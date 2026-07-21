/पेपर लीक के खिलाफ मार्च में औरंगजेब की तस्वीर पर बवाल; महाराष्ट्र के दादर में बढ़ा तनाव

राज्य चुनें
Maharashtra News: परीक्षाओं के पेपर लीक को लेकर पिछले एक महीने में देश की राजधानी समेत कई राज्यों में प्रदर्शन हुए. सोमवार (20 जुलाई) को दिल्ली के जंतर-मंतर से पार्लियामेंट तक CJP के जरिए मार्च निकालने की कोशिश की. हालांकि पुलिस ने लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले दागकर प्रदर्शनकारियों को संसद जाने से रोक दिया. वहीं, यह प्रदर्शन सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, बल्कि पश्चिम बंगाल, बिहार, गुजरात और महाराष्ट्र में भी एहतेजाज किए गए. इसी कड़ी में पेपर लीक के खिलाफ महाराष्ट्र में मार्च निकाले गए. इस दौरान मुंबई के दादर में एक मार्च में औरंगजेब की तस्वीर वाले पोस्टर को लेकर बवाल खड़ा हो गया. रोड पर स्कूटी से जा रहे एक शख्स ने एक प्रदर्शनकारी के हाथ से पोस्टर छीना और कहा कि प्रदर्शन में औरंगजेब की तस्वीर क्यों है? इस दौरान दोनों पक्षों के बीच में तीखी बहस हुई. हालांकि मौके पर कुछ लोगों ने बीच बचाव किया, जिससे वहां मामला शांत हो गया.
वहीं, अब यह मामला बढ़ता हुआ दिख रहा है. प्रोटेस्ट का यह वीडियो वायरल हो गया है, जिसमें एक शख्स प्रदर्शनकारी के हाथ से कथित औरंगजेब की तस्वीर छीन रहा है. वीडियो वायरल होने के बाद हिंदू विंग ने की जांच की मांग की है. प्रोटेस्ट में औरंगजेब की तस्वीर पर हुए विवाद की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात को कंट्रोल किया. इस मामले में बजरंग दल के संयोजक गौतम रावरिया ने मुंबई पुलिस से मांग की है कि इस वायरल वीडियो की जांच हो और इस प्रदर्शन के आयोजकों के खिलाफ मामला दर्ज हो.
मुंबई के दादर इलाके में कल CJP के प्रदर्शन के दौरान उस समय तनाव की स्थिति पैदा हो गई, जब दादर रेलवे स्टेशन से शिवसेना भवन की ओर बढ़ रहे प्रदर्शनकारियों और छात्रों के एक समूह के हाथों में कथित तौर पर औरंगज़ेब की तस्वीरें दिखाई दीं. ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और मुंबई पुलिस इसकी सत्यता की जांच कर रही है. वीडियो में दिख रहा है कि वहां मौजूद एक नागरिक ने इन तस्वीरों पर एतराज जताया, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच कुछ देर तक तीखी बहस और कहासुनी हुई. इससे इलाके में कुछ वक्त के लिए तनाव का माहौल बन गया.
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और तत्काल हस्तक्षेप करते हुए दोनों पक्षों को शांत कराया. पुलिस की समझाइश के बाद स्थिति सामान्य हो गई और प्रदर्शन आगे जारी रहा. इस घटना के चलते कुछ समय के लिए इलाके में लोगों की भीड़ जमा हो गई. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.