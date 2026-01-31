फिल्मी पर्दे के बाद कोर्टरूम में Salman Khan की बड़ी जीत, 'दबंग' के निर्देशक को कोर्ट का झटका!

Mumbai News: बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान और फिल्म 'दबंग' के निर्देशक अभिनव कश्यप के बीच लंबे समय से चल रहा कानूनी विवाद अब एक अहम मोड़ पर पहुंच गया है. इस हाई-प्रोफाइल मानहानि मामले में मुंबई की सिविल कोर्ट ने सलमान खान को बड़ी राहत दी है और निर्देशक अभिनव कश्यप के खिलाफ अंतरिम आदेश जारी किया है.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मुंबई की सिविल कोर्ट ने अभिनव कश्यप को मशहूर एक्टर सलमान खान या उनके परिवार के खिलाफ किसी भी तरह के अपमानजनक, मानहानिकारक या आपत्तिजनक बयान देने और उन्हें प्रकाशित करने से अस्थायी रूप से रोक दिया है. यह आदेश सलमान खान की ओर से दायर की गई मानहानि याचिका पर सुनवाई के बाद पारित किया गया है.

सलमान खान ने यह मुकदमा अभिनव कश्यप, खुशबू हजारे और कई बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ दायर किया था. अपनी याचिका में सलमान खान ने अदालत से अभिनव कश्यप पर स्थायी रोक, बिना शर्त सार्वजनिक माफी और 9 करोड़ रुपये के हर्जाने की मांग की है. एक्टर का कहना है कि निर्देशक के जरिये लगाए गए आरोप न सिर्फ झूठे हैं, बल्कि उनकी और उनके परिवार की प्रतिष्ठा को गंभीर नुकसान पहुंचाने वाले हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

यह पूरा विवाद सितंबर से दिसंबर 2025 के बीच सामने आए करीब 26 वीडियो इंटरव्यू और पॉडकास्ट से जुड़ा है. इन वीडियो क्लिप्स में अभिनव कश्यप ने कथित तौर पर सलमान खान और उनके परिवार को लेकर कई ऐसे बयान दिए, जिन्हें एक्टर ने शर्मनाक, भ्रामक और बहुत ही अपमानजनक बताया. सलमान खान की ओर से दलील दी गई कि इन बयानों का मकसद उनकी छवि खराब करना और सार्वजनिक रूप से बदनाम करना था.

अदालत ने सभी वीडियो इंटरव्यू और संबंधित कंटेंट की समीक्षा करने के बाद कहा कि प्रथम दृष्टया अभिनव कश्यप के बयान मानहानिकारक, बदनाम करने वाले और निंदनीय मालूम पड़ते हैं. कोर्ट ने अपने आदेश में साफ शब्दों में कहा कि कोई भी शख्स किसी के परिवार के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने का अधिकार नहीं रखता है.

अदालत ने यह भी साफ किया कि अभिव्यक्ति और बोलने की आजादी का यह मतलब नहीं है कि कोई शख्स किसी के खिलाफ अशोभनीय, धमकी भरी या अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करे. कोर्ट के मुताबिक, अभिव्यक्ति की आजादी की भी अपनी सीमाएं हैं और यह अधिकार किसी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं दिया गया है.

फिलहाल, अंतरिम राहत के तौर पर अदालत ने अभिनव कश्यप को सलमान खान और उनके परिवार के खिलाफ आगे कोई भी सामग्री प्रकाशित करने से रोक दिया है. इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पहले से मौजूद विवादित कंटेंट को हटाया जाए. यह मामला आगे भी अदालत में चलेगा और आने वाले दिनों में इस पर अगली सुनवाई होने की संभावना है. फिलहाल, कोर्ट के इस आदेश को सलमान खान के लिए एक बड़ी कानूनी जीत के तौर पर देखा जा रहा है, जिसने इस लंबे विवाद को एक निर्णायक दिशा दी है.

यह भी पढ़ें: शेख जायद ग्रैंड मस्जिद ने रचा इतिहास, साल 2025 में करीब 70 लाख लोगों ने किया दीदार