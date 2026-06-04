Hajj 2026: मुंबई एयरपोर्ट पर हाजियों का सामान गायब, घंटों तक परेशान रहे लोग

Mumbai News: उत्तर प्रदेश के बाद अब मुंबई में भी हाजियों को हज यात्रा से लौटे सैकड़ों हाजी मुंबई एयरपोर्ट पर अपने सामान का इंतजार करते रहे, लेकिन उन्हें उनका सामान नहीं मिला. इस घटना के बाद एयरपोर्ट पर नाराजगी और अफरा-तफरी जैसी स्थिति बन गई. हाजियों ने हज कमेटी ऑफ इंडिया और एयरपोर्ट प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जाहिर करते हुए जल्द सामान सुपुर्द करने की मांग की.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, हाजियों का सामान 1 जून को ही जमा करवा लिया गया था. हज कमेटी ऑफ इंडिया की ओर से कहा गया था कि मुंबई एयरपोर्ट पहुंचने पर हाजियों को उनका सामान मिल जाएगा. लेकिन जब महाराष्ट्र के अलग-अलग शहरों से लौटे हाजी एयरपोर्ट पहुंचे तो वहां उनका सामान मौजूद नहीं था. इससे हाजियों में बेचैनी फैल गई और कई लोग घंटों तक एयरपोर्ट पर इंतजार करते रहे.

नहीं मिला सामान

बताया जा रहा है कि मालेगांव, औरंगाबाद, धुले, जालना, अमरावती और नागपुर समेत कई शहरों के हाजी मुंबई एयरपोर्ट पहुंचे थे. इनमें बुजुर्ग, महिलाएं और बीमार लोग भी शामिल थे. लंबे सफर के बाद सामान न मिलने से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा. कई हाजियों ने कहा कि उनके जरूरी कपड़े, दवाइयां और निजी सामान बैग में थे, जिसकी वजह से परेशानी और बढ़ गई. मामले को बढ़ता देख एयरपोर्ट और हज कमेटी के अधिकारियों ने लोगों को समझाने की कोशिश की.

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हज कमेटी ने क्या कहा?

इंतज़ामिया की ओर से कहा गया कि हाजियों का सामान बाद में उनके घरों तक पहुंचा दिया जाएगा. लेकिन इस आश्वासन के बावजूद कई हाजी नाराज नजर आए और उन्होंने सवाल उठाया कि जब पहले ही सामान जमा करवा लिया गया था, तो फिर एयरपोर्ट पर व्यवस्था क्यों नहीं की गई. इस पूरे घटनाक्रम के बाद सोशल मीडिया पर भी लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं. कई लोगों ने हज यात्रियों के साथ हुई इस अव्यवस्था को लेकर प्रशासन की आलोचना की है. वहीं हाजियों ने मांग की है कि उनका सामान जल्द से जल्द सुरक्षित तरीके से उन्हें सौंपा जाए और भविष्य में ऐसी लापरवाही दोबारा न हो.