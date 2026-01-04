Mumbai: मॉल में मुस्लिम महिला के साथ धर्मिक भेदभाव, पुलिस ने आपोपियों को छोड़, पीड़ित पर की कार्रवाई

Mumbai Religious Discrimination Incident: मुंबई के D-Mart शॉपिंग मॉल में एक मुस्लिम महिला के साथ एक हिंदू कपल ने धर्म के आधार पर भेदभाव किया और रेप की धमकी दी. हैरानी की बात यह है कि पुलिस ने आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि पुलिस ने पीड़ित मुस्लिम महिला के भाई की दुकान बंद कर दी है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.
Mumbai Religious Discrimination Incident: मुंबई में एक शॉपिंग मॉल में मुस्लिम महिला के साथ धार्मिक आधार पर भेदभाव का शर्मिंदा कर देने वाला मामला सामने आया है. मुंबई के यशवंत गौरव आवासीय क्षेत्र स्थित D-Mart शॉपिंग मॉल में मामूली कहा-सुनी के बाद एक महिला ने बुर्का पहनी हुई एक मुस्लिम महिला के साथ बदतमिजी की. हैरानी की बात यह है कि शॉपिंग मॉल के कर्मचारियों ने पीड़ित मुस्लिम महिला को धमकी दी और कहा कि तुम मुस्लिम लोग चुप-चाप मराठी बोलो. शॉपिंग मॉल के कर्मचारी ने कथित तौर पर कहा कि तुम बुर्के वाली महिलाओं के लिए शॉपिंग मॉल में एंट्री पर रोक लगा दी जाएगी.
पीड़ित मुस्लिम महिला के साथ एक हिंदू समुदाय की महिला द्वारा धर्म के आधार पर बदतमिजी की गई. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. पीड़ित मुस्लिम महिला ने बताया कि वह और उसके पति एक लाइन में खड़े थे, तभी उसके आगे खड़ी एक हिंदू महिला पीछे मुड़ी और बुर्का देखते ही आपत्तिजनक बातें कही. आरोपी हिंदू महिला ने पीड़ित मुस्लिम महिला को कहा कि "तुम लोग तो गंदी जात की हो, तुम दूर रहो".
मुस्लिम महिला को मिला रेप की धमकी
पीड़ित मुस्लिम महिला ने बताया कि इस आपत्तिजनक टिप्पणी के खिलाफ जब उसके पति ने जवाब दिया कि ये क्या जाहिलों जैसी बात कर रही हो. इस पर आरोपी हिंदू महिला के पति ने पीड़िता को रेप की धमकी दी और कहा कि तुम बाहर निकलो तुम्हारा रेप करेंगे.
मुंबई पुलिस ने टपोरियों की तरह मराठी भाषा बोलने के लिए बनाया दबाव
पीड़ित मुस्लिम महिला ने इस घटना के बाद पुलिस को बुलाया, ताकि कोई मदद मिले. लेकिन पुलिस ने टपोरियों की तरह यह कहना शुरू कर दिया कि पहले तुम मराठी बोलो, तब तुम्हारी शिकायत दर्ज करेंगे. महिला ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस उन्हें फोन करके परेशान कर रही है और थाने पर आकर माफी मांगने को कह रही है.
पुलिस ने की पीड़ित पर कार्रवाई!
पीड़िता ने बताया कि पुलिस ने शॉपिंग मॉल में उनके भाई से पूछा कि कहाँ काम करते हो, इस पर भाई ने अपने दुकान अपनी पता बता दिया. पुलिस ने फौरन जाकर उस दुकान को बंद कर दिया और दुकान के कर्मचारियों को ले गए. पीड़ित महिला ने सोशल मीडिया पर पूरे घटना क्रम के बारे में जानकारी देते हुए लोगों से मदद की गुहार लगाई है, क्योंकि पुलिस से मदद नहीं मिली है.