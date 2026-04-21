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Zee SalaamIndian Muslimक्रिकेटर युसूफ पठान के ससुर और साले को पुलिस ने भेजा जेल; सड़क पर गुंडागर्दी का मामला!

क्रिकेटर युसूफ पठान के ससुर और साले को पुलिस ने भेजा जेल; सड़क पर गुंडागर्दी का मामला!

Mumbai Police Arrested TMC MP Yusuf Pathan Relatives: मुंबई के भायखला में सड़क पर पानी के छींटे पड़ने को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि दो पक्षों में मारपीट हो गई. पीड़ित की शिकायत पर मुंबई पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर तीन लोगों को गिरफ्तार किया है. आरोपी पूर्व क्रिकेटर और टीएमसी सांसद युसूफ पठान के ससुर-साले और रिश्तेदार हैं. 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Apr 21, 2026, 02:41 PM IST

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पूर्व भारतीय क्रिकेटर और टीएमसी सांसद यूसुफ पठान (फाइल फोटो)
पूर्व भारतीय क्रिकेटर और टीएमसी सांसद यूसुफ पठान (फाइल फोटो)

Mumbai News: देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के भायखला इलाके में एक मामूली सड़क विवाद ने अचानक हिंसक रूप ले लिया. देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया कि पुलिस को कई लोगों को गिरफ्तार करना पड़ा. गिरफ्तार आरोपियों से जब पुलिस पूछताछ की तो दंग रह गये. इसकी वजह यह है कि पुलिस ने इस घटना में पूर्व भारतीय क्रिकेटर और तृणमूल कांग्रेस सांसद यूसुफ पठान के ससुराल पक्ष से जुड़े तीन लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी अभी फरार बताया जा रहा है.

मिली जानकारी के मुताबिक, यह घटना शनिवार (18 अप्रैल) रात की है. बताया जा रहा है कि स्थानीय निवासी यूसुफ खान रात करीब 9 बजे अपने घर लौट रहे थे. इसी दौरान उनकी गाड़ी सड़क पर मौजूद पानी के गड्ढे से गुजरी, जिससे पानी के छींटे उड़कर सामने खड़े शोएब खान पर पड़ गया. शोएब खान इस बात से नाराज हो गया और दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई. शोएब खान, पूर्व भारतीय क्रिकेटर यूसुफ पठान के रिश्तेदार बताए जा रहे हैं.

पीड़ित यूसुफ खान का कहना है कि जब उन्हें पता चला कि शोएब खान के ऊपर छींटे पड़ गए हैं तो उन्होंने फौरन गाड़ी रोककर उससे माफी मांगी. उन्होंने बताया कि मेरे माफी मांगने के बावजूद शोएब खान बड़क गया और गाली गलौज करत हुए पीड़ित यूसुफ खान की कार पर लकड़ीक के डंडे से हमला कर दिया. इस हमले में यूसुफ की गाडी के शीशे टूट गए. जब यूसुफ ने रोकने की कोशिश की तो आरोपी ने उसके साथ हाथापाई करने लगा, जिससे विवाद बढ़ गया. 

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घटना के बाद यूसुफ खान अपने परिवार के साथ पुलिस स्टेशन जाने के लिए निकले, लेकिन रास्ते में एक और झड़प हो गई. पुलिस के मुताबिक, इस दौरान यूसुफ पठान के ससुर खालिद खान उर्फ मकालीक, उनके बेटे उमरशाद खान, शोएब खान और एक अन्य आरोपी शहबाज पठान वहां पहुंच गए और दोनों पक्षों के बीच फिर से विवाद शुरू हो गया.

आरोप है कि इस दूसरे टकराव में लकड़ी के डंडों और बेसबॉल बैट का इस्तेमाल किया गया. इस हमले में यूसुफ खान के साले सलमान के हाथ में फ्रैक्चर हो गया, जबकि उनके चाचा जकी अहमद गंभीर रूप से घायल हो गए. पुलिस ने बताया कि शहबाज पठान फिलहाल फरार है, जबकि बाकी तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. सभी के खिलाफ मारपीट और गंभीर चोट पहुंचाने का मामला दर्ज किया गया है और अदालत ने उन्हें 2 मई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.

जांच में पुलिस सीसीटीवी फुटेज, गवाहों के बयान और बरामद किए गए डंडे व बेसबॉल बैट की मदद ले रही है. पुलिस का कहना है कि वीडियो में आरोपियों की पहचान स्पष्ट रूप से हो चुकी है. वहीं, बचाव पक्ष का कहना है कि यह पूरा मामला एक मामूली सड़क विवाद था, जिसमें दोनों पक्ष शामिल थे. उनका दावा है कि पुलिस ने एकतरफा कार्रवाई की है और अब यूसुफ खान के खिलाफ भी काउंटर एफआईआर दर्ज की गई है.

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Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

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