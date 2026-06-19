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शादी के कपड़ों के बहाने शोरूम पहुंचीं महिलाएं, फिर जुटे चरमपंथी; मुस्लिम बुजुर्ग की आपबीती सुन सहम जाएंगे

Mumbai Muslim Shopkeeper Harassment Case: देश के कई राज्यों के बाद अब मुंबई में भी इस्लामोफोबिया और मुसलमानों के खिलाफ नफरत की आग पहुंच चुकी है. इसी तरह की एक घटना में जुहू में देखने को मिली, जब मुस्लिम दुकानदार के साथ बहुसंख्यक समुदाय की कुछ महिलाओं के साथ लगभग 150 लोगों की भीड़ ने बदसलूकी की, और आपत्तिजनक नारे लगाकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की.

Written ByRaihan Shahid
Published: Jun 19, 2026, 10:07 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 10:10 PM IST
शादी के कपड़ों के बहाने शोरूम पहुंचीं महिलाएं, फिर जुटे चरमपंथी; मुस्लिम बुजुर्ग की आपबीती सुन सहम जाएंगे
Image Credit: जुहू में मुस्लिम बुजुर्ग दुकानदार से बदसलूकी और मारपीट की कोशिश (PC-Mumbai TV)

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