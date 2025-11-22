Advertisement
Zee SalaamIndian Muslim

Mumbai: खाली क्लासरूम में नमाज पढ़ना हिंदू संगठनों को नहीं आया रास, किया जमकर हंगामा

Mumbai News: मुंबई के कल्याण इलाके में एक कॉलेज के अंदर छात्रों ने खाली क्लास में नमाज अदा कर ली. इस दौरान किसी ने ऐसा करते हुए उनकी वीडियो बना ली. जिसके बाद हिंदू संगठनों ने जमकर हंगामा किया है.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Nov 22, 2025, 01:25 PM IST

AI GENERATED IMAGE
AI GENERATED IMAGE

Mumbai News: मुंबई के पास कल्याण इलाके में स्थित आइडियल कॉलेज में उस समय विवाद खड़ा हो गया, जब कॉलेज परिसर में कुछ छात्रों द्वारा नमाज़ अदा करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. वीडियो सामने आने के बाद छात्रों ने माफी मांगी और कॉलेज प्रशासन ने कहा कि इस मामले में उचित कार्रवाई की जाएगी.

वीडियो वायरल होने के बाद विवाद बढ़ा

शुरुआती जानकारी के मुताबिक, फ़ार्मेसी विभाग के कुछ छात्रों ने कॉलेज परिसर में एक खाली क्लासरूम में कुछ मिनटों के लिए नमाज़ पढ़ी, इसी दौरान किसी ने उनका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया. वीडियो वायरल होते ही विवाद बढ़ गया और विश्व हिंदू परिषद तथा बजरंग दल के कार्यकर्ता कॉलेज पहुंचकर प्रशासन से विरोध जताने लगे.

पुलिस को दी गई जानकारी

मामले की जानकारी Hill Line पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस तुरंत कॉलेज पहुंच गई और हालात का आंकलन किया गया. पुलिस ने कॉलेज प्रशासन की मांग का सम्मान करते हुए मामले को शांतिपूर्वक कॉलेज स्तर पर ही निपटाने की अनुमति दे दी है.

नमाज पढ़ने वाले छात्रों ने क्या कहा?

कॉलेज मैनेजमेंट ने संबंधित छात्रों को बातचीत के लिए बुलाया. छात्रों ने स्वीकार किया कि उन्होंने नमाज़ अदा की थी, लेकिन उनका किसी की भावना आहत करने या विवाद पैदा करने का कोई मकसद नहीं था. किसी भी तरह की गलतफहमी से बचने के लिए उन्होंने प्रशासन और स्टाफ से माफी मांगी है.

कॉलेज प्रशासन ने क्या कहा?

कॉलेज प्रशासन ने स्पष्ट किया कि परिसर में अनुशासन और संस्थान के नियमों का पालन अनिवार्य है. उन्होंने कहा कि कैंपस में किसी भी प्रकार की धार्मिक गतिविधि की अनुमति नहीं है. प्रशासन ने आश्वासन दिया कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सख्त निगरानी रखी जाएगी और छात्रों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.

Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं.

mumbai Mumbai News muslim news

