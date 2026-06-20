/Mumbai News: पहले दाढ़ी-टोपी देखकर मुस्लिम व्यापारी पर हमला, फिर पीड़ित पर ही दर्ज हुआ मुकदमा

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Mumbai News: महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के जुहू इलाके में एथनिक डिजाइनर स्टूडियो के मालिक रफत हुसैन के साथ उनकी धार्मिक पहचान के आधार पर दुर्व्यवहार और मारपीट के आरोप लगे हैं. रफत हुसैन का आरोप है कि उन्हें उनकी दाढ़ी, टोपी और मुस्लिम पहचान की वजह से निशाना बनाया गया. मामले को लेकर उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है.
रफत हुसैन के मुताबिक, जुहू में मौजूद उनके 'मन्नत एथनिक डिजाइनर स्टूडियो' में चार महिलाएं शादी के कपड़े देखने के बहाने पहुंची थीं. उन्होंने बताया कि बातचीत के दौरान महिलाओं ने उनकी दाढ़ी और टोपी देखकर उनकी धार्मिक पहचान पर टिप्पणी करनी शुरू कर दी. रफत का आरोप है कि महिलाओं ने उन्हें मुस्लिम होने को लेकर अपमानजनक बातें कहीं और कहा, “तुम लोग ऐसे ही होते हो और गलत काम करते हो.”
थाने में घुसी भीड़
रफत हुसैन का दावा है कि इसके बाद स्थिति और बिगड़ गई. उनके मुताबिक, चारों महिलाएं आक्रामक हो गईं और धार्मिक टिप्पणियां करने के साथ-साथ उनके साथ मारपीट भी की. उन्होंने कहा कि अपनी सुरक्षा को खतरे में देखते हुए वह किसी तरह वहां से निकलकर सीधे सांता क्रूज पुलिस स्टेशन पहुंचे और पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराई. रफत का आरोप है कि जब वह पुलिस स्टेशन में मौजूद थे, तब महिलाओं के समर्थन में बड़ी संख्या में लोग थाने के बाहर इकट्ठा हो गए. उनके मुताबिक, करीब 150 लोगों की भीड़ ने पुलिस स्टेशन को घेर लिया था. उन्होंने यह भी दावा किया कि 25 से 30 युवक थाने के अंदर तक घुस आए और उन पर हमला करने की कोशिश की. हालांकि पुलिसकर्मियों ने हस्तक्षेप कर उन्हें सुरक्षित रखा.
आरोपियों की जगह दुकानदार पर है दर्ज हो गया मुकदमा
रफत हुसैन ने पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं. रफत का कहना है कि थाने के ड्यूटी ऑफिसर ने बाहर जमा भीड़ की मौजूदगी से ही इनकार कर दिया. रफत ने आश्चर्य जताते हुए कहा कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों के थाने के बाहर मौजूद होने के बावजूद पुलिस इसे स्वीकार नहीं कर रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि यह पूरी घटना अचानक नहीं थी, बल्कि एक पूर्व-नियोजित साजिश का हिस्सा हो सकती है. रफत का कहना है कि महिलाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के बजाय पुलिस ने उनके खिलाफ ही एफआईआर दर्ज कर ली. इस बात को लेकर उन्होंने नाराजगी जताई और निष्पक्ष जांच की मांग की है. रफत हुसैन ने कहा कि उनका सबसे बड़ा अपराध केवल इतना है कि वह दाढ़ी और टोपी पहनते हैं. उन्होंने दावा किया कि इस घटना के बाद वह खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और उन्हें डर है कि भविष्य में कभी भी उन पर हमला हो सकता है.