बकरीद से पहले मुंबई के मीरा रोड में बवाल, हिंदू-मुस्लिम गुटों में हाथापाई; जानें पूरा मामला

Mira Road Clash: मुंबई के मीरा रोड में बकरीद से पहले एक हाउसिंग सोसाइटी में बकरों के लिए बनाए गए शेड को लेकर हिंदू और मुस्लिम पक्ष के बीच विवाद हो गया. आरोप है कि शेड हटाए जाने के बाद दोनों पक्षों में कहासुनी और हाथापाई हुई. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.
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Mumbai News: मुंबई के मीरा रोड में बकरीद से पहले एक हाउसिंग सोसाइटी में बकरे की कुर्बानी को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि दो समुदायों के बीच तनाव और हाथापाई की स्थिति बन गई. घटना के बाद इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है. जानकारी के अनुसार, मीरा रोड स्थित पूनम क्लस्टर सोसाइटी में मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने बकरीद के मौके पर कुर्बानी के लिए बकरों को रखने हेतु एक अस्थायी शेड बनाया था. आरोप है कि सोसाइटी में रहने वाले कुछ हिंदू निवासियों और हिंदू संगठनों ने इसका विरोध किया. उनका कहना था कि सोसाइटी के भीतर इस तरह पशुओं को रखना और धार्मिक बलि की तैयारी करना सोसाइटी के नियमों के खिलाफ है.
स्थानीय लोगों की शिकायत के बाद नगर पालिका की टीम मौके पर पहुंची और बनाए गए शेड को तोड़ दिया. इसके बाद मामला शांत होता नजर आ रहा था, लेकिन रात में विवाद फिर बढ़ गया. आरोप है कि देर रात दोबारा शेड बनाने की कोशिश की गई, जिसके बाद दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए. पहले कहासुनी हुई और फिर स्थिति हाथापाई तक पहुंच गई. घटना के दौरान दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर हमला करने के आरोप लगाए हैं.
मुस्लिम पक्ष पर गंभीर आरोप
हिंदू पक्ष का दावा है कि विवाद के दौरान एक युवक पर ब्लेड से हमला किया गया, जबकि मुस्लिम पक्ष का कहना है कि वे केवल अपनी धार्मिक परंपरा के अनुसार कुर्बानी की तैयारी कर रहे थे और उन्होंने किसी नियम का उल्लंघन नहीं किया. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी है. सोसाइटी और आसपास के क्षेत्रों में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोका जा सके. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और पूरे मामले की जांच की जा रही है.
मुस्लिम पक्ष ने किया बड़ा दावा
मुस्लिम समुदाय के लोगों का कहना है कि वे कानून और प्रशासन के नियमों का सम्मान करते हैं और सरकार की गाइडलाइन के अनुसार ही कुर्बानी की रस्म पूरी करना चाहते हैं. वहीं हिंदू निवासियों का कहना है कि सोसाइटी के नियम सभी धर्मों और त्योहारों के लिए समान हैं और वे सोसाइटी परिसर में किसी भी तरह की पशु बलि या मवेशियों को रखने के खिलाफ हैं.