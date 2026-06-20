/Mumbai News: पहले दाढ़ी-टोपी देखकर मुस्लिम व्यापारी पर हमला, फिर पीड़ित पर ही दर्ज हुआ मुकदमा

आरोपियों की जगह दुकानदार पर है दर्ज हो गया मुकदमा

रफत हुसैन ने पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं. रफत का कहना है कि थाने के ड्यूटी ऑफिसर ने बाहर जमा भीड़ की मौजूदगी से ही इनकार कर दिया. रफत ने आश्चर्य जताते हुए कहा कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों के थाने के बाहर मौजूद होने के बावजूद पुलिस इसे स्वीकार नहीं कर रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि यह पूरी घटना अचानक नहीं थी, बल्कि एक पूर्व-नियोजित साजिश का हिस्सा हो सकती है. रफत का कहना है कि महिलाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के बजाय पुलिस ने उनके खिलाफ ही एफआईआर दर्ज कर ली. इस बात को लेकर उन्होंने नाराजगी जताई और निष्पक्ष जांच की मांग की है. रफत हुसैन ने कहा कि उनका सबसे बड़ा अपराध केवल इतना है कि वह दाढ़ी और टोपी पहनते हैं. उन्होंने दावा किया कि इस घटना के बाद वह खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और उन्हें डर है कि भविष्य में कभी भी उन पर हमला हो सकता है.