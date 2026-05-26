Mumbai: पहले बकरों को लेकर काटा बवाल, फिर सुअर लेकर सोसायटी पहुंचे दक्षिणपंथी!

Mumbai News Today: बकरीद से पहले देश के कई हिस्सों में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने को लेकर दक्षिणपंथी संगठनों पर लगातार सवाल उठ रहे हैं. कभी कुर्बानी के जानवरों की आवाजाही को लेकर हंगामा किया जाता है, तो कभी बकरों की मंडियों और तैयारियों को विवाद का मुद्दा बना दिया जाता है.

अब महाराष्ट्र के मीरा रोड इलाके से ऐसा मामला सामने आया है, जहां बकरीद की तैयारियों के बीच दो समुदायों के बीच तनाव बढ़ गया और हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा.

मंगलवार (26 मई) को मीरा रोड इलाके में माहौल उस समय तनावपूर्ण हो गया, जब बकरीद की तैयारियों से जुड़ा विरोध प्रदर्शन दो समुदायों के बीच टकराव में बदल गया. बताया जा रहा है कि सकल हिंदू समाज के कुछ सदस्य पूनम क्लस्टर सोसायटी के अंदर सुअर लेकर घुसने की कोशिश कर रहे थे. उनका विरोध इस बात को लेकर था कि सोसायटी परिसर में कुर्बानी के लिए बकरों को रखा गया है.

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हालात को काबू में करने के लिए इलाके में भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा. पूरा विवाद पूनम क्लस्टर सोसायटी में बनाए गए एक अस्थायी शेड को लेकर शुरू हुआ. बताया जा रहा है कि मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बकरीद से पहले कुर्बानी के बकरों को रखने के लिए यह शेड बनाया था.

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जब इसकी जानकारी हिंदूवादी संगठनों को पता चली तो वह भड़क गए. हिंदूवादी संगठनों के उग्र रवैये को देखते हुए दबाव में नगर निकाय के अधिकारियों ने इस अस्थायी शेड को गिरा दिया. मामला यहीं नहीं रुका. तनाव उस समय और बढ़ गया, जब कथित तौर पर सकल हिंदू समाज और बजरंग दल से जुड़े कुछ कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन वाली जगह के पास एक सुअर लेकर पहुंच गए.

इस घटना की एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. वीडियो में देखा जा सकता है कि जिसमें कुछ लोग यह कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि अगर सोसायटी परिसर में बकरीद के लिए बकरों को लाया जा सकता है, तो सुअर लाने पर आपत्ति क्यों की जा रही है?

इस घटना के बाद इलाके में माहौल और ज्यादा गरमा गया. पुलिस ने तुरंत हस्तक्षेप करते हुए प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश की. इसी दौरान दोनों समुदायों के लोगों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई, जिससे आसपास रहने वाले लोगों में दहशत फैल गई.

सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में सोसायटी के पास भारी पुलिस मौजूदगी के बीच लोगों को एक-दूसरे के सामने नारेबाजी और बहस करते हुए देखा जा सकता है. स्थानीय लोगों के मुताबिक, नगर निकाय के जरिये अस्थायी शेड को गिराए जाने का मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कोई विरोध नहीं किया है. इसके उलट मामला शांत होने के बावजूद बहुसंख्यक समुदाय के कुछ लोगों के साथ मिलकर हिंदूवादी संगठनों ने विरोध शुरू कर दिया.

देखते ही देखते बहस धक्का-मुक्की और झड़प में बदल गई. भीड़ बढ़ने और हालात बिगड़ता देख पुलिस अधिकारियों ने हस्तक्षेप किया. हालात काबू में करने और भीड़ को हटाने के लिए कई जगहों पर लाठीचार्ज किया गया. इस दौरान महाराष्ट्र पुलिस के एक जवान को तनाव को रोकने के लिए सुअर को अपनी गोद में लेकर भागते हुए देखा जा सकता है.

फिलहाल मीरा रोड के संवेदनशील इलाकों, खासकर पूनम क्लस्टर सोसायटी और बकरा मंडी के आसपास भारी पुलिस बल तैनात है. अधिकारियों का कहना है कि स्थिति अभी काबू में है, लेकिन इलाके में तनाव बना हुआ है. सीनियर पुलिस अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और सोशल मीडिया पर भड़काऊ कंटेंट शेयर करने से बचें. पुलिस घटना से जुड़े वीडियो की भी जांच कर रही है और जांच के आधार पर आगे कार्रवाई का आश्वासन दिया है.

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