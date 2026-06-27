/मुहर्रम के जुलूस में निशाने पर थे हजारों लोग; 14,900 जहर वाले कैप्सूल बरामद, आरोपी गिरफ्तार

Muharram Poison Plot Feld: दुनिया भर में बीते शुक्रवार (26 जून) को यूम-ए-आशूरा के मौके पर मुहर्रम के जुलूस निकाले गए. इसी तरह भारत में भी अकीदतमंदों ने जुलूस निकाले और इस कड़ी में कई जगहों पर हाईटेंशन तारों में ताजिया के टकराने की वजह से कई लोगों की मौत हुई. वहीं, कई जगहों पर दो गुटों में टकराव भी हुए. इन सब के बीच महाराष्ट्र से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है. यहां एक व्यक्ति ने मुहर्रम में आए लगभग 30,000 लोगों को एक साथ मारने की साज़िश रची थी. लेकिन मुंबई पुलिस की सतर्कता से इतनी बड़ी साजिश नाकाम हो गई. पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने जहर वाले 14900 कैप्सूल जप्त किए हैं.