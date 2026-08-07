/मुंबई: जैन फूड फेस्टिवल में स्टॉल लगाने वाली मुस्लिम औरतों से बदसलूकी, कहा- बुर्का उतारो या निकल जाओ!

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Mumbai Muslim Discrimination News: देश के कई हिस्सों में मुसलमानों के साथ इम्तियाजी सुलूक और नफरत की घटनाओं की खबरें लगातार सामने आ रही हैं. कहीं उन्हें पहचान की वजह से निशाना बनाया जाता है तो कहीं उनके पहनावे पर ऐतराज जताया जाता है. अब ऐसा ही एक मामला मुंबई से सामने आया है, जहां एक मुस्लिम खातून का कहना है कि उसे सिर्फ हिजाब और बुर्का पहनने की वजह से एक फूड फेस्टिवल से बाहर जाने के लिए कहा गया. इस वाकये ने एक बार फिर मजहबी भेदभाव और इंसाफ को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं.
यह पूरा मामला मुंबई के वर्ली इलाके में मौजूद नेशनल स्पोर्ट्स क्लब में जुमेरात (6 अगस्त) को मुनअकिद एक जैन फूड फेस्टिवल का है. मुस्लिम खातून ने इस फेस्टिवल में अपना पूरी तरह वेजिटेरियन फूड स्टॉल लगाया था. उनका इल्जाम है कि फेस्टिव के इंतजाम करने वालों ने उनके साथ इस्लामोफोबिया यानी मुसलमान होने की वजह से भेदभाव और बदसलूकी की.
इस पूरे वाकये की जानकारी तब सामने आई, जब मुतास्सिरा के रिश्तेदार मुश्ताक अंसारी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया. उनका दावा है कि फेस्टिवल के इंतजाम करने वाले उनकी बहन और उनकी बीवी के पास आए और उनसे कहा कि या तो बुर्का उतार दें या फिर वहां से चले जाएं.
Location: Worli, Mumbai
A Muslim woman was targeted based on her religious identity at a Jain food festival. It is alleged that the organizers asked her to remove her burqa or vacate her stall. A video of the woman was also recorded without her consent in order to harass her. pic.twitter.com/9eMC7FHyFw
— The Muslim (@TheMuslim786) August 6, 2026
जिस मुस्लिम खातून से वहां से जाने के लिए कहा गया, उसने इस वाकये को अपनी जिंदगी के सबसे बुरे तजुर्बों में से एक बताया. उसने कहा कि यह पहली बार नहीं था जब उसने किसी फेस्टिवल में अपना स्टॉल लगाया हो. उनके मुताबिक, वह पहले भी कई जगह अपने फूड स्टॉल लगा चुकी है. उस दिन भी वह हिजाब पहनकर अपने कस्टमर्स की खिदमत कर रही थी. इसी दौरान फेस्टिवल के एक इंतजाम करने वाले ने उससे कहा कि वह अपना हिजाब उतार दे.
मुतास्सिरा का कहना है कि फूड फेस्टिवल में शामिल होने से पहले उन्हें कहीं भी यह नहीं बताया गया था कि मुसलमानों को आने या स्टॉल लगाने की इजाजत नहीं है. उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा, "अगर आपको इतनी परेशानी थी तो फिर हमसे पैसे लेकर स्टॉल लगाने की इजाजत क्यों दी गई? पहले हमसे फीस ली गई और बाद में हमें जाने के लिए कहा गया."
मुतास्सिरा ने यह भी दावा किया कि इस दौरान कुछ लोगों ने उनकी इजाजत के बिना उनकी तस्वीरें लीं और उनका वीडियो भी बनाया. उनके मुताबिक, यह रवैया बेहद तकलीफदेह था. उन्होंने कहा कि वह जैन समाज की मजहबी जज्बात का पूरा एहतराम करती हैं. इसी वजह से उनके स्टॉल पर रखे गए सभी खाने-पीने की चीजें बिना अंडे के और पूरी तरह वेजिटेरियन थे. उनका कहना था कि उन्होंने फूड फेस्टिवल की तमाम शर्तों और जज्बात का ख्याल रखा, लेकिन इसके बावजूद उनके साथ जिस तरह का सुलूक किया गया, वह किसी भी इंसान के साथ नहीं होना चाहिए.