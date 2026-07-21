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पेपर लीक के खिलाफ मार्च में औरंगजेब की तस्वीर पर बवाल; महाराष्ट्र के दादर में बढ़ा तनाव

Maharashtra News: पेपर लीक के खिलाफ देशभर में चल रहे प्रदर्शनों के बीच मुंबई के दादर में एक मार्च के दौरान कथित तौर पर औरंगजेब की तस्वीर वाले पोस्टर को लेकर विवाद खड़ा हो गया. वीडियो वायरल होने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया है. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को शांत कराया और मामले की जांच शुरू कर दी है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jul 21, 2026, 06:44 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 06:44 PM IST
पेपर लीक के खिलाफ मार्च में औरंगजेब की तस्वीर पर बवाल; महाराष्ट्र के दादर में बढ़ा तनाव
Image Credit: प्रतीकात्मक तस्वीरSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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