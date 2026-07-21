/पेपर लीक के खिलाफ मार्च में औरंगजेब की तस्वीर पर बवाल; महाराष्ट्र के दादर में बढ़ा तनाव

Maharashtra News: परीक्षाओं के पेपर लीक को लेकर पिछले एक महीने में देश की राजधानी समेत कई राज्यों में प्रदर्शन हुए. सोमवार (20 जुलाई) को दिल्ली के जंतर-मंतर से पार्लियामेंट तक CJP के जरिए मार्च निकालने की कोशिश की. हालांकि पुलिस ने लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले दागकर प्रदर्शनकारियों को संसद जाने से रोक दिया. वहीं, यह प्रदर्शन सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, बल्कि पश्चिम बंगाल, बिहार, गुजरात और महाराष्ट्र में भी एहतेजाज किए गए. इसी कड़ी में पेपर लीक के खिलाफ महाराष्ट्र में मार्च निकाले गए. इस दौरान मुंबई के दादर में एक मार्च में औरंगजेब की तस्वीर वाले पोस्टर को लेकर बवाल खड़ा हो गया. रोड पर स्कूटी से जा रहे एक शख्स ने एक प्रदर्शनकारी के हाथ से पोस्टर छीना और कहा कि प्रदर्शन में औरंगजेब की तस्वीर क्यों है? इस दौरान दोनों पक्षों के बीच में तीखी बहस हुई. हालांकि मौके पर कुछ लोगों ने बीच बचाव किया, जिससे वहां मामला शांत हो गया.