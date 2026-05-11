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Zee SalaamIndian Muslimमुल्ला का खाना सबके लिए; मुस्लिम नौजवान ने पेश की इंसानियत की मिसाल, नफरतियों को दिया करारा जवाब

"मुल्ला का खाना सबके लिए"; मुस्लिम नौजवान ने पेश की इंसानियत की मिसाल, नफरतियों को दिया करारा जवाब

Mumbai Muslim Youth set Humanity Example: देश में बढ़ते सांप्रदायिक तनाव के बीच मुंबई के एक मुस्लिम नौजवान ने इंसानियत की मिसाल पेश की है. उसने बगैर मजहब पूछे बड़ी संख्या में गरीबों को मुफ्त भोजन अभियान चलाकर खाना खिलाया, और जरूरतमंदों को फल और पानी भी दिया. 

 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: May 11, 2026, 11:44 PM IST

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मुंबई में मुस्लिम शख्स ने पेश की इंसानियत और भाईचारे की मिसाल
मुंबई में मुस्लिम शख्स ने पेश की इंसानियत और भाईचारे की मिसाल

Mumbai News: देश में भर सांप्रदायिक हिंसा और नफरत चरम पर है. दक्षिणपंथी संगठन मुसलमानों को लगातार उनके मजहब की वजह से अपमानित करने का कोई मौका नहीं छोड़ते है. हालिया दिनों इसी तरह की एक वीडियो सोशल मीडिया पर देखने को मिली जब हिंदूवादी संगठन के एक नेता ने मुस्लिम शख्स से खाने की थाली छीन ली. 

नफरत और हिंसा के बीच आर्थिक राजधानी मुंबई से इंसानियत की एक ऐसी तस्वीर सामने आई है, जिसने लोगों का दिल जीत लिया है. कुछ दिन पहले एक वीडियो को लेकर विवाद खड़ा हुआ था, जिसमें हिंदू रक्षा दल के प्रमुख पिंकी चौधरी एक गरीब शख्स से उसकी पहचान पूछकर खाने की थाली छीनते दिखाई पड़ा था. इस घटना की आम जनमानस से लेकर सोशल मीडिया तक पर लोगों ने खूब आलोचना की.

इस घटना के बाद अब मुंबई के एक मुस्लिम नौजवान ने ऐसा कदम उठाया, जिसकी सोशल मीडिया पर खूब तारीफ हो रही है. नौजवान ने सभी मजहब के लोगों के लिए मुफ्त भोजन वितरण अभियान शुरू किया. उसने साफ संदेश दिया कि "मुल्ला का खाना सबके लिए है." इस अभियान के दौरान जरूरतमंद लोगों को नाश्ता, फल और पानी बांटा गया. खास बात यह रही कि खाना बांटते समय किसी का मजहब या नाम नहीं पूछा गया.

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यह भी पढ़ें: भोपाल में हिंदू संगठनों का कहर, मुस्लिम लड़के को पीटा, गोबर पोता फिर अर्धनग्न कर निकाला जुलूस

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में भोजन बांटने वाला नौजवान एक शख्स से कहता दिखाई देता है, "यह इंसानियत है, बेफिक्र होकर खाइए." बताया जा रहा है कि जिस शख्स को वह खाना दे रहा था, उसका नाम भगवान था. इस वीडियो को लोग सांप्रदायिक नफरत के बीच भाईचारे और इंसानियत की मिसाल बता रहे हैं.

दरअसल, यह पूरा मामला हिंदू रक्षा दल के प्रमुख भूपेंद्र तोमर उर्फ पिंकी चौधरी के एक पुराने वीडियो के बाद सामने आया है. वायरल वीडियो में पिंकी चौधरी यह कहते सुनाई दे रहा है कि "हम मुल्लाओं को खाना नहीं देंगे, चाहे किसी को बुरा लगे. कोई मुसलमान खाना न खाए. सिर्फ हिंदू आएं." इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर पिंकी चौधरी को काफी आलोचना झेलनी पड़ी.

यह पहली बार नहीं है, जब पिंकी चौधरी ने विवादित बयान दिया हो और मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला हो. पिंकी चौधरी पर अक्सर मुसलमानों के खिलाफ विवादित और अपमानजनक बयान देने के आरोप लगते रहे हैं. गाजियाबाद में एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान पिंकी चौधरी ने मुसलमानों को लेकर विवादित बयान दिया था. 

पिंकी ने मुस्लिम फौजियों पर भी संगीन इल्जाम लगाए थे, और कहा था कि पाकिस्तान के साथ जंग में मुस्लिम फौजियों ने हथियार डाल दिये थे. इतना ही नहीं, उसने लोगों से अपील की थी कि मुसलमानों को अपने इलाके में घर न खरीदने दें. साल 2025 में पिंकी और उसके संगठन ने गाजियाबाद के शालीमार गार्डन इलाके में तलवारें बांटी थीं. इसको लेकर काफी विवाद भी हुआ था. 

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Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

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