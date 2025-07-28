ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर मंदिर दावा; मुस्लिम तंजीम ने जज तक पर उठाए सवाल

Ajmer Sharif Dargah News: हिंदुस्तान की गंगा-जमुनी तहजीब की पहचान मानी जाने वाली अजमेर शरीफ दरगाह, जहां सदियों से मजहब, जाति और सरहद से ऊपर उठकर लोग अमन और मोहब्बत की दुआ मांगते रहे हैं. आज एक बार फिर विवाद के केंद्र में आ गई है. सूफी संत हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की यह दरगाह न सिर्फ भारत, बल्कि पूरी दुनिया में भाईचारे और इंसानियत की मिसाल मानी जाती है. ऐसे में दरगाह को लेकर मंदिर होने का दावा और अदालत में सर्वे की मांग ने सियासी और सामाजिक हलकों में हलचल मचा दी है. अब इस मुद्दे पर मुस्लिम संगठनों ने खुलकर मोर्चा खोल दिया है.

मुंबई, महाराष्ट्र की मुस्लिम तंजीम "हजरत ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेयर एसोसिएशन" ने अजमेर शरीफ दरगाह को शिव मंदिर बताने वाले राजवर्धन सिंह परमार और विष्णु गुप्ता के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. तंजीम ने भारत के राष्ट्रपति के नाम एक पत्र लिखकर न सिर्फ इन दोनों लोगों, बल्कि अजमेर सेशन कोर्ट में उनकी दरख्वास्त मंजूर करने वाले जज के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की है.

एसोसिएशन के सचिव मोहम्मद यूसुफ अंसारी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की स्पष्ट पाबंदी के बावजूद अजमेर सेशन कोर्ट ने नई याचिका स्वीकार कर ली, जो सीधे तौर पर शीर्ष अदालत के आदेश की अवहेलना है. उनका कहना है कि राजवर्धन सिंह परमार पहले से ही विवादित शख्स है और उसके खिलाफ कई थानों में गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं. इसके बावजूद उसे अदालत से राहत मिलना सवाल खड़े करता है.

मोहम्मद यूसुफ अंसारी ने कहा कि राजस्थान हमेशा से अमन, भाईचारे और इंसानियत की धरती रही है. ऐसे में बाहर की रियासतों से आए आपराधिक प्रवृत्ति के लोग यहां आकर हिंदू-मुस्लिम एकता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि अजमेर शरीफ दरगाह को लेकर किया गया मंदिर का दावा पूरी तरह झूठा है और इसका मकसद सिर्फ नफरत फैलाना और समाज को बांटना है.

तंजीम का कहना है कि अजमेर शरीफ दरगाह भारत सरकार के अधीन है और देश के संविधान के तहत संरक्षित है. इसके बावजूद महाराणा प्रताप सेना और हिंदू सेना जैसे संगठनों की ओर से अदालत में शिव मंदिर होने का दावा करना कानून और संविधान दोनों की भावना के खिलाफ है. यूसुफ अंसारी ने राजवर्धन सिंह परमार को भूमाफिया और आपराधिक प्रवृत्ति का शख्स बताते हुए कहा कि उसके खिलाफ रेप, धोखाधड़ी और अन्य संगीन मामलों में केस दर्ज हैं.

एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि अगर 24 घंटे के भीतर राजवर्धन सिंह परमार और विष्णु गुप्ता के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं की गई, तो वे इस मामले को हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएंगे. साथ ही उन्होंने यह भी जानकारी दी कि 28 जनवरी को उनकी तंजीम राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात कर इस पूरे मामले पर बातचीत करेगी.

