राज्य चुनें
Mumbai News Today: भारत की पहचान हमेशा उसकी विविधता, भाईचारे और अलग-अलग समुदायों के साथ मिलकर रहने की संस्कृति रही है. हालांकि, हालिया दिनों कई राज्यों में मुसलमानों को उनके मजहबी पहचान की वजह से निशाना बनाया जा रहा है, और उनके साथ हिंसा की भी घटनाएं भी सामने आई हैं. कुछ असामाजिक तत्व लगातार लगातार सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं.
इसी तरह की घटना देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से सामने आई है, जहां एक मुस्लिम बुजुर्ग को चरमपंथियों की भीड़ ने प्रताड़ित किया. इतना ही नहीं, जब उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस से की तो उनका रवैया भी हैरान करने वाला था. इस घटना की कई वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है.
यह पूरा मामला मुंबई के जुहू इलाके की है, जहां एक बुजुर्ग मुस्लिम दुकानदार ने कुछ महिलाओं और बाद में बड़ी भीड़ के जरिये परेशान किए जाने का आरोप लगाया है. पीड़ित के मुताबिक, बहुसंख्यक समुदाय की महिलाओं और भीड़ ने शनिवार (13 जून) को उनके साथ बदसलूकी की. पीड़ित दुकानदार राफत हुसैन ने दावा किया कि उन्हें उनकी मजहबी पहचान की वजह से निशाना बनाया गया.
राफत हुसैन जुहू में मन्नत एथनिक डिज़ाइनर नाम से एक कपड़ों का शोरूम चलाते हैं. उन्होंने बताया कि शनिवार दोपहर करीब साढ़े तीन बजे चार महिलाएं उनके शोरूम में आईं. महिलाओं ने कहा कि उनके घर में शादी है और उन्हें शादी के लिए शेरवानी चाहिए. इसके बाद उन्होंने दूसरे कपड़े भी दिखाने के लिए कहा.
राफत हुसैन के मुताबिक, शुरुआत में बातचीत सामान्य थी, लेकिन कुछ देर बाद महिलाओं की भाषा और व्यवहार बदलने लगा. उन्होंने कहा कि बातचीत के दौरान महिलाओं ने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना शुरू किया, जिससे उन्हें शक होने लगा कि उनके साथ कुछ गलत होने वाला है. उनका आरोप है कि अचानक चारों महिलाएं खड़ी हो गईं और उनके साथ बदसलूकी करने लगीं.
पीड़ित राफत हुसैन के मुताबिक, महिलाओं ने उनसे कहा कि वे मुस्लिम हैं और उनका रहन-सहन और काम करने का तरीका गलत है. स्थिति बिगड़ती देख राफत हुसैन वहां से निकलकर सीधे नजदीकी पुलिस थाने पहुंच गए. उन्होंने ड्यूटी पर मौजूद पुलिसकर्मियों को पूरी घटना की जानकारी दी. उनका दावा है कि महज 20 से 25 मिनट के भीतर करीब 150 लोगों की भीड़ पुलिस थाने के बाहर जमा हो गई.
राफत हुसैन का कहना है कि भीड़ ऐसे नारे लगा रही थी, जो आजकल देश के अलग-अलग हिस्सों में सुनाई देते हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जा रही थी, तभी भीड़ में शामिल कुछ लोग पुलिस थाने के अंदर घुसने की कोशिश करने लगे. उन्होंने दावा किया कि करीब 20 से 25 नौजवान पुलिस थाने के अंदर तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे और उन पर हमला करना चाहते थे.
हुसैन का आरोप है कि हमलावरों के खिलाफ कार्रवाई होने के बजाय उन्हीं महिलाओं ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी. उन्होंने बताया कि जब वह पुलिस थाने के अंदर छिपे हुए थे, तब उन्होंने ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान को फोन कर मदद मांगी. राफत हुसैन का आरोप है कि इसके बाद भी पुलिस का रवैया उदासीन बना रहा.
उन्होंने कहा कि वारिस पठान को पूरी स्थिति बताने के बावजूद एक पुलिस अधिकारी ने यह कहा कि बाहर कोई भीड़ मौजूद नहीं है, जबकि उनके मुताबिक 100 से 150 लोग खुलेआम नारे लगा रहे थे. राफत हुसैन ने यह भी आरोप लगाया कि संबंधित पुलिस अधिकारी ने सही जानकारी नहीं दी. इसके अलावा उन्होंने पार्टी नेता इम्तियाज जलील से भी संपर्क किया. इम्तियाज जलील ने डीसीपी से बात करने की बात कही.
घटना के बाद राफत हुसैन ने अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की है. उनका कहना है कि अब उन्हें अपने ही शोरूम में खड़े होने से डर लगता है. उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं पता कि कब कौन आ जाए और उनके साथ कोई बड़ी घटना हो जाए. पीड़ित हुसैन ने कहा कि उनका गुनाह सिर्फ इतना है कि वह जुहू में अपने शोरूम में दाढ़ी और टोपी पहनकर बैठे थे. उन्होंने यह भी दावा किया कि यह पूरी घटना पहले से सुनियोजित लगती है.
उनका कहना है कि देशभर में मुस्लिम समुदाय से जुड़े हालात को देखते हुए उन्हें लगता है कि यह घटना पहले से तय योजना का हिस्सा थी. उन्होंने सवाल उठाया कि अगर महिलाएं सिर्फ शादी के कपड़े खरीदने आई थीं, तो फिर इतनी बड़ी भीड़ अचानक कैसे इकट्ठा हो गई.
राफत हुसैन का दावा है कि उन्हें नुकसान पहुंचाने के इरादे से यह सब किया गया था, लेकिन समय रहते पुलिस थाने पहुंच जाने की वजह से वह बच गए. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों में नाराजगी देखने को मिली है.