Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3097135
Zee SalaamIndian Muslimमुनव्वर राना की बेटी हिबा ने शौहर-ससुर पर दर्ज कराई FIR, लगाए दहेज- तीन तलाक के गंभीर आरोप

मुनव्वर राना की बेटी हिबा ने शौहर-ससुर पर दर्ज कराई FIR, लगाए दहेज- तीन तलाक के गंभीर आरोप

Domestic Violence Case on Munawwar Rana’s Daughter: लखनऊ के सादतगंज थाना क्षेत्र में मशहूर शायर मुनव्वर राना की बेटी हिबा राना ने शौहर और ससुर पर गंभीर आरोप लगाए है. हिबा राना ने मीडिएशन फेल होने के बाद अपने शौहर और ससुर के खिलाफ मारपीट, दहेज उत्पीड़न, धमकी और तीन तलाक के आरोपों में एफआईआर दर्ज कराई है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है.

 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Feb 04, 2026, 01:05 AM IST

Trending Photos

मुनव्वर राना के बीटे को शौहर ने तीन तलाक देकर निकाला (फाइल फोटो)
मुनव्वर राना के बीटे को शौहर ने तीन तलाक देकर निकाला (फाइल फोटो)

Lucknow News: उत्तर प्रदेश के लखनऊ के सादतगंज थाना क्षेत्र से जुड़ा एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां मशहूर शायर मुनव्वर राना की बेटी हिबा राना ने अपने शौहर और ससुर के खिलाफ मारपीट, जान से मारने की कोशिश, दहेज उत्पीड़न, धमकी और तीन तलाक देने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं. हिबा राना ने मीडिएशन फेल होने के बाद पुलिस में ससुर और शौहर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है. 

लखनऊ के सादतगंज थाने में दर्ज कराई गई एफआईआर में हिबा राना ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं. पुलिस में दर्ज कराई गई शिकायत में हिबा ने बताया कि उनकी शादी 19 दिसंबर 2013 को करीमगंज, लखनऊ के रहने वाले सैय्यद मोहम्मद साकिब पुत्र सैय्यद हसीब अहमद के इस्लामी रीति रिवाजों के मुताबिक हुई थी. आरोप है कि शादी के समय उनके वालिद और परिवार की ओर से ससुरालियों को सोने और हीरे के आभूषण के साथ 10 लाख रुपये नकद दहेज में दिए गए थे.

हिबा राना के मुताबिक, शादी के बाद वह ससुराल गईं और पत्नी धर्म का पालन किया, लेकिन इसके बावजूद उनके शौहर और ससुर के जरिये लगातार ज्यादा दहेज और 20 लाख रुपये नकद की मांग की जाती रही. आरोप है कि कई बार दहेज की मांग पूरी भी की गई, ताकि शादीशुदा जिंदगी को बचाया जा सके. इस शादी से उनके दो बच्चे हैं, जिसमें एक बेटा सैय्यद फवाज और बेटी हय्याम फातिमा हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: शबे बरात की नूरानी रात; अजमेर से असम तक दुआ, इबादत और इसाले सवाब का सिलसिला जारी!

मशहूर शायर मुनव्वर राना की बेटी ने पुलिस को दी गई शिकायत में यह भी कहा गया है कि शौहर सैय्यद मोहम्मद साकिब के जरिये उन्हें आए दिन बुरी तरह मारा-पीटा जाता था और कई बार जान से मारने की कोशिश भी की गई. इसके अलावा ससुर के जरिये भी लगातार पैसे और फ्लैट की मांग की जाती रही.

हिबा राना ने बताया कि 9 अप्रैल 2025 को उनके शौहर ने उनके साथ गाली-गलौज और मारपीट की, जब उनकी बहन अर्शिया राना उर्फ टीना उनसे मिलने ससुराल पहुंचीं, तो शौहर और नाराज हो गया और गाली-गलौज करते हुए हमलावर हो गया. आरोप है कि इसी दौरान शौहर ने तीन बार तलाक कहकर उन्हें घर से धक्के मारकर निकाल दिया और दोनों बच्चों को घर के एक कमरे में कैद कर दिया.

इस घटना के बाद से हिबा राना के मुताबिक, उन्हें संगीन जहनी अजीयत झेलनी पड़ी है और वह काफी डरी हुई हैं. आरोप लगाया गया है कि शौहर सैय्यद मोहम्मद साकिब और उनके वालिद सैय्यद हसीब अहमद के जरिये लगातार उनके मायके वालों को जान-माल की धमकियां दी जा रही हैं.

हिबा राना ने अपने प्रार्थना पत्र में पुलिस से गुजारिश की है कि आरोपियों के आपराधिक कृत्यों को ध्यान में रखते हुए उनके खिलाफ FIR दर्ज की जाए और कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाए. यह शिकायत 10 अप्रैल 2025 को लखनऊ में पुलिस को दी गई थी. पुलिस ने इस मामले में BNS 2023, दहेज प्रतिषेध अधिनियम और मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों की सुरक्षा) अधिनियम की धाराओं में केस दर्ज कर लिया है. पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है.

यह भी पढ़ें: Mathura: झूठा निकला दाढ़ी-टोपी वाले मुस्लिम हेडमास्टर पर स्कूल में नमाज़ पढ़ाने का इल्ज़ाम; निलंबन का आदेश रद्द!

About the Author
author img
Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

TAGS

UP NewsLucknow newsHiba Ranamuslim news

Trending news

Assam news
शबे बरात की नूरानी रात; अजमेर से असम तक दुआ, इबादत और इसाले सवाब का सिलसिला जारी!
US News
US में कुरान क्लास के पीछे छुपा अपराध, विसाम शरीफ केस ने मुस्लिम समाज को झकझोरा!
Headmaster Jan Mohammad
झूठा निकला दाढ़ी वाले मुस्लिम हेडमास्टर पर स्कूल में नमाज़ पढ़ाने का इल्ज़ाम;निलंबन रद्द
jammu kashmir news
कश्मीरियों पर जुल्म से RSS का ये संगठन भी हुआ परेशान, राज्य सरकारों को सुनाई खरी-खरी
Dr Irfan Ansari
दीपक की दिलेरी से खुश होकर झारखण्ड के मंत्री इरफान अंसारी देंगे अपना 4 माह का वेतन
UP News
इटावा में बीजेपी कटवा रही मुस्लिम वोटर्स के नाम? सपा के आरोप से मचा हड़कंप
life motivation
आपके जैसा पीस इस दुनिया में फिर कभी दोबारा नहीं आएगा, इसलिए खुद का सम्मान कीजिये!
Agra News
Agra News: मोहल्ले में 30 वैश्य समाज के बीच वो अकेला समुदाय विशेष का आदमी रहता है !
bhopal news
11वीं की छात्रा से रेप के आरोपी औसाफ को कोर्ट परिसर में वकीलों ने दौड़ा-दौड़ाकर पीटा
iran news
ईरान पर दबाव बनाने के लिए रेज़ा पहलवी ने का बड़ा ऐलान, प्रदर्शनकारियों से की ये अपील