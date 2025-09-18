Malegaon Bomb Blast के पीड़ितों को बॉम्बे हाई कोर्ट से इंसाफ की उम्मीद; पेश किए गए ये खास दस्तावेज
Mumbai HC on Malegaon bomb blast: मालेगांव बम विस्फोट मामले में NIA कोर्ट के फैसले के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील की थी. इस मामले में पीड़ित परिवारों के वकील ने हाई कोर्ट में जरूरी दस्तावेज और जानकारी पेश की. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Sep 18, 2025, 11:55 AM IST

HC on Malegaon bomb blast: महाराष्ट्र के मालेगांव में साल 2008 में हुए बम विस्फोट मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की विशेष आदालत ने सभी मुल्जिमों को बरी कर दिया. इस फैसले से नाराज पीड़ित परिवारों ने NIA कोर्ट के फैसले के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया. इस मामले पर बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई जारी है. इसी कड़ी में पीड़ित परिवारों के वकील ने हाई कोर्ट में इस मामले से जुड़े कुछ जरूरी दस्तावेज पेश किए. 

इस मामले की सुनवाई बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस  चंद्रशेखर और जस्टिस गौतम ए. अंखड की खंडपीठ कर रही है. हाई कोर्ट में पीड़ित परिवारों की ओर से बीते बुधवार (17 सितंबर) को वकील मतीन शेख पेश हुए. इस मामले की सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि बम विस्फोट के मामले में किसी को अपील का अधिकार नहीं है.

बॉम्बे हाई कोर्ट ने वकील मतीन शेख को निर्देश दिया था कि अपीलकर्ताओं की जानकारी सारणीबद्ध तरीके से संक्षेप में कोर्ट में पेश की जाए. कोर्ट ने कहा कि मालेगांव बम धमाके में मारे गए लोगों से अपीलकर्ताओं का क्या संबंध है, इस बात की जानकारी कोर्ट को दी जाए. 

पीड़ित परिवारों के वकील मुतीन शेख ने अदालत को एक चार्ट पेश कर के बताया कि पहले अपीलकर्ता निसार अहमद हाजी सैयद बिलाल, जिनके बेटे की धमाके में मौत हुई थी, गवाह नहीं बने थे, लेकिन उन्हें ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष की मदद करने की इजाजत दी गई थी. 

70 वर्षीय बिलाल ने अपने बेटे सैयद अजहर को इस धमाके में खोया था. अन्य कई अपीलकर्ताओं जैसे शेख लियाकत मोहिउद्दीन की बेटी शेख फरहीन की इस धमाके में मौत हो गई थी. ऐसे ही कई अपीकर्ताओं का संबंध मालेगांव धमाके में मारे गए लोगों से है. इस बात की जानकारी कोट्र को दी गई. 

गौरतलब है कि महाराष्ट्र के मालेगांव में हुए बम धमाके में 6 मुस्लिम समुदाय के लोगों की मौत हुई थी और 100 से ज्यादा लोगों जख्मी हो गए थे. इस मामले में BJP के पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, कर्नल श्रीकांत पुरोहित, स्वामी असीमानंद, अजय राहिरकर, सुधाकर द्विवेदी, समीर कुलकर्णी, रमेश उपाध्याय को आरोपी बनाया गया था. 

Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं.

NIA court on Malegaon bomb blast, Mumbai HC hearing Malegaon bomb blast

