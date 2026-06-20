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Mumbai News Today: आज के दौर में जहां शादियां दिखावे, फिजूलखर्ची और दहेज की भारी मांग की वजह से मुश्किल होती जा रही हैं. वहीं, मुंबई में कुरैशी जमात ने एक ऐसी पहल शुरू की है, जिसका मकसद निकाह को आसान, सादा और इस्लामी तरीके के मुताबिक बनाना है. जमात ने साफ संदेश दिया है कि शादी बोझ नहीं, बल्कि एक आसान और पाक रिश्ता होना चाहिए.
इसी मकसद से मुंबई में कुरैशी जमात की एक अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें निकाह से जुड़ी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गईं. बैठक का खास मकसद दहेज जैसी सामाजिक बुराई को खत्म करना और इस्लाम के बताए रास्ते पर चलकर निकाह को आसान बनाना था.
इस्लाम आसान निकाह की देता है तालीम
बैठक में सबसे बड़ा फैसला यह लिया गया कि निकाह में दहेज की कोई जगह नहीं होगी. जमात ने कहा कि इस्लाम हमेशा आसान निकाह की तालीम देता है, इसलिए आगे होने वाले निकाह सादगी और आसानी के साथ कराए जाएंगे. परिवारों पर किसी तरह का आर्थिक बोझ नहीं डाला जाएगा.
इसके साथ ही निकाह में शामिल उन रस्मों को भी खत्म करने का फैसला किया गया, जिन्हें गैर-इस्लामी माना जाता है. जमात ने कहा कि शादी समारोह में सिर्फ वही तरीके अपनाए जाएंगे, जो सुन्नत के मुताबिक हैं. गैर-जरूरी और दिखावटी रस्मों-रिवायतों से दूर रहने पर जोर दिया गया.
मुंबई में दिसंबर में होगा सामूहिक निकाह आयोजित
बैठक में एक और बड़ा ऐलान किया गया. कुरैशी जमात ने दिसंबर 2026 में मुंबई में सामूहिक निकाह आयोजित करने का ऐलान किया है. इसका फायदा खासतौर पर उन परिवारों को मिलेगा, जो आर्थिक परेशानियों की वजह से अपने बेटे-बेटियों की शादी नहीं कर पा रहे हैं. ऐसे जरूरतमंद लोगों को हर मुमकिन मदद देने का भरोसा भी दिया गया है.
"जमात सादा और बिना दहेज निकाह करने वालों के साथ"
जमात ने यह भी स्पष्ट किया कि यह पहल सिर्फ कुरैशी समाज तक सीमित नहीं रहेगी. इसमें अंसारी, खान, सैयद समेत सभी मुस्लिम बिरादरी के लोग शामिल हो सकते हैं. जो भी परिवार आसान, सादा और बिना दहेज के निकाह करना चाहता है, जमात उसके साथ खड़ी होगी.
कुरैशी जमात का कहना है कि आजकल शादियों में जरूरत से ज्यादा दिखावा और फिजूलखर्ची बढ़ गई है. इसकी वजह से गरीब और मिडिल क्लास के परिवारों पर भारी आर्थिक दबाव पड़ता है और कई बार उन्हें कर्ज तक लेना पड़ता है.
इसी समस्या को खत्म करने के लिए जमात ने यह कदम उठाया है. उसका लक्ष्य है कि लड़के और लड़कियों की शादी बिना दहेज, बिना कर्ज और सुन्नत के तरीके से हो, ताकि निकाह एक आसान और सम्मानजनक प्रक्रिया बन सके, न कि परिवारों के लिए बोझ.