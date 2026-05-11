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बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में पुलिस विभाग का एक्शन, डेढ़ साल बाद सुरक्षा में तैनात रहा कॉन्स्टेबल बर्खास्त

Baba Siddique Security Guard Dismissed from Service: बहुचर्चिच बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के करीब डेढ़ साल से ज्यादा वक्त के बाद मुंबई पुलिस ने इस मामले में बड़ी कार्रवाई की. बाबा सिद्दीकी की सुरक्षा में तैनात रहे एक कॉन्स्टेबल को पुलिस डिपार्टमेंट ने नौकरी से निकाल दिया है. 

 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: May 11, 2026, 06:42 PM IST

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बाबा सिद्दीकी (फाइल फोटो)
बाबा सिद्दीकी (फाइल फोटो)

Baba Siddique Murder Case Update: महाराष्ट्र के चर्चित नेता बाबा सिद्दीकी की 12 अक्टूबर 2024 को मुंबई में दिनदाहड़े हत्या कर दी गई थी. बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में लॉरेस बिश्नोई गैंग के 27 आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है. इस हत्याकांड के लगभग डेढ़ साल बाद पुलिस विभाग के भीतर भी बड़ी कार्रवाई की गई है. 

जिस सुरक्षा घेरे को उनकी जान की हिफाजत करनी थी, उसी में लापरवाही पाए जाने के बाद मुंबई पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए उनके बॉडीगार्ड को सेवा से बाहर कर दिया है. इस फैसले ने एक बार फिर उस सनसनीखेज हत्या की याद ताजा कर दी है, जिसने न सिर्फ पूरे महाराष्ट्र बल्कि पूरे देश की सियासत को हिला दिया था.

कॉन्सटेबल सोनावणे नौकरी से बर्खास्त
मिली जानकारी के मुताबिक, मुंबई पुलिस ने ड्यूटी में लापरवाही बरतने के आरोप में कॉन्स्टेबल श्याम सोनावणे को नौकरी से बर्खास्त कर दिया है. श्याम सोनावणे मुंबई पुलिस की सुरक्षा शाखा में तैनात थे और बाबा सिद्दीकी की सिक्योरिटी की ड्यूटी पर लगाए गए थे.

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बता दें, बाबा सिद्दीकी की 12 अक्टूबर 2024 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. यह हमला बांद्रा इलाके में उनके विधायक बेटे जीशान सिद्दीकी के कार्यालय के बाहर हुआ था. रिपोर्ट्स के मुताबिक, तीन हमलावरों ने उन पर गोलियां चलाईं, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी. इस घटना के बाद पूरे राज्य में हड़कंप मच गया था और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठे थे.

नौकरी पर लापरवाही बरतने के आरोप
घटना के बाद कॉन्स्टेबल श्याम सोनावणे को सस्पेंड कर डिपार्टमेंटल जांच शुरू की गई थी. जांच में उन्हें ड्यूटी में लापरवाही का दोषी पाया गया. इसके बाद पुलिस विभाग की ओर से उन्हें वजह बताओ नोटिस जारी किया गया था. नोटिस में पूछा गया था कि उन्हें नौकरी से क्यों न हटाया जाए? बाद में विभाग ने उन्हें बर्खास्तगी पत्र जारी कर दिया, जिसे उन्होंने 2 मई को स्वीकार कर लिया. अब उन्हें आधिकारिक रूप से नौकरी से हटा दिया गया है.

बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में कहां तक पहुंची कार्रवाई?
दूसरी तरफ, बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में कानूनी कार्रवाई जारी है. कुछ समय पहले मुंबई की स्पेशल कोर्ट ने इस मामले में 27 आरोपियों के खिलाफ महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण कानून (MCOCA) और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की अलग-अलग धाराओं के तहत आरोप तय किए हैं. आरोपियों पर हत्या, अवैध हथियार रखने और अन्य गंभीर अपराधों से जुड़ी धाराएं लगाई गई हैं.

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Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

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