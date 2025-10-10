Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2955524
Zee SalaamIndian Muslim

बाबा सिद्दीकी की तरह जीशान की हत्या करने की साजिश, आरोपी नौशाद के बारे में एजेंसी ने खोले कई राज

Maharashtra News: मुंबई क्राइम ब्रांच ने एक चार्जशीट जारी करके जिशान सिद्दीकी और क्रिकेटर रिंकू सिंह को धमकी देने वाले मामले में बड़ा खुलासा किया है. बता दें कि जिशान सिद्दीकी को लगातार ई-मेल मिल रहे थे, जिसमें जीशान सिद्दीकी की भी उनके पिता बाबा सिद्दीकी की तरह हत्या करने की धमकी दी जा रही थी. पूरी जानकारी के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Oct 10, 2025, 10:51 AM IST

Trending Photos

बाबा सिद्दीकी की तरह जीशान की हत्या करने की साजिश, आरोपी नौशाद के बारे में एजेंसी ने खोले कई राज

Maharashtra News: महाराष्ट्र में नेशनल कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता बाबा सिद्दीकी की साल 2024 में दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. साथ ही बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान सिद्दीकी और क्रिकेटर रिंकू सिंह को ई-मेल के जरिए लगातार धमकी मिल रही थी. मुंबई क्राइम ब्रांच ने जीशान सिद्दीकी और क्रिकेटर रिंकू सिंह को धमकी देने वाले मामले में चार्जशीट पेश करके बड़ा खुलासा किया है.

पुलिस द्वारा पेश चार्जशीट के मुताबिक धमकी देने वाले मामले में आरोपी मोहम्मद नौशाद को जुलाई में त्रिनिदाद और टोबैगो से प्रत्यर्पित किया गया है. नौशाद ने अंडरवर्ल्ड के नाम पर धमकी भरे ई-मेल भेजे थे. मुंबई क्राइम ब्रांच की एंटी एक्सटॉर्शन सेल ने इस मामले में 90 पन्नों की चार्जशीट दायर की है, जिसमें 8 गवाहों के बयान शामिल हैं. मुंबई क्राइम ब्रांच के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि आरोपी के ईमेल की जांच के दौरान पता चला कि उसने जीशान सिद्दीकी और रिंकू सिंह के अलावा एक बड़े विदेशी व्यापारी को भी धमकी दी थी.

वहीं, जीशान सिद्दीकी ने साल 2025 के अप्रैल महीने में शिकायत दर्ज कराई थी कि उन्हें 19 से 21 अप्रैल के बीच धमकी भरे ई-मेल मिले हैं. इनमें डी-कंपनी का नाम इस्तेमाल कर 10 करोड़ रुपये की फिरौती मांगी गई थी. ई-मेल में लिखा था कि अगर पैसे नहीं दिए गए तो उनका अंजाम उनके पिता बाबा सिद्दीकी जैसा होगा. आरोपी नौशाद ने यह भी दावा किया कि बाबा सिद्दीकी की हत्या से लॉरेंस बिश्नोई का कोई संबंध नहीं है. शक है कि ई-मेल में बाबा सिद्दीकी मर्डर केस से लॉरेंस बिश्नोई के संबंधों को इसलिए नकारा गया ताकि पुलिस को इस मामले की जांच में गुमराह किया जा सके. 

Add Zee News as a Preferred Source

मुंबई पुलिस की जांच में सामने आया कि आरोपी नौशाद ने फरवरी 2025 में रिंकू सिंह को ई-मेल भेजकर पहले आर्थिक मदद मांगी थी. जवाब न मिलने पर उसने अंडरवर्ल्ड के नाम का इस्तेमाल करते हुए धमकी भरे ई-मेल भेजे और करोड़ों रुपये की उगाही की मांग की. इस मामले पर रिंकू सिंह के दो इवेंट मैनेजरों के इसी अगस्त 2025 में बयान में दर्ज करवाया था. रिंकू सिंह के एक मैनेजर ने बताया कि क्रिकेटर रिंकू सिंह के नाम पर कई ई-मेल आते हैं, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण नहीं होते. नौशाद का धमकी भरा ई-मेल तब सामने आया जब पुलिस ने इसकी जानकारी दी.

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

mumbai crime branch newsZeeshan Siddique Murder threat NewsCricketer Rinku Singh Murder threat NewsToday News

Trending news

mumbai crime branch news
बाबा सिद्दीकी की तरह जीशान की हत्या करने की साजिश, आरोपी नौशाद को लेकर हुए कई खुलासे
ECI
नहीं है Voter ID? इन 12 दस्तावेज से डालें वोट; पर्दा-नशीन औरतों के लिए खास इंतेजाम
Pakistan
Pakistan का Afghanistan पर हमला करना बेहद खतरनाक: पूर्व US Envoy की वॉर्निंग
madhya pradesh news
RSS प्रचारक से भिड़ंत के बाद दो समुदायों के बीच पथराव, इलाके में फैला तनाव
Asaduddin Owaisi
वो जहन्नुम का कुत्ता; PM Modi ने क्यों की नेतन्याहू की तारीफ, भड़के असदुद्दीन ओवैसी
Gandhinagar bulldozer Action News
Gujarat: I Love Muhammad पर हुई थी हिंसा;618 अवैध निर्माण चिन्हित,186 पर चला बुलडोजर
Waqf
Waqf Property Registration: SC में ओवैसी की याचिका, तारीख बढ़ाने के लिए दी बड़ी दलील
Israel Hamas War
America Israel में क्यों भेज रहा है अपने 200 सैनिक, क्या है असली मकसद?
UP News
यूपी में मुतवल्लियों की बढ़ी टेंशन, वक्फ संपत्ति पंजीकरण की अंतिम तारीख पास!
UP News
बीजेपी के कसीदे पढ़ने पर बर्क का मायावती पर तंज, 'BSP की कथनी और करनी में फर्क'