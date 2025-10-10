बाबा सिद्दीकी की तरह जीशान की हत्या करने की साजिश, आरोपी नौशाद के बारे में एजेंसी ने खोले कई राज

Maharashtra News: महाराष्ट्र में नेशनल कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता बाबा सिद्दीकी की साल 2024 में दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. साथ ही बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान सिद्दीकी और क्रिकेटर रिंकू सिंह को ई-मेल के जरिए लगातार धमकी मिल रही थी. मुंबई क्राइम ब्रांच ने जीशान सिद्दीकी और क्रिकेटर रिंकू सिंह को धमकी देने वाले मामले में चार्जशीट पेश करके बड़ा खुलासा किया है.

पुलिस द्वारा पेश चार्जशीट के मुताबिक धमकी देने वाले मामले में आरोपी मोहम्मद नौशाद को जुलाई में त्रिनिदाद और टोबैगो से प्रत्यर्पित किया गया है. नौशाद ने अंडरवर्ल्ड के नाम पर धमकी भरे ई-मेल भेजे थे. मुंबई क्राइम ब्रांच की एंटी एक्सटॉर्शन सेल ने इस मामले में 90 पन्नों की चार्जशीट दायर की है, जिसमें 8 गवाहों के बयान शामिल हैं. मुंबई क्राइम ब्रांच के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि आरोपी के ईमेल की जांच के दौरान पता चला कि उसने जीशान सिद्दीकी और रिंकू सिंह के अलावा एक बड़े विदेशी व्यापारी को भी धमकी दी थी.

वहीं, जीशान सिद्दीकी ने साल 2025 के अप्रैल महीने में शिकायत दर्ज कराई थी कि उन्हें 19 से 21 अप्रैल के बीच धमकी भरे ई-मेल मिले हैं. इनमें डी-कंपनी का नाम इस्तेमाल कर 10 करोड़ रुपये की फिरौती मांगी गई थी. ई-मेल में लिखा था कि अगर पैसे नहीं दिए गए तो उनका अंजाम उनके पिता बाबा सिद्दीकी जैसा होगा. आरोपी नौशाद ने यह भी दावा किया कि बाबा सिद्दीकी की हत्या से लॉरेंस बिश्नोई का कोई संबंध नहीं है. शक है कि ई-मेल में बाबा सिद्दीकी मर्डर केस से लॉरेंस बिश्नोई के संबंधों को इसलिए नकारा गया ताकि पुलिस को इस मामले की जांच में गुमराह किया जा सके.

मुंबई पुलिस की जांच में सामने आया कि आरोपी नौशाद ने फरवरी 2025 में रिंकू सिंह को ई-मेल भेजकर पहले आर्थिक मदद मांगी थी. जवाब न मिलने पर उसने अंडरवर्ल्ड के नाम का इस्तेमाल करते हुए धमकी भरे ई-मेल भेजे और करोड़ों रुपये की उगाही की मांग की. इस मामले पर रिंकू सिंह के दो इवेंट मैनेजरों के इसी अगस्त 2025 में बयान में दर्ज करवाया था. रिंकू सिंह के एक मैनेजर ने बताया कि क्रिकेटर रिंकू सिंह के नाम पर कई ई-मेल आते हैं, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण नहीं होते. नौशाद का धमकी भरा ई-मेल तब सामने आया जब पुलिस ने इसकी जानकारी दी.