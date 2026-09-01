/मुंबई के अस्पताल में बुर्का पर रोक; बुर्के वाली महिला वकील को रोकने पर बवाल!

ये मुसलमानों के साथ सरासर जुल्म और ज्यादती है: अबू आसिम आज़मी

इस मसले पर सपा नेता अबू आसिम आज़मी ने कहा, " देश में मुसलमानों का जीना दूभर हो गया है. सांस लेना मुश्किल हो गया है. आज मुसलमानों की जितनी भी धार्मिक रिवायतें हैं, उस पर अटैक हो रहा है. आज मुसलमान बुर्का नहीं पहन सकता. कुछ लोग खुलेआम कहते हैं कि अगर इस मुल्क में रहना है, तो आपको बुर्का नहीं पहनना चाहिए, कुरान शरीफ भी नहीं पढ़ना चाहिए. रोज़ ये हो रहा है, इसका क्या मतलब है?" अबू आसिम आज़मी ने कहा, "कुरान शरीफ में ये साफ़ हिदायत है कि ऐ रसूल, अपनी औरतों से कह दो कि जब वो अपने घरों से बाहर निकले तो सर से पैर तक चादर ओढ़ लें, और मर्दों से कह दो कि बाहर निकले तो अपनी नज़र नीची रख के चलें. जीने का एक तरीका है. मैं सरकार से कहना चाहता हूं, एक बार ये तय हो चुका है कि बुर्का पहन के अगर कोई लेडी आती है, और आपको कोई एतराज होता है कि हमको शक है तो आप एक कैबिन बना दीजिए, सिक्योरिटी में लेडी रख दीजिए, उसको पूरा चेक कर लीजिए, लेकिन इस तरह से किसी को अपमानित नहीं किया जा सकता. ये सरासर जुल्म और ज्यादती है मुसलमानों के साथ."