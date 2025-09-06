मुंबई को 400 kg बारूद से दहलाने की दी थी धमकी, पुलिस ने आरोपी अश्विनी कुमार को दबोचा

Maharashtra News: महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी का त्योहार जोरदार तरीके से मनाया जाता है, लेकिन इस मौके का फायदा उठाते हुए अश्विनी कुमार सुप्रा नामक एक फिरकापरस्त व्यक्ति मुंबई के लोगों में खौफ भरना चाहता था. अश्विनी कुमार सुप्रा ने मुंबई ट्रैफिक पुलिस की व्हाट्सएप हेल्पलाइन पर आतंकवादी हमले की धमकी देते हुए एक मैसेज भेजा.

मुंबई पुलिस को यह धमकी भरा मैसेज बीते गुरुवार (4 सितंबर) को लश्कर-ए-जिहादी नामक संगठन के नाम से मिला, जिसके मुंबई पुलिस चौकन्ना हो गई. पुलिस ने जांच करने के बाद धमकी भरे मैसेज भेजने वाले मुल्जिम अश्विनी कुमार को नोएडा से दबोच लिया. मुल्जिम अश्विनी कुमार बिहार का रहने वाला एक व्यापारी है. अश्विनी के साथ उसके एक सहयोगी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.

मुल्जिम अश्विनी कुमार सुप्रा ने धमकी भरे मैसेज में लिखा था कि मुंबई में 14 पाकिस्तानी आतंकवादी, 34 वाहनों में 400 किलोग्राम आरडीएक्स लेकर मुंबई में घुस आए हैं और उनका टार्गेट "एक करोड़ लोगों की हत्या" करना है. वहीं, संयुक्त पुलिस आयुक्त राजीव नारायण मिश्रा ने इस मामले में मदद के लिए नोएडा पुलिस आयुक्त लक्ष्मी सिंह से संपर्क किया, जिसके बाद एक विशेष टीम ने नोएडा सेक्टर 79 से मुल्जिम अश्विनी कुमार को गिरफ्तार कर लिया और मुल्जिम अश्विनी कुमार को नोएडा पुलिस ने मुंबई पुलिस को सौंप दिया.

गौरतलब है कि मुल्जिम अश्विनी ने पुलिस को धमकी भरे मैसेज भेजने के बाद शातिर तरीके से अपने मोबाइल फोन बंद कर दिया था, लेकिन किराने की दुकान के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मुल्जिम अश्विनी कुमार को पता लग गया. वहीं, संदेश भेजने में मदद करने और उसे सिम कार्ड उपलब्ध कराने के इल्जाम में एक अन्य व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया.

इस मामले की जानकारी आतंकवाद निरोधी दस्ते (ATS) को भी दे दी गई है. वहीं, मुल्जिम अश्विनी कुमार पर भारतीय दंड संहिता की धारा के गंभीर धारोओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.