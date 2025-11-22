Mumbai: नमाज पढ़ने पर हिंदू संगठनों का तांडव, मुस्लिम छात्रों से जबरन 'मूर्ति के पैर छूकर' मंगवाई माफी, देखती रही पुलिस

Mumbai News Today: भारत में हिंदूवादी संगठनों को का तांडव चरम पर है. आलम यह है कि बीजेपी शासित राज्यों में पुलिस प्रशासन भी इन संगठनों के सामने नतमस्तक नजर आता है. हिंदूवादी संगठन लगातार अल्पसंख्यकों को उनकी धार्मिक पहचान, खाने पीने और संस्थानों को निशाना बना रहे हैं. बीते दिनों महाराष्ट्र के पुणे के एक किले में मुस्लिम औरतों के नमाज पढ़ने पर बीजेपी सांसद मेधा कुलकर्णी ने गौमूत्र से सफाई की थी. इस मामले में पुलिस ने सिर्फ मुस्लिम औरतों पर एफआईआर दर्ज किया था, जबकि बीजेपी सांसद के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की.

नफरत की यह आग देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में देखने को मिल रही है. मुंबई के पास ठाणे जिले के कल्याण इलाके में मौजूद आइडियल कॉलेज में कुछ मुस्लिम छात्रों के जरिये नमाज़ पढ़ने का वीडियो सामने आने के बाद हिंदूवादी संगठनों ने जमकर हंगामा खड़ा किया. वीडियो वायरल होते ही विश्व हिंदू परिषद (VHP) और बजरंग दल के कार्यकर्ता कॉलेज पहुंच कर उग्र प्रदर्शन किया.

नमामज पढ़ने पर हिंदूवादी संगठनों का तांडव

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई. मामला तूल पकड़ता देख कॉलेज प्रशासन ने मौके पर मुस्लिम छात्रों को बुलाकर माफी मंगवाया. पीड़ित मुस्लिम छात्रों ने कहा कि नमाज के जरिये उनकी मंशा किसी को ठेस पहुंचाना नहीं था. हालांकि, अब इस घटना से जुड़ी एक और वीडियो सामने आई है, जिसमें हिंदूवादी संगठन को लोग तीनों पीड़ित मुस्लिम छात्रों से सरेआम माफा मंगवा रहे हैं.

वीडियो में देखा जा सकता है कि हिंदवादी संगठन से जुड़े लोग छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति के सामने तीनों पीड़ित मुस्लिम लड़कों से जबरन माफी मंगवा रहे हैं और उनसे उठक बैठक भी करवा रहे हैं. इतना ही नहीं जान से मारने की धमकी देते हुए आरोपियों ने छात्रों से जबरन मूर्ति के पैर छूकर माफी मांगने के लिए मजबूर किया. भीड़ में कट्टरपंथी संगठन के लोग छात्रों से मूर्ति के सामने मत्था टेकने को भी कहते हैं. मुस्लिम छात्रों के माफी मांगने के दौरान हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ता 'जय श्री राम' का नारा लगा रहे हैं.

कैसे शुरू हुआ विवाद?

कॉलेज प्रशासन के हवाले से कई मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि फार्मेसी विभाग से जुड़े कुछ मुस्लिम छात्र एक खाली क्लास में कुछ मिनटों के लिए नमाज अदा कर रहे थे. इसी दौरान किसी असामाजिक तत्व ने उनकी वीडियो रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर डाल दिया. वीडियो वायरल होते ही विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता भड़क गए और आइडियल कॉलेज में पहुंच कर हंगामा शुरू कर दिया.

इसकी सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई. कॉलेज प्रशासन ने अंदरूनी मामला बताते हुए अपने स्तर पर हल करने का आश्वासन दिया. इस दौरान वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ता कॉलेज कैंपस में नमाज पढ़ने पर आपत्ति दर्ज कराई. उनका कहना था कि शैक्षणिक संस्थान में ऐसी सरगर्मियों की इजाजत नहीं है. हैरानी तो तब हुई जब हिंदूवादी संगठन के लोगों ने मुस्लिम छात्रों से सार्वजनिक रूप से उठक बैठक करा कर माफी मंगवाई और उन्हें अपमानित किया.

हिंदू संगठनों का पुलिस के सामने तांडव

पुलिस की मौजूदगी में कॉलेज प्रशासन ने नमाज पढ़ने वाले छात्रों को बुलाकर बातचीत की. छात्रों ने स्वीकार किया कि वे नमाज पढ़ रहे थे, लेकिन उनका मकसद किसी नियम का उल्लंघन करना या विवाद पैदा करना नहीं था. किसी भी तरह की गलतफहमी दूर करने के लिए उन्होंने कॉलेज प्रशासन और मौजूद संगठनों के प्रतिनिधियों से माफी मांगी. इसके बावजूद वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मुस्लिम छात्रों को मूर्ति के पैर छूकर माफी मांगने के लिए दबाव बनाया. इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है.

पीड़ित छात्रों के खिलाफ कार्रवाई करेगा कॉलेज

हिंदूवादी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय आइडियल कॉलेज प्रशासन ने पीड़ित मुस्लिम छात्रों पर ही कार्रवाई की तैयारी कर रहा है. कॉलेज प्रशासन ने कहा कि कैंपस में अनुशासन और संस्थान के नियमों का पालन सबसे महत्वपूर्ण है. धार्मिक गतिविधियां संस्थान की नीति के मुताबिक सही नहीं है, इसलिए आगे से ऐसी घटना दोहराने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. प्रशासन ने छात्रों पर आवश्यक कार्रवाई करने का ऐलान किया है.

