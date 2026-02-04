मुनव्वर राना की बेटी हिबा ने शौहर-ससुर पर दर्ज कराई FIR, लगाए दहेज- तीन तलाक के गंभीर आरोप

Lucknow News: उत्तर प्रदेश के लखनऊ के सादतगंज थाना क्षेत्र से जुड़ा एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां मशहूर शायर मुनव्वर राना की बेटी हिबा राना ने अपने शौहर और ससुर के खिलाफ मारपीट, जान से मारने की कोशिश, दहेज उत्पीड़न, धमकी और तीन तलाक देने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं. हिबा राना ने मीडिएशन फेल होने के बाद पुलिस में ससुर और शौहर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है.

लखनऊ के सादतगंज थाने में दर्ज कराई गई एफआईआर में हिबा राना ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं. पुलिस में दर्ज कराई गई शिकायत में हिबा ने बताया कि उनकी शादी 19 दिसंबर 2013 को करीमगंज, लखनऊ के रहने वाले सैय्यद मोहम्मद साकिब पुत्र सैय्यद हसीब अहमद के इस्लामी रीति रिवाजों के मुताबिक हुई थी. आरोप है कि शादी के समय उनके वालिद और परिवार की ओर से ससुरालियों को सोने और हीरे के आभूषण के साथ 10 लाख रुपये नकद दहेज में दिए गए थे.

हिबा राना के मुताबिक, शादी के बाद वह ससुराल गईं और पत्नी धर्म का पालन किया, लेकिन इसके बावजूद उनके शौहर और ससुर के जरिये लगातार ज्यादा दहेज और 20 लाख रुपये नकद की मांग की जाती रही. आरोप है कि कई बार दहेज की मांग पूरी भी की गई, ताकि शादीशुदा जिंदगी को बचाया जा सके. इस शादी से उनके दो बच्चे हैं, जिसमें एक बेटा सैय्यद फवाज और बेटी हय्याम फातिमा हैं.

मशहूर शायर मुनव्वर राना की बेटी ने पुलिस को दी गई शिकायत में यह भी कहा गया है कि शौहर सैय्यद मोहम्मद साकिब के जरिये उन्हें आए दिन बुरी तरह मारा-पीटा जाता था और कई बार जान से मारने की कोशिश भी की गई. इसके अलावा ससुर के जरिये भी लगातार पैसे और फ्लैट की मांग की जाती रही.

हिबा राना ने बताया कि 9 अप्रैल 2025 को उनके शौहर ने उनके साथ गाली-गलौज और मारपीट की, जब उनकी बहन अर्शिया राना उर्फ टीना उनसे मिलने ससुराल पहुंचीं, तो शौहर और नाराज हो गया और गाली-गलौज करते हुए हमलावर हो गया. आरोप है कि इसी दौरान शौहर ने तीन बार तलाक कहकर उन्हें घर से धक्के मारकर निकाल दिया और दोनों बच्चों को घर के एक कमरे में कैद कर दिया.

इस घटना के बाद से हिबा राना के मुताबिक, उन्हें संगीन जहनी अजीयत झेलनी पड़ी है और वह काफी डरी हुई हैं. आरोप लगाया गया है कि शौहर सैय्यद मोहम्मद साकिब और उनके वालिद सैय्यद हसीब अहमद के जरिये लगातार उनके मायके वालों को जान-माल की धमकियां दी जा रही हैं.

हिबा राना ने अपने प्रार्थना पत्र में पुलिस से गुजारिश की है कि आरोपियों के आपराधिक कृत्यों को ध्यान में रखते हुए उनके खिलाफ FIR दर्ज की जाए और कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाए. यह शिकायत 10 अप्रैल 2025 को लखनऊ में पुलिस को दी गई थी. पुलिस ने इस मामले में BNS 2023, दहेज प्रतिषेध अधिनियम और मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों की सुरक्षा) अधिनियम की धाराओं में केस दर्ज कर लिया है. पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है.

