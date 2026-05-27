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मीरा रोड में बकरीद से पहले बवाल, VHP-बजरंग दल और मुस्लिम पक्ष में हिंसक झड़प

Mira Road Bakrid Clash: मुंबई के मीरा रोड इलाके में बकरीद से पहले कुर्बानी के लिए बनाए गए शेड को लेकर तनाव बढ़ गया. आरोप है कि हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं तथा मुस्लिम समुदाय के लोगों के बीच झड़प हुई. शिकायत के बाद BMC ने शेड को तोड़ दिया.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: May 27, 2026, 11:08 AM IST

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मीरा रोड में बकरीद से पहले बवाल, VHP-बजरंग दल और मुस्लिम पक्ष में हिंसक झड़प

Mumbai Mira Road News: बकरीद से एक दिन पहले मुंबई के मीरा रोड इलाके में सांप्रदायिक तनाव बढ़ गया है. हिंदू संगठन के कार्यकर्ता कुर्बानी के लिए बनाए गए एक शेड को लेकर बवाल मचा दिया है. हिंदू संगठन और मुस्लिम के बीच झड़प हो गई है. इस झड़प के बाद पुलिस एक्शन मोड में है. यह घटना काशीमीरा पुलिस स्टेशन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली पूनम क्लस्टर सोसाइटी के बाहर हुई, जहां बकरीद के मौके पर बकरों की कुर्बानी की तैयारी चल रही थी.

रिपोर्ट के मुताबिक, मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ईद-उल-अज़हा से पहले बकरों को रखने और कुर्बानी की तैयारी के लिए एक अस्थायी शेड बनाया था. हालांकि, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल से जुड़े कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध शुरू कर दिया. उनका आरोप था कि सोसाइटी के भीतर “गैरकानूनी तरीके” से जानवर रखे जा रहे हैं. शिकायत मिलने के बाद BMC की टीम मौके पर पहुंची और शेड को तोड़ दिया. इस कार्रवाई के बाद मुस्लिम समुदाय में नाराज़गी फैल गई. आरोप है कि देर रात कुछ लोगों ने दोबारा शेड बनाने की कोशिश की, जिसके बाद मामला और भड़क गया. इसके बाद हिंदुत्व संगठन के कार्यकर्ताओं के विरोध प्रदर्शन के बाद BMC ने उन बकरियों को वहां से हटाकर दूसरी जगह भेज दिया.

हिंदू संगठन के लोगों ने काटा बवाल
सूचना मिलते ही वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौके पर पहुंच गए. देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हुई और फिर झड़प हिंसक हो गई. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में कुछ लोग घायल हालत में दिखाई दे रहे हैं. आरोप लगाया गया कि झड़प के दौरान एक व्यक्ति पर ब्लेड से हमला किया गया. घटना के दौरान कुछ लोगों द्वारा आपत्तिजनक और सांप्रदायिक टिप्पणियां किए जाने की बात भी सामने आई है. वीडियो में कुछ लोग धार्मिक नारे लगाते नजर आए, जबकि पुलिस लगातार भीड़ को नियंत्रित करने की कोशिश करती रही.

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बकरों लेकर गई BMC
चश्मदीदों के मुताबिक, काफी देर तक दोनों पक्षों के बीच तनाव बना रहा, जिसके बाद भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और हालात को काबू में लिया. हालांकि, काशीमीरा पुलिस ने घटना को लेकर आधिकारिक तौर पर ज्यादा जानकारी देने से इनकार किया है. अगली सुबह भी माहौल तनावपूर्ण बना रहा. हिंदुत्व संगठनों के कार्यकर्ताओं ने सोसाइटी के बाहर प्रदर्शन किया और मांग की कि सोसाइटी के अंदर मौजूद बकरों को बाहर निकाला जाए. प्रदर्शनकारियों का कहना था कि सरकार ने कुर्बानी के लिए अलग जगह तय की है, इसलिए सोसाइटी के अंदर जानवर नहीं रखे जाने चाहिए. इसके बाद, BMC सभी बकरियों को ले गई.

यह भी पढ़ें:- भारत के इस राज्य में महिलाओं ने भी अदा की बकरीद की नमाज, दिखा अनोखा नजारा

 

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Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं। उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है। छा...और पढ़ें

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