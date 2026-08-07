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मुंबई: जैन फूड फेस्टिवल में स्टॉल लगाने वाली मुस्लिम औरतों से बदसलूकी, कहा- बुर्का उतारो या निकल जाओ!

Muslim Woman Burqa Row: मुंबई में एक बार फिर मुस्लिम औरतों को अपनी पहचान और मजहब की वजह से मुबय्यना तौर पर इम्तियाजी सलूक का सामना करना पड़ा. इल्जाम है कि मुंबई के वर्ली में आयोजित जैन फूड फेस्टिवल में वेजिटेरियन स्टॉल लगाने वाली मुस्लिम औरत से मुंतजमीन ने हिजाब या बुर्का उतारने को कहा, ऐसा न करने पर फेस्टिवल छोड़ कर जाने की चेतावनी दी गई.

Edited ByRaihan Shahid
Published: Aug 07, 2026, 08:08 AM IST|Updated: Aug 07, 2026, 08:16 AM IST
मुंबई: जैन फूड फेस्टिवल में स्टॉल लगाने वाली मुस्लिम औरतों से बदसलूकी, कहा- बुर्का उतारो या निकल जाओ!
Image Credit: जैन फूड फेस्टिवल में हिजाबी औरतों से बदसलूकी का इल्जाम (PC-सोशल मीडिया)

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Raihan Shahid

Raihan Shahid

रैहान शाहिद उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले से ताल्लुक रखते हैं, जहां प्राचीन शाक्य साम्राज्य की राजधानी कपिलवस्तु में कभी महात्मा बुद्ध का बचपन और जवानी गुज़रा था. बुद्ध ने सत्य की तलाश में घर छोड़ा था, तो रैहान उच्च शिक्षा के लिए घर-परिवार का त्याग कर दिल्ली आ गए. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और कानून (LLB) की पढ़ाई की है. वो पिछले 5 सालों से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. पिछले 2 सालों से वो Zee News के डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए काम कर रहे हैं. इससे पहले उन्होंने दिल्ली में दूरदर्शन और ABP चैनल में काम किया है. वो देश-विदेश की राष्ट्रीय महत्व की खबरें,शिक्षा, स्पोर्ट, राजनीति, कानून, सामाजिक न्याय, माइनॉरिटी और महिला अधिकार से जुड़े मुद्दों पर ख़बरें और रिपोर्ट बनाते हैं, और उनका संपादन करते हैं. किसी खबर, समस्या की सूचना देने या किसी खबर पर हौसला अफजाई या ऐतराज़ जताने के लिए रैहान शाहिद का पता-  raihan.shahid@india.com      

 

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