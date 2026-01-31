Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3093120
Zee SalaamIndian Muslimफिल्मी पर्दे के बाद कोर्टरूम में Salman Khan की बड़ी जीत, दबंग के निर्देशक को कोर्ट का झटका!

फिल्मी पर्दे के बाद कोर्टरूम में Salman Khan की बड़ी जीत, 'दबंग' के निर्देशक को कोर्ट का झटका!

Mumbai Court on Salman Khan’s Petition: मुंबई की सिविल कोर्ट ने मानहानि मामले में बॉलीवुड के मशहूर एक्टर सलमान खान को बड़ी राहत दी है. अदालत ने निर्देशक अभिनव कश्यप को सलमान खान और उनके परिवार के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने व प्रकाशित करने से रोक दिया है और विवादित ऑनलाइन कंटेंट हटाने का आदेश दिया है.

 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Jan 31, 2026, 10:21 PM IST

Trending Photos

सलमान खान (फाइल फोटो)
सलमान खान (फाइल फोटो)

Mumbai News: बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान और फिल्म 'दबंग' के निर्देशक अभिनव कश्यप के बीच लंबे समय से चल रहा कानूनी विवाद अब एक अहम मोड़ पर पहुंच गया है. इस हाई-प्रोफाइल मानहानि मामले में मुंबई की सिविल कोर्ट ने सलमान खान को बड़ी राहत दी है और निर्देशक अभिनव कश्यप के खिलाफ अंतरिम आदेश जारी किया है.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मुंबई की सिविल कोर्ट ने अभिनव कश्यप को मशहूर एक्टर सलमान खान या उनके परिवार के खिलाफ किसी भी तरह के अपमानजनक, मानहानिकारक या आपत्तिजनक बयान देने और उन्हें प्रकाशित करने से अस्थायी रूप से रोक दिया है. यह आदेश सलमान खान की ओर से दायर की गई मानहानि याचिका पर सुनवाई के बाद पारित किया गया है.

सलमान खान ने यह मुकदमा अभिनव कश्यप, खुशबू हजारे और कई बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ दायर किया था. अपनी याचिका में सलमान खान ने अदालत से अभिनव कश्यप पर स्थायी रोक, बिना शर्त सार्वजनिक माफी और 9 करोड़ रुपये के हर्जाने की मांग की है. एक्टर का कहना है कि निर्देशक के जरिये लगाए गए आरोप न सिर्फ झूठे हैं, बल्कि उनकी और उनके परिवार की प्रतिष्ठा को गंभीर नुकसान पहुंचाने वाले हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

यह पूरा विवाद सितंबर से दिसंबर 2025 के बीच सामने आए करीब 26 वीडियो इंटरव्यू और पॉडकास्ट से जुड़ा है. इन वीडियो क्लिप्स में अभिनव कश्यप ने कथित तौर पर सलमान खान और उनके परिवार को लेकर कई ऐसे बयान दिए, जिन्हें एक्टर ने शर्मनाक, भ्रामक और बहुत ही अपमानजनक बताया. सलमान खान की ओर से दलील दी गई कि इन बयानों का मकसद उनकी छवि खराब करना और सार्वजनिक रूप से बदनाम करना था.

अदालत ने सभी वीडियो इंटरव्यू और संबंधित कंटेंट की समीक्षा करने के बाद कहा कि प्रथम दृष्टया अभिनव कश्यप के बयान मानहानिकारक, बदनाम करने वाले और निंदनीय मालूम पड़ते हैं. कोर्ट ने अपने आदेश में साफ शब्दों में कहा कि कोई भी शख्स किसी के परिवार के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने का अधिकार नहीं रखता है.

अदालत ने यह भी साफ किया कि अभिव्यक्ति और बोलने की आजादी का यह मतलब नहीं है कि कोई शख्स किसी के खिलाफ अशोभनीय, धमकी भरी या अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करे. कोर्ट के मुताबिक, अभिव्यक्ति की आजादी की भी अपनी सीमाएं हैं और यह अधिकार किसी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं दिया गया है.

फिलहाल, अंतरिम राहत के तौर पर अदालत ने अभिनव कश्यप को सलमान खान और उनके परिवार के खिलाफ आगे कोई भी सामग्री प्रकाशित करने से रोक दिया है. इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पहले से मौजूद विवादित कंटेंट को हटाया जाए. यह मामला आगे भी अदालत में चलेगा और आने वाले दिनों में इस पर अगली सुनवाई होने की संभावना है. फिलहाल, कोर्ट के इस आदेश को सलमान खान के लिए एक बड़ी कानूनी जीत के तौर पर देखा जा रहा है, जिसने इस लंबे विवाद को एक निर्णायक दिशा दी है.

यह भी पढ़ें: शेख जायद ग्रैंड मस्जिद ने रचा इतिहास, साल 2025 में करीब 70 लाख लोगों ने किया दीदार

About the Author
author img
Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

TAGS

Mumbai NewsSalman KhanMumbai courtmuslim news

Trending news

Mumbai News
फिल्मी पर्दे के बाद कोर्टरूम में सलमान खान की बड़ी जीत, दबंग निर्देशक को दिया झटका!
Gujarat news
अस्पताल के ICU में महिला के साथ दरिंदगी, आरोपी इंद्रजीत राठौड़ को पुलिस ने दबोचा
Assam news
असम CM के जहर का असर! महिला का मुस्लिम रिक्शेवाले को पूरा किराया देने से इंकार
Uorfi javed
'उर्फी नहीं, गीता भारद्वाज', इस इंफ्लुएंसर के इस्लाम से निकाले जाने पर मचा हड़कंप
Pakistan News
'ऑपरेशन हेरोफ' से दहला बलूचिस्तान, BLA ने 10 शहरों में एक साथ किया हमला
West Bengal news
कपड़े उतरवाकर धर्म जांचा, बांग्लादेशी बताकर मुस्लिम व्यापारियों की मॉब लिंचिंग!
ED Probe Al Falah University Chairman
अल-फलाह यूनिवर्सिटी के मालिक जावेद अहमद की बढ़ी मुश्किलें, ED ने कसा शिकंजा
Half Encounter
सत्ता की अंधभक्ति में जाति-धर्म देखकर आरोपियों को अपाहिज बना रही UP पुलिस एक्स्पोज़!
Giriraj Singh on Muslim Population
दुनिया भर में फल-फूल रहा इस्लाम, मुसलमानों की बढ़ती आबादी पर चिंतित हैं MP गिरिराज
Uttar Pradesh madarsa news
उत्तर प्रदेश के 4 हजार मदरसे ATS के निशाने पर; विदेशी फंड की हो रही जांच