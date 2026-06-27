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मुहर्रम के जुलूस में निशाने पर थे हजारों लोग; 14,900 जहर वाले कैप्सूल बरामद, आरोपी गिरफ्तार

Muharram Poison Plot Feld: मुंबई पुलिस ने मुहर्रम के जुलूस को निशाना बनाने की कथित साजिश को नाकाम करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. पुलिस के अनुसार, उसके पास से बड़ी संख्या में जहर वाले कैप्सूल बरामद हुए हैं. मामले की जांच जारी है और आरोपी के मकसद का पता लगाने की कोशिश की जा रही है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jun 27, 2026, 09:05 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 09:05 PM IST
मुहर्रम के जुलूस में निशाने पर थे हजारों लोग; 14,900 जहर वाले कैप्सूल बरामद, आरोपी गिरफ्तार
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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