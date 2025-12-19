Advertisement
Munawwar Rana की बेटी सुमैया हाउस अरेस्ट, नीतीश की हरकत के खिलाफ उठाई थी आवाज

Munawwar Rana House Arrest: मुनव्वर राणा की बेटी सुमैया हाउस अरेस्ट कर लिया गया है. वह नीतीश कुमार की हरकत और उत्तर प्रदेश के मंत्री संजय निषाद के खिलाफ प्रोटेस्ट करने जा रही थीं.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Dec 19, 2025, 09:06 AM IST

Munawwar Rana House Arrest: फेमस शायर मुनव्वर राणा की बेटी और समाजवादी पार्टी की नेता सुमैया राणा को लखनऊ पुलिस ने उनके घर में ही नजरबंद कर दिया है. उनके घर के बाहर पुलिस बल तैनात किया गया है. सुमैया का आरोप है कि उन्हें घर से बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा है.

सुमैया राणा करने जा रही थीं प्रोटेस्ट

सुमैया राणा ने बताया कि वह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री संजय निषाद के खिलाफ प्रदर्शन करने जा रही थीं. जैसे ही उन्होंने घर से निकलने की कोशिश की, पुलिस ने उन्हें रोक लिया. सुमैया राणा का ये प्रोटेस्ट नीतीश के महिला डॉक्टर के नकाब खींचने की मुखालिफत में था. उनका कहना है कि दोनों नेताओं की सोच महिलाओं के प्रति ज़हरीली है.

सुमैया राणा ने क्या कहा?

सुमैया राणा ने कहा, "हम महिलाओं की आवाज़ उठाएंगे, सड़कों पर उतरकर लड़ेंगे. महिला विरोधी ताकतों को करारा जवाब देंगे. जब तक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री संजय निषाद माफी नहीं मांगते, तब तक हमारा विरोध जारी रहेगा."

इससे पहले समाजवादी पार्टी की महिला नेताओं ने लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पर प्रदर्शन किया था. प्रदर्शन के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बीजेपी सरकार के मंत्री संजय निषाद के खिलाफ नारे लगाए गए और उनके इस्तीफे की मांग की गई. प्रदर्शनकारियों ने दोनों नेताओं पर महिलाओं का अपमान करने और महिला विरोधी मानसिकता को बढ़ावा देने का आरोप लगाया.

क्या है पूरा मामला?

यह पूरा मामला सोमवार को पेश आया, जब मुख्यमंत्री सचिवालय में आयुष डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे थे. इसी दौरान एक बुर्का पहनी डॉक्टर स्टेज पर पहुंची और नीतीश कुमार ने उन्हें नकाब हटाने का इशारा करते हुए उनका नकाब खींच दिया. सीएम की इस हरकत से महिला असहज हो गई. इसके बाद से ही नीतीश कुमार की लगातार आलोचना हो रही है और लोग इस हरकत को गलत करार दे रहे हैं.

निषाद के खिलाफ सुमैया ने दर्ज कराई थी शिकायत

उत्तर प्रदेश के मिनिस्टर संजय निषाद के खिलाफ सुमैया राणा ने शिकायत दर्ज कराई थी. इसके बाद ही उन्हें हाउस अरेस्ट किया गया. दरअस, संजय निषाद ने कहा था नीतीश के बयान का बचाव करते हुए हंसते हुए कहा था कि वो भी तो एक आदमी हैं, इतना पीछे नहीं पड़ना चाहिए. नकाब छूने से इतना हंगामा हो रहा है, कुछ और छू लेते तो क्या होता.

About the Author
author img
Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

Sumaiya Ranamuslim newshindi news

