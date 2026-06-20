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दहेज के खिलाफ कुरैशी जमात का बड़ा ऐलान, मुंबई में होगा सामूहिक निकाह; सभी मुस्लिम बिरादरी को न्योता

Sunnah Nikah Campaign in Mumbai: मुंबई में कुरैशी जमात ने शादियों में दहेज और फिजूलखर्ची के खिलाफ बड़ा कदम उठाया है. जमात ने आसान और सुन्नत के मुताबिक निकाह कराने का फैसला लिया है, दिसंबर 2026 में सामूहिक निकाह आयोजित होगा, जिसमें सभी मुस्लिम बिरादरी के जरूरतमंद परिवार शामिल हो सकेंगे.

Edited By:Raihan Shahid
Published: Jun 20, 2026, 10:35 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 10:41 PM IST
दहेज के खिलाफ कुरैशी जमात का बड़ा ऐलान, मुंबई में होगा सामूहिक निकाह; सभी मुस्लिम बिरादरी को न्योता
Image Credit: (प्रतीकात्मक एआई तस्वीर)

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