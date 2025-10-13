Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2959611
Zee SalaamIndian Muslim

पड़ोसी ने पीट-पीटकर मोहम्मद उमर को उतारा मौत के घाट, पुलिस ने योगेश और समीर को किया गिरफ्तार

Mumbai Crime News: मुंबई में मामूली झगड़े के बाद दो भाइयों ने अपने ही पड़ोसी हुसैन मोहम्मद उमर की पीट-पीटकर निर्मम हत्या कर दी. इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Oct 13, 2025, 11:38 AM IST

Trending Photos

पड़ोसी ने पीट-पीटकर मोहम्मद उमर को उतारा मौत के घाट, पुलिस ने योगेश और समीर को किया गिरफ्तार

Mumbai Crime News: मुंबई के वर्ली इलाके से एक दिल-दहला देने वाली घटना सामने आई है, यहां पड़ोसियों के बीच मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया और दो भाइयों ने एक 48 वर्षीय व्यक्ति  हुसैन मोहम्मद उमर शेख की पीट-पीटकर हत्या कर दी. इस हत्याकांड के बाद इलाके में दहशत का माहौल है. वहीं, पुलिस ने हत्या के आरोपी दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर लिया है. 

दरअसल, मुंबई के वर्ली इलाके में दो पड़ोसियों में मामूली झड़प हिंसक रूप ले ली और योगेश धीवर और समीर धीवर नाम के दो व्यक्तियों ने अपने ही पड़ोसी हुसैन मोहम्मद उमर शेख की निर्मम हत्या कर दी.  वर्ली पुलिस के मुताबिक यह घटना बीडीडी चॉल क्षेत्र में हुई, जहां मृतक हुसैन मोहम्मद उमर और हत्याकांड के आरोपी दोनों भाई पड़ोसी थे. पुलिस ने बताया कि विवाद की शुरुआत तब हुई जब हुसैन मोहम्मद उमर ने कथित तौर पर योगेश धीवर की बेटी के साथ मारपीट की.

इस मारपीट की घटना से गुस्साए योगेश और उनके भाई समीर ने हुसैन मोहम्मद उमर पर हमला कर दिया. दोनों भाइयों ने हुसैन को इतनी बेरहमी से पीटा कि वह मौके पर ही बेहोश होकर गिर पड़ा हुसैन को घायल अवस्था में तुरंत नजदीकी नायर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे जांच के बाद मृत घोषित कर दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

मृतक हुसैन मोहम्मद उमर वर्ली के बीडीडी चॉल नंबर 15 में रहता था और मिक्सर ग्राइंडर रिपेयर का काम करता था. वहीं, आरोपी योगेश एक अस्पताल में वार्ड बॉय के रूप में काम करता है, जबकि उसका भाई समीर पास के चॉल नंबर 14 में रहता है. वर्ली पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों, योगेश और समीर धीवर को गिरफ्तार कर लिया और उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. 

गिरफ्तारी के बाद दोनों भाइयों को स्थानीय अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें 14 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया. पुलिस इस मामले की गहन जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि विवाद के पीछे की सटीक वजह क्या थी और क्या इसमें कोई पुरानी रंजिश भी शामिल थी. पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने और किसी भी विवाद को कानूनी तरीके से सुलझाने की अपील की है. इस मामले में आगे की जांच जारी है, और पुलिस अन्य गवाहों से भी पूछताछ कर रही है ताकि घटना की पूरी तस्वीर स्पष्ट हो सके.

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

Mumbai crime newsWorli Hussain Sheikh Murder Caseminority newsToday News

Trending news

Egypt Peace Conference
Gaza के लिए अहम मीटिंग का हिस्सा होगा भारत; पीएम मोदी ने इस शख्स को भेजा मिस्र
Madhya Pradesh
MP News: चेहरा कुचला और झाड़ियों में फेंक दी लाश; दीपक ने की ज़िया की हत्या
Danish Siddiqui
Danish Siddiqui की हत्या के सवाल पर क्या बोले, अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मुत्तकी?
Uttar Pradesh news
पुलिस एनकाउंटर में इनामी बदमाश शहजाद की मौत, बलात्कार और गोलिबारी का था आरोप
Assam
डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट कैंपेन चलाएगी सरकार;मुस्लिम आबादी पर Assam CM का बड़ा बयान
Afgan FM Amir Khan Muttaqi News
अफगानिस्तान के विदेश मंत्री का ताजमहल का दौरा रद्द, खुफिया कारणों से लिया गया फैसला
panipat news
Panipat News: 'कठमुल्ला' शब्द कहने पर भारी विवाद, खूब चले लाठी-डंडे, कई घायल
Hamas
Hamas आज करेगा बंधकों की रिहाई? बीते रोज किया था बड़ा ऐलान
Maharashtra
Maharashtra: बैल ले जा रहे 7 मुस्लिम युवकों पर हमला, बेरहमी से बरसाई लाठियां
Afghanistan Foreign Minister India Visit
भारत-अफगानिस्तान के संयुक्त बयान पर भड़का पाकिस्तान, कहा- कश्मीर को...'