Mumbai Attack Case से बरी फहीम पर शक बरकरार, HC ने पुलिस क्लियरेंस पर लगाया ब्रेक

Mumbai News: मुंबई के एक मुस्लिम शख्स के सामने हाई कोर्ट के फैसले के बाद रोजगार की परेशानी खड़ी हो गई. आतंवाद से जुड़े मामले में बरी होने के बावजूद पुलिस के शक जायज ठहराते हुए हाई कोर्ट ने एक खास सर्टिफिकेट देने से मना कर दिया है. इसके बाद यह मामला फिर से सुर्खियों में हैं, जो सिर्फ एक प्रमाण पत्र का नहीं, बल्कि सुरक्षा चिंताओं और किशी शख्स के अधिकारों के टकराव का बन गया है.

बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार (29 अप्रैल) को एक मुस्लिम शख्स की वह याचिका खारिज कर दी, जिसमें उसने पुलिस से "पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट" जारी करने की मांग की थी. यह प्रमाण पत्र वह इसलिए चाहता था ताकि वह ऑटो रिक्शा ड्राइवर के रूप में काम कर सके और अपना खर्च चला सके.

हाई कोर्ट में इस याचिका फहीम अंसारी नाम के शख्स ने दायर की थी, जिन्हें साल 2008 के मुंबई आतंकी हमलों के मामले में बरी किया जा चुका है. इस मामले की सुनवाई बॉम्बे हाई कोर्ट की जस्टिस अजय गडकरी और जस्टिस रंजीत सिंह भोंसले की खंडपीठ ने की.

Add Zee News as a Preferred Source

अदालत ने अपने फैसले में कहा कि मामले के तथ्यों और सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए पुलिस के जरिये क्लियरेंस सर्टिफिकेट न देना जायज है. इसी आधार पर याचिका को खारिज कर दिया गया.

यह भी पढ़ें: दिल्ली दंगों में कपिल मिश्रा के खिलाफ जांच की मांग कोर्ट ने ठुकराई, बताई ये खास वजह

इससे पहले फहीम अंसारी ने फरवरी 2025 में अदालत का दरवाजा खटखटाया था. कोर्ट ने फहील ने दलीली दी थी कि उन्हें प्रमाण पत्र न देना उनके रोजगार के अधिकार का उल्लंघन है. उन्होंने तर्क दिया कि अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए ऑटो रिक्शा चलाने चाहते हैं.

ऐसे में कॉमर्शियल ऑटो चलाने के लिए पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जरुरी है, जिससे उन्हें पब्लिक सर्विस व्हीकल बैज मिल सके. यह बैज मिलने के बाद ही उन्हें ऑटो चलाने की परमिशन मिलेगी. हालांकि, राज्य सरकार की ओर से पेश वकील ने अदालत को बताया कि फहीम अंसारी दूसरे ऐसे काम करने के लिए आजाद हैं, जिनमें इस तरह के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं होती.

मिली जानकारी के मुताबिक, फहीम अंसारी को 6 मई 2010 को एक स्पेशल कोर्ट ने इस आधार पर बरी कर दिया था कि उन पर लगे आरोप, यानी हमलावरों के लिए नक्शे तैयार करने का आरोप, साबित नहीं हो सका. हालांकि, इसके अलावा उन पर लखनऊ में एक अलग मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी.

नवंबर 2019 में जेल से रिहा होने के बाद अंसारी ने मुंबई और ठाणे में प्रिंटिंग प्रेस में काम किया. कोरोना महामारी के दौरान उन्होंने कुछ समय तक डिलीवरी का काम भी किया. कम इनकम की वजह से उन्होंने जनवरी 2024 में ऑटो रिक्शा चलाने का लाइसेंस हासिल किया और इसके बाद पुलिस सत्यापन क्लियरेंस हासिल करने के लिए आवेदन किया.

फहीम अंसारी को जब इस पर कोई जवाब नहीं मिला, तो उन्होंने सूचना के अधिकार के तहत आवेदन किया. अगस्त 2024 में मिले जवाब में बताया गया कि उनका आवेदन इस आधार पर खारिज किया गया है, क्योंकि उनका कथित संबंध प्रतिबंधित संगठन लश्कर-ए-तैयबा से रहा है.

यह भी पढ़ें: रेलवे नोटिस के खिलाफ संगमरमर मस्जिद की पुकार, आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में होगी अहम सुनवाई