/मुंबई के अस्पताल में बुर्का पर रोक; बुर्के वाली महिला वकील को रोकने पर बवाल!

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मुंबई: मुंबई के एक अस्पताल में एक मुस्लिम महिला वकील को बुर्का पहनकर अस्पताल में दाखिल होने से रोकने पर भारी विवाद पैदा हो गया है.इस घटना को लेकर सरकार और विपक्ष दोनों आमने-सामने आ गए हैं. वहीं, पीड़ित महिला वकील जहाँ आरा ने इस मामले में अस्पताल प्रबंधन द्वारा माफ़ी न मांगे जाने पर कोर्ट जाने की चेतावनी दी है. इससे पहले दिल्ली और राजस्थान के जयपुर में भी सरकारी अस्पतालों में बुर्का पहनकर जाने पर महिलाओं को रोकने के मामले सामने आ चुके हैं. इसके अलावा बुर्का पहनकर एग्जाम देने से लेकर कॉलेज जाने तक पर सवाल उठाए जा चुके हैं, और इस पर विवाद हो चुका है.
महिला के साथ क्या हुआ, जानें पीड़ित का पक्ष
पीड़ित महिला वकील जहाँ आरा ने कहा, "मैं कूपर हॉस्पिटल गई थी.वहाँ पर मुझे मैटरनिटी वार्ड के बाहर ही रोक दिया गया. कहा गया कि आप बुर्के में अंदर नहीं जा सकते हैं. मेरे इंट्रोडक्शन देने के बाद भी मुझे रोका गया कि हम आपको बुर्के में अंदर जाने नहीं देंगे. मैंने जब वजह पूछी, तो उन्होंने कहा कि बुर्के में आप अंदर जाते हो बच्चे चोरी हो जाते हैं." मैंने उनसे कहा, " क्या बुर्के में ही बच्चे चोरी होते हैं? हॉस्पिटल के अंदर साड़ी में भी बच्चे चोरी हुए हैं. मेरा मतलब ऐसा नहीं है मैं किसी एक साड़ी, बुर्का या कोई एक पहनावे को टारगेट कर रही हूं, मेरा बोलना ऐसा है कि सिर्फ और सिर्फ मैं ये बोलना चाहती हूं कि बुर्के से तकलीफ क्यों है? हर जगह बुर्का को टारगेट किया जा रहा है. हर जगह दाढ़ी टोपी टारगेट हो रही है. वाडिया हॉस्पिटल में साड़ी के अंदर बच्चे चोरी हो चुके है, तो चोर के साथ जो सलूक करना है करो, हम आपके साथ हैं, लेकिन अगर बुर्के वाली या बुर्के पर अगर बात आई तो एडवोकेट जहां आरा हमेशा साथ में खड़ी है."
पीड़ित महिला वकील जहाँ आरा ने कहा, "इसके लिए मैं लीगल कार्रवाई भी करूंगी, क्योंकि मेरी बहनों के साथ जो हो रहा है मैं सुनी, लेकिन मेरे साथ भी ये चीज हुई है कि मेरे इंट्रोडक्शन देने के बाद भी मुझे ये कहा गया कि आप कोई भी रहने दो, आप बुर्का उतार कर ही अंदर जाएंगे. ये धांधली बिल्कुल नहीं चलेगी.मैं बोलना चाहूंगी कि अभी तो मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं सब जगह सुनती थी, और अब मैं हर एक BMC हॉस्पिटल में विजिट करूंगी और देखूंगी कौन-कौन से हॉस्पिटल में ये धांधली चल रही है."
ये मुसलमानों के साथ सरासर जुल्म और ज्यादती है: अबू आसिम आज़मी
इस मसले पर सपा नेता अबू आसिम आज़मी ने कहा, " देश में मुसलमानों का जीना दूभर हो गया है. सांस लेना मुश्किल हो गया है. आज मुसलमानों की जितनी भी धार्मिक रिवायतें हैं, उस पर अटैक हो रहा है. आज मुसलमान बुर्का नहीं पहन सकता. कुछ लोग खुलेआम कहते हैं कि अगर इस मुल्क में रहना है, तो आपको बुर्का नहीं पहनना चाहिए, कुरान शरीफ भी नहीं पढ़ना चाहिए. रोज़ ये हो रहा है, इसका क्या मतलब है?" अबू आसिम आज़मी ने कहा, "कुरान शरीफ में ये साफ़ हिदायत है कि ऐ रसूल, अपनी औरतों से कह दो कि जब वो अपने घरों से बाहर निकले तो सर से पैर तक चादर ओढ़ लें, और मर्दों से कह दो कि बाहर निकले तो अपनी नज़र नीची रख के चलें. जीने का एक तरीका है. मैं सरकार से कहना चाहता हूं, एक बार ये तय हो चुका है कि बुर्का पहन के अगर कोई लेडी आती है, और आपको कोई एतराज होता है कि हमको शक है तो आप एक कैबिन बना दीजिए, सिक्योरिटी में लेडी रख दीजिए, उसको पूरा चेक कर लीजिए, लेकिन इस तरह से किसी को अपमानित नहीं किया जा सकता. ये सरासर जुल्म और ज्यादती है मुसलमानों के साथ."
व्यक्ति का चेहरा दिखाना ज़रूरी: बीजेपी के राम कदम
बीजेपी के राम कदम का कहना है कि मैटरनिटी वार्ड में दाखिल होते वक़्त व्यक्ति का चेहरा दिखाना ज़रूरी है, क्योंकि यह नवजात शिशुओं की सुरक्षा का मामला है. हमने पिछली घटनाओं से सबक लिया है. कुछ लोग इस पर राजनीति कर रहे हैं.