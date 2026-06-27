/मुहर्रम के जुलूस में निशाने पर थे हजारों लोग; 14,900 जहर वाले कैप्सूल बरामद, आरोपी गिरफ्तार

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Muharram Poison Plot Feld: दुनिया भर में बीते शुक्रवार (26 जून) को यूम-ए-आशूरा के मौके पर मुहर्रम के जुलूस निकाले गए. इसी तरह भारत में भी अकीदतमंदों ने जुलूस निकाले और इस कड़ी में कई जगहों पर हाईटेंशन तारों में ताजिया के टकराने की वजह से कई लोगों की मौत हुई. वहीं, कई जगहों पर दो गुटों में टकराव भी हुए. इन सब के बीच महाराष्ट्र से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है. यहां एक व्यक्ति ने मुहर्रम में आए लगभग 30,000 लोगों को एक साथ मारने की साज़िश रची थी. लेकिन मुंबई पुलिस की सतर्कता से इतनी बड़ी साजिश नाकाम हो गई. पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने जहर वाले 14900 कैप्सूल जप्त किए हैं.
मुहर्रम के जुलूस के दौरान एक शख्स कुछ दवाई जैसी चीज बेच रहा था. यहां सलमान सैयद नाम के एक व्यक्ति की तबीयत इस गोली को खाने से खराब हो गई. वहीं, पुलिस ने इस मामले के आरोपी फ़ैयाज़ को गिरफ्तार कर लिया. इस व्यक्ति के पास से आधार, पासपोर्ट जप्त किया गया है. पुलिस ने बताया कि इस मुहर्रम को टारगेट करने और लोगों को हानि पहुंचाने के लिए जिंक फास्फाइड वाली गोली बाँट रहा था. पुलिस ने बताया कि जुलूस में शामिल हुए लोगों को टारगेट करने का प्लान था.
मुंबई पुलिस की सतर्कता ने टाला बड़ा हादसा
हैरानी की बात यह है कि आरोपी अनपढ़ नहीं है, बल्कि उसने BBA की पढ़ाई की है और उसका पेंट का बिज़नेस है. मुंबई पुलिस की सतर्कता से बड़ा हादसा टला दिया, पुलिस ने आरोपी को दबोच लिया है और इस मामले की जांच जारी है. अभी तक इस साजिश के पीछे आरोपी का मोटिव क्या था और यह स्पष्ट नहीं हुआ है.
पुलिस ने जब्त किए जहर वाले 14900 कैप्सूल
आरोपी फैयाज प्रेमजी पुणे के विमान नगर का है. उसने 15 दिन पहले डोंगरी में किराए का घर लिया था. आरोपी ने 50 किलो जिंक फास्फाइड ऑर्डर किया और कुछ दिनों से अपने रहने के ठिकाने पर एक-एक ग्राम ज़हर डालकर मुहर्रम को निशाना बनाने के लिए गोली बना रहा था, ताकि उस जहर वाली गोली को मुहर्रम के जुलूस में आए लोगों में बांटकर उन्हें नुकसान पहुंचाए. पुलिस ने जहर वाले 14900 कैप्सूल जब्त किया.
फैयाज के टार्गेट पर थे 30000 लोग!
आरोपी फैयाज साल 2025 में ईरान, इराक गया था, हालांकि वहां जाने की वजह का अभी पता नहीं चल सका है. कथित तौर पर आरोपी फैयाज के टार्गेट पर 30000 लोग थे, लेकिन वह जहर वाले कैप्सूल डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाया. मुंबई पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है.