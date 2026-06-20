मुंबई में दिसंबर में होगा सामूहिक निकाह आयोजित

बैठक में एक और बड़ा ऐलान किया गया. कुरैशी जमात ने दिसंबर 2026 में मुंबई में सामूहिक निकाह आयोजित करने का ऐलान किया है. इसका फायदा खासतौर पर उन परिवारों को मिलेगा, जो आर्थिक परेशानियों की वजह से अपने बेटे-बेटियों की शादी नहीं कर पा रहे हैं. ऐसे जरूरतमंद लोगों को हर मुमकिन मदद देने का भरोसा भी दिया गया है.