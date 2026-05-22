मुंबई में सालों पुरानी मस्जिद पर गरजा बुलडोजर, विरोध करने पर पुलिस ने बरसाई लाठियां!

Mumbai News Today: भारतीय जनता पार्टी (BJP) शासित राज्यों अल्पसंख्यक इलाकों, उनके धार्मिक स्थलों और मदरसों पर बुलडोजर कार्रवाई थमने का नाम नहीं ले रही है. इसी कड़ी में अब देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के बांद्रा इलाके में रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया. इस मौके पर हंगामा खड़ा हो गया.

गुरुवार (21 मई) को जिन बुलडोजरों को प्रशासन अवैध निर्माण हटाने का जरिया बता रहा है, उन्हीं के बीच एक मस्जिद को गिराए जाने की खबर से इलाके में नाराजगी फैल गई. स्थानीय लोगों का कहना है कि कार्रवाई के नाम पर गरीबों की झोपड़ियों और इबादतगाहों को निशाना बनाया गया, जबकि प्रशासन इसे अदालत के आदेश का पालन बता रहा है.

मिली जानकारी के मुताबिक, बांद्रा रेलवे स्टेशन के पास पश्चिम रेलवे ने बड़े पैमाने पर अतिक्रमण विरोधी अभियान शुरू किया. इस दौरान सैकड़ों झोपड़ियों के साथ एक मस्जिद को भी अवैध निर्माण बताते हुए तोड़ना शुरू कर दिया गया. जैसे ही कार्रवाई आगे बढ़ी तो प्रभावित परिवारों के साथ बड़ी संख्या में लोग विरोध के लिए जमा हो गए. इससे इलाके में तनाव फैल गया.

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विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों और पुलिस के बीच झड़प भी हुई. हालात बिगड़ने पर पुलिस ने भीड़ को हटाने के लिए लाठीचार्ज किया. इस दौरान कई प्रदर्शनकारी घायल हो गए. प्रशासन का कहना है कि कार्रवाई के दौरान करीब 50 से 60 लोग मौके पर इकट्ठा हुए थे और उन्होंने तोड़फोड़ रोकने की कोशिश की. पुलिसिया कार्रवाई और बुलडोजर एक्शन की कई वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है.

पुलिस का दावा है कि झड़प के दौरान कुछ लोगों ने सुरक्षाकर्मियों पर पथराव भी किया. इसके बाद इलाके में सुरक्षा और बढ़ा दी गई. अधिकारियों के मुताबिक, पूरे क्षेत्र में एक हजार से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं.

हैरान करने वाली बात यह कि स्थानीय मुस्लिम समुदाय के लोगों ने आरोप लगाया है कि कार्रवाई के बाद पुलिस आसपास की बस्तियों में तलाशी अभियान चला रही है. लोगों का कहना है कि पुलिस घर-घर जाकर लोगों की पहचान कर रही है और गिरफ्तार करके अपने साथ ले जा रही है. प्रशासन की ओर से प्रदर्शन में शामिल लोगों की पहचान के लिए चेहरा पहचान तकनीक और लोकल इंटलीजेंस की जानकारी का इस्तेमाल किए जाने की बात कही गई है.

रेलवे अधिकारियों के मुताबिक, यह अभियान बंबई हाईकोर्ट के निर्देश पर चलाया जा रहा है. इस कार्रवाई के संबंध में वेस्ट रेलवे का कहना है कि बांद्रा स्टेशन के पास लगभग 500 झोपड़ियों को हटाने की योजना है, जिनमें से करीब 18 फीसदी हिस्से को खाली कराया जा चुका है.

अधिकारियों का कहना है कि पांच दिन तक चलने वाली इस कार्रवाई का मकस रेलवे की करीब 5 हजार 300 वर्ग मीटर जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराना है. प्रशासन के मुताबिक, इस जमीन का इस्तेमाल भविष्य की रेलवे प्रोजेक्ट और सुरक्षा क्षेत्र के विस्तार के लिए किया जाएगा.

रेलवे ने बताया कि खाली कराई गई जमीन का इस्तेमाल बांद्रा टर्मिनस के विस्तार में किया जाएगा. योजना के तहत बहुमंजिला इमारतें, अतिरिक्त प्लेटफॉर्म और रखरखाव से जुड़ी सुविधाएं तैयार की जानी हैं. वेस्ट रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी विनीत अभिषेक ने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया कि यह अभियान 23 मई तक जारी रहेगा.

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