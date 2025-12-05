Mumbai के कॉलेज में हिजाब को लेकर विवाद, मुस्लिम छात्राओं के सामने झुका प्रशासन

Mumbai Hijab Controversy: मुंबई के गोरोगांव मुंबई के गोरेगांव स्थित विवेक कॉलेज में हो रहा हिजाब को लेकर विवाद अब रुक गया है. स्कूल प्रशासन ने छात्राओं को इजाजत दे दी है कि वह क्लासरूम में हिजाब पहनकर बैठ सकती हैं. कॉलेज प्रबंधन ने गोरेगांव पुलिस स्टेशन में एक पत्र जमा कर बताया कि यह पूरा विवाद एक गलतफ़हमी के कारण बढ़ा था.

मैनेजमेंट ने क्या कहा?

मैनेजमेंट ने साफ किया कि अब छात्राओं को हिजाब पहनकर कॉलेज आने और क्लास में बैठने की इजाजत दे दी गई है. उन्होंने यह भी कहा कि छात्राओं को सिर्फ़ अपना चेहरा खुला रखना होगा. छात्राओं की लंबे समय से यह मांग थी कि उन्हें हिजाब पहनकर क्लास में बैठने दिया जाए. बैन हटने के बाद छात्राएं अपनी मांग पूरी होने से काफी खुश दिखाई दीं.

छात्राओं का प्रदर्शन

दरअसल, गुरुवार को कॉलेज में मुस्लिम छात्राएं धरने पर बैठ गई थीं. उनका कहना था कि अगर उन्हें इस बात का पता होता कि कॉलेज आगे चलकर हिजाब पर बैन लगा देगा तो वह एडमिशन ही नहीं लेतीं. हालांकि, कॉलेज के सर्कुलर में पहले ही साफ तौर पर कहा गया है कि हिजाब पहनने की इजाजत है, लेकिन बुर्का पहनने और नकाब ढकने की इजाजत नहीं है, यानी जिस्से चेहरा ढकता हो और छात्र की पहचान करने में दिक्कत होती हो.

Add Zee News as a Preferred Source

छात्राओं ने क्या कहा?

इस दौरान छात्राओं ने मैनेजमेंट का शुक्रिया अदा किया और कहा कि कॉलेज प्रशासन का शुक्रिया जिन्होंने हमें यह पहनकर बैठने की इजाजत दी. आने वाले दिनों में ऐसा कोई प्रोटेस्ट नहीं होगा और हम अब मेहनत करके पढ़ाई कर सकेंगे. एक छात्रा कहती है कि हम संविधान के अनुसार अपनी मांग रख रहे थे जो आज मान ली गी है. अब छात्राएं इस मसले को लेकर परेशान नहीं रहेंगी और आगे की पढ़ाई कर सकेंगी. हिजाब उनका एक कंफर्ट जोन था और ये इस्लाम में जरूरी भी है.