किसी बाहरी वजह से.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, परिवार के एक सदस्य ने मौत से पहले पुलिस को बताया था कि उन्होंने रात में बिरयानी खाई थी और उसके बाद तरबूज खाया था. ऐसे में यह सवाल भी उठ रहा है कि कहीं बिरयानी में कोई दिक्कत थी या तरबूज में, या फिर दोनों को एक साथ खाने से निगेटिव असर हुआ.

फिलहाल पुलिस ने इस मामले को दुर्घटनावश मौत मानते हुए जांच शुरू कर दी है. पूरे इलाके में इस घटना से दहशत फैल गई है. एक हंसते-खेलते परिवार का इस तरह अचानक खत्म हो जाना लोगों को गहरे सदमे में डाल गया है. पुलिस का कहना है कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है और रिपोर्ट आने के बाद ही सच्चाई पूरी तरह सामने आ पाएगी.

यह भी पढ़ें: इन्फ्लुएंसर शादाब जकाती पर फिर दर्ज हुई FIR, रोड शो के दौरान बवाल