घटना के बाद राफत हुसैन ने अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की है. उनका कहना है कि अब उन्हें अपने ही शोरूम में खड़े होने से डर लगता है. उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं पता कि कब कौन आ जाए और उनके साथ कोई बड़ी घटना हो जाए. पीड़ित हुसैन ने कहा कि उनका गुनाह सिर्फ इतना है कि वह जुहू में अपने शोरूम में दाढ़ी और टोपी पहनकर बैठे थे. उन्होंने यह भी दावा किया कि यह पूरी घटना पहले से सुनियोजित लगती है.