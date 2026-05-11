"मुल्ला का खाना सबके लिए"; मुस्लिम नौजवान ने पेश की इंसानियत की मिसाल, नफरतियों को दिया करारा जवाब

Mumbai News: देश में भर सांप्रदायिक हिंसा और नफरत चरम पर है. दक्षिणपंथी संगठन मुसलमानों को लगातार उनके मजहब की वजह से अपमानित करने का कोई मौका नहीं छोड़ते है. हालिया दिनों इसी तरह की एक वीडियो सोशल मीडिया पर देखने को मिली जब हिंदूवादी संगठन के एक नेता ने मुस्लिम शख्स से खाने की थाली छीन ली.

नफरत और हिंसा के बीच आर्थिक राजधानी मुंबई से इंसानियत की एक ऐसी तस्वीर सामने आई है, जिसने लोगों का दिल जीत लिया है. कुछ दिन पहले एक वीडियो को लेकर विवाद खड़ा हुआ था, जिसमें हिंदू रक्षा दल के प्रमुख पिंकी चौधरी एक गरीब शख्स से उसकी पहचान पूछकर खाने की थाली छीनते दिखाई पड़ा था. इस घटना की आम जनमानस से लेकर सोशल मीडिया तक पर लोगों ने खूब आलोचना की.

इस घटना के बाद अब मुंबई के एक मुस्लिम नौजवान ने ऐसा कदम उठाया, जिसकी सोशल मीडिया पर खूब तारीफ हो रही है. नौजवान ने सभी मजहब के लोगों के लिए मुफ्त भोजन वितरण अभियान शुरू किया. उसने साफ संदेश दिया कि "मुल्ला का खाना सबके लिए है." इस अभियान के दौरान जरूरतमंद लोगों को नाश्ता, फल और पानी बांटा गया. खास बात यह रही कि खाना बांटते समय किसी का मजहब या नाम नहीं पूछा गया.

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सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में भोजन बांटने वाला नौजवान एक शख्स से कहता दिखाई देता है, "यह इंसानियत है, बेफिक्र होकर खाइए." बताया जा रहा है कि जिस शख्स को वह खाना दे रहा था, उसका नाम भगवान था. इस वीडियो को लोग सांप्रदायिक नफरत के बीच भाईचारे और इंसानियत की मिसाल बता रहे हैं.

दरअसल, यह पूरा मामला हिंदू रक्षा दल के प्रमुख भूपेंद्र तोमर उर्फ पिंकी चौधरी के एक पुराने वीडियो के बाद सामने आया है. वायरल वीडियो में पिंकी चौधरी यह कहते सुनाई दे रहा है कि "हम मुल्लाओं को खाना नहीं देंगे, चाहे किसी को बुरा लगे. कोई मुसलमान खाना न खाए. सिर्फ हिंदू आएं." इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर पिंकी चौधरी को काफी आलोचना झेलनी पड़ी.

यह पहली बार नहीं है, जब पिंकी चौधरी ने विवादित बयान दिया हो और मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला हो. पिंकी चौधरी पर अक्सर मुसलमानों के खिलाफ विवादित और अपमानजनक बयान देने के आरोप लगते रहे हैं. गाजियाबाद में एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान पिंकी चौधरी ने मुसलमानों को लेकर विवादित बयान दिया था.

पिंकी ने मुस्लिम फौजियों पर भी संगीन इल्जाम लगाए थे, और कहा था कि पाकिस्तान के साथ जंग में मुस्लिम फौजियों ने हथियार डाल दिये थे. इतना ही नहीं, उसने लोगों से अपील की थी कि मुसलमानों को अपने इलाके में घर न खरीदने दें. साल 2025 में पिंकी और उसके संगठन ने गाजियाबाद के शालीमार गार्डन इलाके में तलवारें बांटी थीं. इसको लेकर काफी विवाद भी हुआ था.

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